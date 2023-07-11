Матч 1-го раунда Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Хамрун Спартанс» (Мальта) и «Маккаби» Хайфа (Израиль) приостановлен.

После первого тайма впереди была команда из Израиля (2:0), и на стадионе в Мальте начались беспорядки.

Фанаты команд устроили перестрелку файерами, из-за чего судья матча принял решение приостановить игру.

ФОТО. Перестрелка файерами. Матч ЛЧ между клубами Мальты и Израиля приостановлен