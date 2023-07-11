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Лига Чемпионов
Хамрун Спартанс
11.07.2023 21:00 – FT 0 : 4
Маккаби Хайфа
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Лига чемпионов
11 июля 2023, 22:23 | Обновлено 11 июля 2023, 22:39
1008
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Перестрелка файерами. Матч ЛЧ между клубами Мальты и Израиля приостановлен

После первого тайма «Маккаби» Хайфа вел в счете против «Хамрун Спартанс»

11 июля 2023, 22:23 | Обновлено 11 июля 2023, 22:39
1008
0
Перестрелка файерами. Матч ЛЧ между клубами Мальты и Израиля приостановлен
Twitter

Матч 1-го раунда Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Хамрун Спартанс» (Мальта) и «Маккаби» Хайфа (Израиль) приостановлен.

После первого тайма впереди была команда из Израиля (2:0), и на стадионе в Мальте начались беспорядки.

Фанаты команд устроили перестрелку файерами, из-за чего судья матча принял решение приостановить игру.

ФОТО. Перестрелка файерами. Матч ЛЧ между клубами Мальты и Израиля приостановлен

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Лига чемпионов Хамрун Спартанс Маккаби Хайфа файеры беспорядки прерванные матчи
Источник Sport.ua
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