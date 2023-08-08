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Ракув
08.08.2023 21:00 – перерыв 1 : 0
Арис Лимасол
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Лига чемпионов
08 августа 2023, 21:23 | Обновлено 08 августа 2023, 21:34
972
0

ВИДЕО. Кочергин забил гол в матче Лиги чемпионов за Ракув

Польский клуб играет против кипрской команды Арис Лимасол

08 августа 2023, 21:23 | Обновлено 08 августа 2023, 21:34
972
0
ВИДЕО. Кочергин забил гол в матче Лиги чемпионов за Ракув
ФК Ракув. Владислав Кочергин

Украинский форвард Владислав Кочергин забил гол в матче Лиги чемпионов за польский Ракув.

В 3-м раунде квалификации польский клуб играет против кипрской команды Арис Лимасол.

Украинец открыл счет в первом матче (1:0) на 7-й минуте, игра продолжается.

Кочергин использовал пас от Франа Тудора и завершил быструю контратаку хозяев поля.

В текущем сезоне за «Ракув» Владислав проводит 8-й матч, в которых забил 2 гола. Ранее он отличился победным мячом в игре против эстонской Флоры (1:0) в Q1 ЛЧ.

ВИДЕО. Кочергин забил гол в матче Лиги чемпионов за Ракув

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Источник Sport.ua
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