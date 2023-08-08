ВИДЕО. Кочергин забил гол в матче Лиги чемпионов за Ракув
Польский клуб играет против кипрской команды Арис Лимасол
Украинский форвард Владислав Кочергин забил гол в матче Лиги чемпионов за польский Ракув.
В 3-м раунде квалификации польский клуб играет против кипрской команды Арис Лимасол.
Украинец открыл счет в первом матче (1:0) на 7-й минуте, игра продолжается.
Кочергин использовал пас от Франа Тудора и завершил быструю контратаку хозяев поля.
В текущем сезоне за «Ракув» Владислав проводит 8-й матч, в которых забил 2 гола. Ранее он отличился победным мячом в игре против эстонской Флоры (1:0) в Q1 ЛЧ.
ВИДЕО. Кочергин забил гол в матче Лиги чемпионов за Ракув
Vladyslav Kocherhin opens the scoring!— Football Report (@FootballReprt) August 8, 2023
Fran Tudor with the assist!
📽️ @FootColic pic.twitter.com/62E6UKGF8a
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