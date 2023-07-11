ВИДЕО. Гол Кочергина принес польскому Ракуву победу в матче Лиге чемпионов
Команда украинского хавбека выиграла первый поединок у эстонской «Флоры»
Гол украинца Владислава Кочергина принес польскому «Ракуву» победу в дебютном матче клуба в Лиге чемпионов.
Команда украинского хавбека выиграла матч первого раунда квалификации у эстонской «Флоры» (1:0).
Кочергин, проводящий второй сезон в «Ракуве», отметился точным выстрелом издалека на 54-й минуте. Это взятие ворот оказалось единственным в матче.
В минувшем сезоне Кочергин за «Ракув» провел 45 матчей и забил 12 мячей, если учитывать все клубные турниры.
Ответный поединок этих команд пройдет через неделю в Таллинне.
Лига чемпионов 2023/24
1-й раунд квалификации. 1-й матч, 11 июля
Ракув (Польша) – Флора (Эстония) – 1:0
Гол: Владислав Кочергин, 54.
ВИДЕО. Гол Кочергина принес польскому Ракуву победу в матче Лиге чемпионов
Кочергин стал героем матча
ZROBIŁ TO W SWOIM STYLU! 🚀— Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) July 11, 2023
---
54' ⏱️ #RCZFCF 1:0 pic.twitter.com/wdtKLTByp4
Pokonujemy Florę Tallinn w pierwszym meczu!— Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) July 11, 2023
Za tydzień rewanż w stolicy Estonii. Medaliki, jesteśmy z Wami!🔴🔵#RCZFCF pic.twitter.com/QpxaWpkcI9
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
После завершения войны
Переговоры далеко не всегда заканчиваются успехом…