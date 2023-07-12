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Лига чемпионов
12 июля 2023, 00:23 | Обновлено 12 июля 2023, 00:49
394
0

Победный гол Кочергина. Результаты матчей 1-го раунда Лиги чемпионов

В Европе начался поход за главным континентальным клубным трофеем

12 июля 2023, 00:23 | Обновлено 12 июля 2023, 00:49
394
0
Победный гол Кочергина. Результаты матчей 1-го раунда Лиги чемпионов
ФК Ракув. Владислав Кочергин

В Европе начался поход за главным континентальным клубным трофеем.

11 июля состоялись 10 матчей 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2023/24, еще 5 игр пройдут 12 июля.

Гол украинца Владислава Кочергина принес польскому «Ракуву» победу в дебютном матче клуба в Лиге чемпионов. Команда украинского хавбека выиграла матч первого раунда квалификации у эстонской «Флоры» (1:0).

Матч между командами «Хамрун Спартанс» (Мальта) и «Маккаби» Хайфа (Израиль) был приостановлен на некоторое время, поскольку на стадионе в Мальте начались беспорядки, фанаты команд устроили перестрелку файерами.

Ответные поединки этих команд пройдут через неделю.

Лига чемпионов 2023/24

1-й раунд квалификации. Первые матчи, 11 июля

  • Урарту (Армения) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 0:1
  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Карабах (Азербайджан) – 1:2
  • Жальгирис (Литва) – Струга (Северная Македония) – 0:0
  • Олимпия Любляна (Словения) – Валмиера (Латвия) – 2:1
  • Ракув (Польша) – Флора (Эстония) – 1:0
  • Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 0:4
  • Балкани (Косово) – Лудогорець (Болгария) – 2:0
  • Ки Клаксвик (Фареры) – Ференцварош (Венгрия) – 0:0
  • Партизани (Албания) – БАТЕ (беларусь) – 1:1
  • Шемрок Роверс (Ирландия) – Брейдаблик (Исландия) – 0:1

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Лига чемпионов статистические расклады Владислав Кочергин Ракув Флора Таллинн Урарту Зриньски Линкольн Ред Импс Карабах Агдам Жальгирис Вильнюс
Источник Sport.ua
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