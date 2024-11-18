Канадская звезда Лилля хочет переехать в Барселону

24-летний канадский нападающий французского «Лилля» Джонатан Дэвид сообщил, что покинет клуб летом 2025 года.

Своё решение футболист прокомментировал в интервью изданию The Athletic:

«Я доиграю сезон до конца. Менять клуб зимой очень сложно, учитывая, что контракт рассчитан до завершения сезона. К тому же нужно пройти процесс адаптации. Сейчас я сосредоточен на своей игре и не думаю ни о чём другом.

Куда бы я хотел перейти? «Барселона» всегда была командой, за которую я болел с детства. Это моя мечта и цель», — отметил Дэвид.

Известно, что «Барселона» сейчас находится в сложной финансовой ситуации. Учитывая, что игрок может присоединиться к каталонцам на правах свободного агента, это может сделать его кандидатуру привлекательной для усиления состава.