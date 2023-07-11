Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гол Кочергина принес польскому Ракуву победу в матче Лиге чемпионов
Лига Чемпионов
Ракув
11.07.2023 21:00 – FT 1 : 0
Флора
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
11 июля 2023, 22:57 | Обновлено 11 июля 2023, 23:11
1613
1

ВИДЕО. Гол Кочергина принес польскому Ракуву победу в матче Лиге чемпионов

Команда украинского хавбека выиграла первый поединок у эстонской «Флоры»

11 июля 2023, 22:57 | Обновлено 11 июля 2023, 23:11
1613
1
ВИДЕО. Гол Кочергина принес польскому Ракуву победу в матче Лиге чемпионов
ФК Ракув. Владислав Кочергин

Гол украинца Владислава Кочергина принес польскому «Ракуву» победу в дебютном матче клуба в Лиге чемпионов.

Команда украинского хавбека выиграла матч первого раунда квалификации у эстонской «Флоры» (1:0).

Кочергин, проводящий второй сезон в «Ракуве», отметился точным выстрелом издалека на 54-й минуте. Это взятие ворот оказалось единственным в матче.

В минувшем сезоне Кочергин за «Ракув» провел 45 матчей и забил 12 мячей, если учитывать все клубные турниры.

Ответный поединок этих команд пройдет через неделю в Таллинне.

Лига чемпионов 2023/24

1-й раунд квалификации. 1-й матч, 11 июля

Ракув (Польша) – Флора (Эстония) – 1:0

Гол: Владислав Кочергин, 54.

ВИДЕО. Гол Кочергина принес польскому Ракуву победу в матче Лиге чемпионов

Кочергин стал героем матча

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Ракув).
По теме:
ХИК – Ларн. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Астана – Динамо Тбилиси. Прогноз, анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Перестрелка файерами. Матч ЛЧ между клубами Мальты и Израиля приостановлен
Лига чемпионов Владислав Кочергин Ракув Флора Таллинн видео голов и обзор выбор редакции
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один шаг. В НАТО рассказали, когда Украина вступит в Альянс
Война | 11 июля 2023, 19:10 3
Один шаг. В НАТО рассказали, когда Украина вступит в Альянс
Один шаг. В НАТО рассказали, когда Украина вступит в Альянс

После завершения войны

10 трансферов, которые могли изменить футбол, но так и не состоялись
Футбол | 11 июля 2023, 12:13 6
10 трансферов, которые могли изменить футбол, но так и не состоялись
10 трансферов, которые могли изменить футбол, но так и не состоялись

Переговоры далеко не всегда заканчиваются успехом…

СОБОЛЕНКО: Согласна с Элиной, что нужно сделать заявление – без рукопожатия
Теннис | 11.07.2023, 04:39
СОБОЛЕНКО: Согласна с Элиной, что нужно сделать заявление – без рукопожатия
СОБОЛЕНКО: Согласна с Элиной, что нужно сделать заявление – без рукопожатия
Михаил МУДРИК – Элине Свитолиной: «Хороший матч»
Футбол | 11.07.2023, 23:22
Михаил МУДРИК – Элине Свитолиной: «Хороший матч»
Михаил МУДРИК – Элине Свитолиной: «Хороший матч»
Был не в духе? Мудрик жестко ответил фанату на совет в Instagram
Футбол | 11.07.2023, 08:56
Был не в духе? Мудрик жестко ответил фанату на совет в Instagram
Был не в духе? Мудрик жестко ответил фанату на совет в Instagram
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex AS
Чего его в сбу не вызывают?!
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
1317 позиций за 3 месяца! Свитолина снова стала первой ракеткой Украины
1317 позиций за 3 месяца! Свитолина снова стала первой ракеткой Украины
11.07.2023, 20:12 7
Теннис
ВИДЕО. «Дай пять!». Легендарная Навратилова поздравила Свитолину
ВИДЕО. «Дай пять!». Легендарная Навратилова поздравила Свитолину
10.07.2023, 04:22 2
Теннис
СВЕНТЕК: «У Свитолиной хорошие ценности»
СВЕНТЕК: «У Свитолиной хорошие ценности»
10.07.2023, 04:43 11
Теннис
Как Руслану Ротаню формировать состав сборной Украины на Олимпиаду-2024
Как Руслану Ротаню формировать состав сборной Украины на Олимпиаду-2024
10.07.2023, 12:40 9
Футбол
Золотой кубок КОНКАКАФ 2023: календарь и результаты
Золотой кубок КОНКАКАФ 2023: календарь и результаты
10.07.2023, 09:09 9
Футбол
ГАБЕЛОК: «После истории с Владой Зинченко и Борячук перестали общаться»
ГАБЕЛОК: «После истории с Владой Зинченко и Борячук перестали общаться»
10.07.2023, 10:19 17
Футбол
Что случилось? Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор
Что случилось? Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор
10.07.2023, 16:57 18
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер можно уже поздравлять с победой в чемпионате»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер можно уже поздравлять с победой в чемпионате»
10.07.2023, 07:38 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем