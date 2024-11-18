Канадская звезда Лилля хочет переехать в Барселону
У Джонатана Дэвида контракт истекает летом 2025 года
24-летний канадский нападающий французского «Лилля» Джонатан Дэвид сообщил, что покинет клуб летом 2025 года.
Своё решение футболист прокомментировал в интервью изданию The Athletic:
«Я доиграю сезон до конца. Менять клуб зимой очень сложно, учитывая, что контракт рассчитан до завершения сезона. К тому же нужно пройти процесс адаптации. Сейчас я сосредоточен на своей игре и не думаю ни о чём другом.
Куда бы я хотел перейти? «Барселона» всегда была командой, за которую я болел с детства. Это моя мечта и цель», — отметил Дэвид.
Известно, что «Барселона» сейчас находится в сложной финансовой ситуации. Учитывая, что игрок может присоединиться к каталонцам на правах свободного агента, это может сделать его кандидатуру привлекательной для усиления состава.
Mercato : Jonathan David dévoile le club où il rêve de jouer https://t.co/xMXzSEo3T6— Foot Mercato (@footmercato) November 18, 2024
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