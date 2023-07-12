Победный гол Кочергина. Результаты матчей 1-го раунда Лиги чемпионов

В Европе начался поход за главным континентальным клубным трофеем.

11 июля состоялись 10 матчей 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2023/24, еще 5 игр пройдут 12 июля.

Гол украинца Владислава Кочергина принес польскому «Ракуву» победу в дебютном матче клуба в Лиге чемпионов. Команда украинского хавбека выиграла матч первого раунда квалификации у эстонской «Флоры» (1:0).

Матч между командами «Хамрун Спартанс» (Мальта) и «Маккаби» Хайфа (Израиль) был приостановлен на некоторое время, поскольку на стадионе в Мальте начались беспорядки, фанаты команд устроили перестрелку файерами.

Ответные поединки этих команд пройдут через неделю.

Лига чемпионов 2023/24

1-й раунд квалификации. Первые матчи, 11 июля