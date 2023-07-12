Победный гол Кочергина. Результаты матчей 1-го раунда Лиги чемпионов
В Европе начался поход за главным континентальным клубным трофеем
В Европе начался поход за главным континентальным клубным трофеем.
11 июля состоялись 10 матчей 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2023/24, еще 5 игр пройдут 12 июля.
Гол украинца Владислава Кочергина принес польскому «Ракуву» победу в дебютном матче клуба в Лиге чемпионов. Команда украинского хавбека выиграла матч первого раунда квалификации у эстонской «Флоры» (1:0).
Матч между командами «Хамрун Спартанс» (Мальта) и «Маккаби» Хайфа (Израиль) был приостановлен на некоторое время, поскольку на стадионе в Мальте начались беспорядки, фанаты команд устроили перестрелку файерами.
Ответные поединки этих команд пройдут через неделю.
Лига чемпионов 2023/24
1-й раунд квалификации. Первые матчи, 11 июля
- Урарту (Армения) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 0:1
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Карабах (Азербайджан) – 1:2
- Жальгирис (Литва) – Струга (Северная Македония) – 0:0
- Олимпия Любляна (Словения) – Валмиера (Латвия) – 2:1
- Ракув (Польша) – Флора (Эстония) – 1:0
- Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 0:4
- Балкани (Косово) – Лудогорець (Болгария) – 2:0
- Ки Клаксвик (Фареры) – Ференцварош (Венгрия) – 0:0
- Партизани (Албания) – БАТЕ (беларусь) – 1:1
- Шемрок Роверс (Ирландия) – Брейдаблик (Исландия) – 0:1
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