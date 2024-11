ФОТО. Это точно он? В Лондоне установили памятник в честь Кейна

Представители городского совета Лондона представили памятник в честь футболиста сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейна. На статую игрока было израсходовано 7200 фунтов стрелингов.

Таким образом, чиновники отблагодарили нападающего за футбольные достижения. Скульптура должна была появиться годами раньше, однако городской совет не смог найти места для установки памятника.

«Для меня это настоящий момент гордости – вернуться туда, где началась моя футбольная жизнь, и открыть памятник. Надеюсь, это вдохновит следующее поколение усердно работать и верить в себя», – сказал Кейн.

Интересно, что в социальных сетях болельщики с улыбкой отреагировали на установку скульптуры. Причиной такой реакции является непохожесть памятника на футболиста.

A statue of Harry Kane has been unveiled at The Peter May Centre in London where he grew up playing football 💫 pic.twitter.com/qZY0rmF3LJ