Украинский форвард Владислав Кочергин забил гол в матче Лиги чемпионов за польский Ракув.

В 3-м раунде квалификации польский клуб играет против кипрской команды Арис Лимасол.

Украинец открыл счет в первом матче (1:0) на 7-й минуте, игра продолжается.

Кочергин использовал пас от Франа Тудора и завершил быструю контратаку хозяев поля.

В текущем сезоне за «Ракув» Владислав проводит 8-й матч, в которых забил 2 гола. Ранее он отличился победным мячом в игре против эстонской Флоры (1:0) в Q1 ЛЧ.

ВИДЕО. Кочергин забил гол в матче Лиги чемпионов за Ракув