11.07.2023 21:00 – FT 0 : 4
Лига чемпионов11 июля 2023, 22:23 | Обновлено 11 июля 2023, 22:39
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Перестрелка файерами. Матч ЛЧ между клубами Мальты и Израиля приостановлен
После первого тайма «Маккаби» Хайфа вел в счете против «Хамрун Спартанс»
11 июля 2023, 22:23 | Обновлено 11 июля 2023, 22:39
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Матч 1-го раунда Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Хамрун Спартанс» (Мальта) и «Маккаби» Хайфа (Израиль) приостановлен.
После первого тайма впереди была команда из Израиля (2:0), и на стадионе в Мальте начались беспорядки.
Фанаты команд устроили перестрелку файерами, из-за чего судья матча принял решение приостановить игру.
ФОТО. Перестрелка файерами. Матч ЛЧ между клубами Мальты и Израиля приостановлен
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