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Франция
18 ноября 2024, 17:16 |
452
0

Канадская звезда Лилля хочет переехать в Барселону

У Джонатана Дэвида контракт истекает летом 2025 года

18 ноября 2024, 17:16 |
452
0
Канадская звезда Лилля хочет переехать в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний канадский нападающий французского «Лилля» Джонатан Дэвид сообщил, что покинет клуб летом 2025 года.

Своё решение футболист прокомментировал в интервью изданию The Athletic:

«Я доиграю сезон до конца. Менять клуб зимой очень сложно, учитывая, что контракт рассчитан до завершения сезона. К тому же нужно пройти процесс адаптации. Сейчас я сосредоточен на своей игре и не думаю ни о чём другом.

Куда бы я хотел перейти? «Барселона» всегда была командой, за которую я болел с детства. Это моя мечта и цель», — отметил Дэвид.

Известно, что «Барселона» сейчас находится в сложной финансовой ситуации. Учитывая, что игрок может присоединиться к каталонцам на правах свободного агента, это может сделать его кандидатуру привлекательной для усиления состава.

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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Джонатан Дэвид Лилль Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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