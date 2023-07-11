Гол украинца Владислава Кочергина принес польскому «Ракуву» победу в дебютном матче клуба в Лиге чемпионов.

Команда украинского хавбека выиграла матч первого раунда квалификации у эстонской «Флоры» (1:0).

Кочергин, проводящий второй сезон в «Ракуве», отметился точным выстрелом издалека на 54-й минуте. Это взятие ворот оказалось единственным в матче.

В минувшем сезоне Кочергин за «Ракув» провел 45 матчей и забил 12 мячей, если учитывать все клубные турниры.

Ответный поединок этих команд пройдет через неделю в Таллинне.

Лига чемпионов 2023/24

1-й раунд квалификации. 1-й матч, 11 июля

Ракув (Польша) – Флора (Эстония) – 1:0

Гол: Владислав Кочергин, 54.

ВИДЕО. Гол Кочергина принес польскому Ракуву победу в матче Лиге чемпионов

Кочергин стал героем матча