Попов и еще 49 звезд будущего по версии УЕФА в 2019-м. Где они сейчас?

Летом 2019 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал свою версию рейтинга наиболее перспективных молодых футболистов континента. Его [рейтинга] название содержало определенную долю пафоса: «50 звезд будущего: за кем следить в сезоне-2019/20 по версии UEFA.com». Причем в списке нашлось место и для двух украинских футболистов – центрбека Дениса Попова и еще одного игрока, который впоследствии перешел под футбольную юрисдикцию другой страны, но о котором внимательный читатель обязательно узнает в рамках данного материала, как и о еще 48 талантах того времени.

Что ж, давайте вкратце пройдемся по каждому номинанту в формате «было – стало»…

Юнус Акгюн (Турция, 19 лет, «Галатасарай»)*

*здесь и далее в подзаголовках информация о возрасте футболиста и его клубе указана по состоянию на лето-2019, на момент составления рейтинга

УЕФА-2019: «Двуногий вингер с хорошим первым касанием и видением поля, зимой он едва не перешел в «Андерлехт», а с тех пор его связывают с «Лацио».

Реальность-2024: Акгюн продолжает оставаться игроком «Галатасарая», за который сыграл 77 матчей (12 голов, 10 ассистов). В сезонах-2020/21 и 2021/22 выступал в аренде за «Адана Демирспор», а в сезоне-2023/24 играл в английском Чемпионшипе за «Лестер», но во всех случаях аренды не завершились выкупом контракта хавбека и тот возвращался в Стамбул.

Бенуа Бадьяшиль (Франция, 18 лет, «Монако»)

УЕФА-2019: «Центральный защитник, на которого претендует «Манчестер Юнайтед»; младший брат вратаря «Монако» Лоика Бадьяшиля».

Реальность-2024: в январе 2023-го Бенуа перешел в «Челси» за 38 миллионов евро, с тех пор сыграл 41 матч за «синих».

Йосип Брекало (Хорватия, 21 год, «Вольфсбург»)

УЕФА-2019: «Быстрый левый вингер с точным ударом, Брекало регулярно забивал на молодежном уровне и все чаще выступает за взрослую сборную Хорватии».

Реальность-2024: реализовать свой талант хавбеку так и не удалось. В январе 2023-го он был продан в «Фиорентину», а сейчас на правах аренды выступает за турецкий клуб «Касымпаша».

Риан Брюстер (Англия, 19 лет, «Ливерпуль»)

УЕФА-2019: «Слова Юргена Клоппа: «Риан Брюстер – первоклассный нападающий; он очень талантлив, и я уже говорил ему, что в этом году у него важная роль».

Реальность-2024: уже в октябре 2020-го Клопп отпустил Брюстера в «Шеффилд Юнайтед» за 26 миллионов евро. С тех пор Риан выступает на «Брэмолл Лейн», но достойного уровня результативности не демонстрирует и близко – 5 голов в 91 поединке.

Самуэль Чуквуезе (Нигерия, 20 лет, «Вильярреал»)

УЕФА-2019: «Талантливый вингер с опытом выступлений в Лиге Европы; лучший молодой игрок сезона-2017/18 по версии Федерации футбола Нигерии».

Реальность-2024: летом минувшего года Чуквуезе перешел в «Милан» за 21 миллион евро. В стане итальянского гранда является футболистом ротации, проведя в текущем сезоне 11 матчей (507 минут) и забив 1 мяч в ворота соперников.

Кевин Дансо (Австрия, 20 лет, «Аугсбург»)

УЕФА-2019: «Он крупный, мускулистый игрок», – говорит бывший тренер «Аугсбурга» Мануэль Баум; внушительный центральный защитник, который уже является игроком первой сборной Австрии».

Реальность-2024: с лета 2021 года Дансо является игроком французского «Ланса», которому его трансфер обошелся в 5,5 миллионов евро. Сейчас оценочная стоимость Дансо на Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

Альфонсо Дэвис (Канада, 18 лет, «Бавария»)

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УЕФА-2019: «Родившийся в лагере беженцев в Гане и выросший в Канаде, вингер заблистал весной, перейдя в «Баварию» из «Ванкувер Уайткэпс».

Реальность-2024: Дэвис уже провел 210 официальных матчей за «Баварию», с которой выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также пять чемпионских титулов в немецкой Бундеслиге.

Мусса Диаби (Франция, 20 лет, «Байер»)

УЕФА-2019: «Не сумев закрепиться на постоянной основе в звездной атаке «Пари Сен-Жермен», Диаби этим летом переехал в Германию; ожидается, что вингер воспользуется этой возможностью».

Реальность-2024: в Леверкузене Диаби действительно достойно проявил себя (49 голов и 48 ассистов в 172 официальных поединках), после чего летом 2023-го за 55 миллионов евро был продан в «Астон Виллу», которая спустя год приняла предложение «Аль-Иттихада» и отпустила Муссу в Саудовскую Аравию за 60 миллионов.

Денис Дрэгуш (Румыния, 20 лет, «Вииторул»)

УЕФА-2019: «Протеже великого румына Георге Хаджи, универсальный нападающий пропустил финал чемпионата мира среди юношей до 21 года этим летом из-за травмы, но, как ожидается, он раскроет свой потенциал в сезоне-2019/20».

Реальность-2024: спустя несколько месяцев после прогноза УЕФА Дрэгуш за 1,8 миллиона евро уехал в «Стандард», но выстроить там карьеру так и не смог, часто разъезжая по арендам. Проявить себя Дрэгушу удалось в минувшем сезоне в Турции за «Газишехир», что и помогло «Стандарду» продать румына за 4 миллиона евро в «Трабзонспор» этим летом.

Карел Эйтинг (Нидерланды, 21 год, «Аякс»)

УЕФА-2019: «Потенциальный преемник Френки де Йонга в составе голландского гранда. Он обладает нетрадиционным стилем игры в сочетании с видением поля и интеллектом».

Реальность-2024: до уровня де Йонга Эйтинг так и не добрался. Летом 2021-го «Аякс» отпустил хавбека за нераскрытую сумму в «Генк», а с сентября 2023-го Карел является полноценным футболистом «Твенте».

Юрген Эккеленкамп (Нидерланды, 19 лет, «Аякс»)

УЕФА-2019: «Дебютант Лиги чемпионов в плей-офф сезона-2018/19, этот техничный, мускулистый и универсальный полузащитник может стать постоянным игроком «Аякса» в этом году».

Реальность-2024: стать ключевой фигурой для амстердамцев Эккеленкампу так и не удалось, летом 2021-го он за 3 миллиона евро перешел в «Герту», спустя год – за 5 миллион был отпущен в «Антверпен», а с августа нынешнего года является футболистом «Удинезе», который заплатил за него 5,5 миллионов отступных.

Элиф Элмас (Северная Македония, 19 лет, «Наполи»)

УЕФА-2019: «Этот полузащитник, начавший выступать за сборную Северной Македонии в 17 лет, поскольку Турция стремилась заполучить его в свои ряды, присоединился к «Наполи» в июле после впечатляющей игры за «Фенербахче».

Реальность-2024: детальнее об Элмасе мы рассказывали на Sport.ua в рамках отдельного материала осенью минувшего года. С тех пор Элмас перебрался в «Лейпциг», который в январе не пожалел на его трансфер 24 миллионов евро.

Фабиу Силва (Португалия, 17 лет, «Порту»)

УЕФА-2019: «Очень многообещающий нападающий, когда-то числившийся в составе «Бенфики», Фабиу Силва блистал в победном для «Порту» сезоне Юношеской лиги УЕФА-2018/19, забив гол в полуфинале».

Реальность-2024: в сентябре 2020-го перешел в «Вулверхэмптон» за 40 миллионов евро, где так и не смог раскрыть свой потенциал, после чего скитается по арендам – в текущем сезоне играет в Испании за «Лас-Пальмас».

Жедсон Фернандеш (Португалия, 20 лет, «Бенфика»)

УЕФА-2019: «Полузащитник, находящийся в поле нашего зрения с тех пор, как он был включен в состав сборной на Евро-2016 среди игроков до 17 лет, стал победителем чемпионата в составе «Бенфики» в сезоне-2018/19».

Реальность-2024: в январе 2020-го был арендован «Тоттенхэмом», но проявить себя должным образом в АПЛ не сумел. Летом 2022 года «Бенфика» продала Фернандеша за 6 миллионов евро в «Бешикташ», где хавбек выступает и по сей день.

Янис Хаджи (Румыния, 20 лет, «Генк»)

УЕФА-2019: «Сын великого румына Георге Хаджи блестяще сыграл в финале чемпионата мира среди юношей до 21 года в 2019 году; этим летом он покинул «Вииторул» и перешел в «Генк», где будет играть в Лиге чемпионов».

Реальность-2024: выйти на уровень великого отца Янису так и не удалось. С лета 2020 года он является игроком шотландского «Рейнджерс», хотя там практически не играет, а минувший сезон на правах аренды провел в «Алавесе».

Амаду Айдара (Мали, 21 год, «Лейпциг»)

УЕФА-2019: «Элегантный полузащитник, боготворивший Стивена Джеррарда в детстве, имеет такой же нюх на все зрелищное; вернулся после серьезной травмы колена, чтобы засиять весной».

Реальность-2024: пока сделать следующий шаг в карьере Айдара не может. Он все еще игрок «Лейпцига», за который провел 198 официальных матчей (15 голов и 13 ассистов), а также стал обладателем двух Кубков Германии.

Эрлинг Холанд (Норвегия, 19 лет, «Зальцбург»)

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УЕФА-2019: «Сын бывшего полузащитника сборной Норвегии Альфа-Инге Холанда, высокий нападающий забил девять голов в финальном матче чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет против Гондураса в мае 2019 года».

Реальность-2024: в январе 2020 года Холанд за 20 миллионов евро ушел в дортмундскую «Боруссию», где провел два с половиной сезона, а затем за 60 миллионов уехал покорять Туманный Альбион, где от сезона к сезону демонстрирует чудеса результативности в составе «Манчестер Сити», выиграв в его рядах Лигу чемпионов и став двукратным чемпионом Англии.

Адам Гложек (Чехия, 17 лет, «Спарта» Прага)

УЕФА-2019: «Самый молодой бомбардир чешской лиги провел более 20 матчей за «Спарту», ​​оставаясь в академии клуба, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Сити» и «Баварии».

Реальность-2024: интерес европейских грандов так ни во что более серьезное и не перерос. Летом 2022-го Гложек за 13 миллионов евро перешел в «Байер», а в августе нынешнего года за 18 миллионов перебрался в «Хоффенхайм», где пока результативностью не блещет.

Мохаммед Ихаттарен (Нидерланды, 17 лет, ПСВ)

УЕФА-2019: «Атакующий полузащитник, немного похожий на Месута Озила, игрок сборной Нидерландов U-19 впервые появился в Эредивизи в январе».

Реальность-2024: сыграть за главную сборную Нидерландов Ихаттарену с тех пор так и не удалось, хотя он побывал в таких командах как «Ювентус» и «Аякс». С лета 2023-го карьера Мохаммеда откровенно угасает, ныне он является игроком скромного нидерландского «Валвейка» и оценивается на Transfermarkt в 250 тысяч евро.

Жоване Кабрал (Кабо-Верде, 21 год, «Спортинг» Лиссабон)

УЕФА-2019: «Нападающий сборной Кабо-Верде, уже являющийся постоянным игроком первой команды, выиграл два кубка со «Спортингом» в сезоне-2018/19 и забил два гола в том сезоне в чемпионате».

Реальность-2024: оправдать надежд в полной мере Кабралу так и не удалось. Он на правах аренды поиграл за «Лацио» и «Салернитану», но потянуть уровень Серии А, равно как впоследствии и греческой Суперлиги, где пробовался в «Олимпиакосе», не смог. В начале сентября 2024-го «Спортинг» продал Кабрала за 800 тысяч евро в «Эштрелу», где тот в 7 матчах пока так ни разу и не забил.

Деян Йовелич (Сербия, 19 лет, «Айнтрахт» Франкфурт)

УЕФА-2019: «Быстрый и ловкий бомбардир, Йовелич был куплен «Айнтрахтом» из «Црвены Звезды» на замену Луке Йовичу, направляющемуся в «Реал» Мадрид».

Реальность-2024: за франкфуртскую команду серб провел лишь 10 официальных матчей, забив только один мяч. В августе 2021-го его продали за 3,5 миллиона евро в «Лос-Анджелес Гэлакси», где он выступает и по сей день, имея в активе 120 матчей, 41 гол и 15 результативных передач.

Озан Кабак (Турция, 19 лет, «Шальке»)

УЕФА-2019: «Правоногий центральный защитник был одним из самых ярких игроков «Галатасарая» в неуверенном начале сезона-2018/19; в январе он присоединился к «Штутгарту» за 12 миллионов евро, а в июне перешел в «Шальке».

Реальность-2024: в Гельзенкирхене Кабак провел полтора сезона, после чего на правах аренды поиграл в Англии за «Ливерпуль» и «Норвич». С лета 2022-го является футболистом «Хоффенхайма», но в настоящий момент пребывает в лазарете из-за травмы крестообразных связок колена, которую получил еще летом.

Ибраима Конате (Франция, 20 лет, «Лейпциг»)

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УЕФА-2019: «Удерживая свои позиции в Бундеслиге после двух сезонов в центре обороны «Лейпцига», Конате продемонстрировал свой класс на чемпионате Европы среди игроков до 21 года в составе сборной Франции».

Реальность-2024: летом 2021 года Конате за 40 миллионов евро перешел в «Ливерпуль», где ему удалось стать футболистом основного состава и получать в стане «красных» стабильную игровую практику.

Алекс Крал (Чехия, 21 год, «Славия» Прага)

УЕФА-2019: «Самый рейтинговый опорный полузащитник в конце сезона дошел до четвертьфинала Лиги Европы и встретился со своим двойником Давидом Луисом в проигранном матче против «Челси».

Реальность-2024: в сентябре 2019 года Крала потянуло на болота, где он за 12 миллионов евро стал футболистом «Спартака». Там он провел на контракте все пять лет, в течение которых на правах аренды выступал за «Вест Хэм», «Шальке» и «Унион», после чего свободным агентом перешел в клуб из Берлина. В нынешнем сезоне арендован у «Униона» испанским «Эспаньолом».

Хвича Кварацхелия (Грузия, 18 лет, «Рубин»)

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УЕФА-2019: «Стал первым игроком, родившимся в XXI веке, который сыграл в российской Премьер-Лиге, выступая в прошлом сезоне на правах аренды за «Локомотив».

Реальность-2024: после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Хвича покинул болота и уехал на родину, а летом 2022-го стал футболистом «Наполи». В стане неаполитанцев Кварацхелия превратился в звезду Серии А, которую помог «Наполи» выиграть в сезоне-2022/23, продолжая оставаться верным клубу и по сей день.

Якоб Бруун Ларсен (Дания, 20 лет, «Боруссия» Дортмунд)

УЕФА-2019: «Быстрый нападающий, подражающий своему одноклубнику Марко Ройсу, Ларсен пробился в первую команду Дортмунда и сборной Дании в прошлом сезоне».

Реальность-2024: сейчас контракт Ларсена принадлежит «Хоффенхайму». Минувший сезон датчанин провел в Англии за «Бернли» на правах аренды, забив 6 мячей в 32 матчах АПЛ, а теперь опять продолжает числиться в резервистах «Хоффе».

Ренан Лоди (Бразилия, 21 год, «Атлетико»)

УЕФА-2019: «Летний новичок «Атлетико», левый защитник, ориентированный на атаку, будет призван заменить своего соотечественника Филипе Луиса».

Реальность-2024: на контракте в «Атетико» Лоди провел четыре года, сыграв 118 матчей, а также проведя сезон-2022/23 в аренде в «Ноттингем Форест». В 2023-м Лоди ушел в «Марсель», который в январе нынешнего года продал бразильца в саудовский «Аль-Хиляль» за 23 миллиона евро.

Шон Лонгстафф (Англия, 21 год, «Ньюкасл»)

УЕФА-2019: «Сочетает в себе юношескую энергию с уверенностью, пасом и видением опытного профессионала. Блистал за «сорок» в трехмесячном периоде в прошлом сезоне перед перерывом, который случился из-за травмы».

Реальность-2024: Лонгстафф до сих пор в «Ньюкасле», за который провел уже 195 официальных матчей, забил 16 мячей и выполнил 10 результативных передач. Однако уже летом следующего года все может измениться, так как контракт Шона с «сороками» истекает…

Арне Майер (Германия, 20 лет, «Герта»)

УЕФА-2019: «Универсальный полузащитник, который, возможно, лучше всего проявляет себя в роли опорного. Майер числится в «Герте» с девяти лет».

Реальность-2024: летом 2022-го Майер окончательно покинул родной клуб. Его продали в «Аугсбург» за 5 миллионов евро, и в этой команде хавбек, которому когда-то предрекали яркое будущее в сборной Германии, но который там так даже и не дебютировал, продолжает выступать и в наши дни.

Дониелл Мален (Нидерланды, 20 лет, ПСВ)

УЕФА-2019: «Новый № 9 в ПСВ, заменил Люка де Йонга. Покинул «Аякс» ради «Арсенала» молодым, но в ПСВ с августа 2017 года. Это может быть его самый успешный сезон».

Реальность-2024: самым успешным в карьере Малена оказался сезон-2020/21, когда он забил 19 мячей в 32 матчаъ Эредивизи, а затем за 30 миллионов евро перешел в дортмундскую «Боруссию», цвета которой защищает и поныне.

Иван Обляков (россия, 21 год, ЦСКА Москва)

УЕФА-2019: «Опорный полузащитник, вингер или защитник, Обляков был одним из ярких талантов сборной россии в прошлом сезоне».

Реальность-2024: продолжает сидеть на болотах в составе ЦСКА.

Дани Ольмо (Испания, 21 год, «Динамо» Загреб)

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УЕФА-2019: «Ольмо, искусный игрок с хорошей скоростью, покинул «Барселону» в 16 лет, чтобы регулярно играть в Хорватии; этим летом он забил победный гол в финале Евро среди игроков до 21 года в Испании».

Реальность-2024: в январе 2020-го хавбек за 34 миллиона евро ушел в «Лейпциг», а летом 2024-го стал одним из героев сборной Испании на Евро-2024, когда «Красная Фурия» выиграла турнир. Это привело к долгожданному для фанов «блаугранас» возвращению Ольмо в «Барселону» за 55 миллионов евро.

Андреас Сков Ольсен (Дания, 19 лет, «Болонья»)

УЕФА-2019: «Забил 30 голов в 53 играх в сезоне-2018/19, последний из них – против Австрии в 16-минутном отрезке ​​на Евро U-21. Перешел в «Болонью» из «Нордшелланда» в начале этого месяца».

Реальность-2024: в январе 2022-го Сков Ольсен за 6,4 миллионов евро уехал в «Брюгге», где стал важной фигурой для первой команды и сейчас его контракт на Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро.

Страхиня Павлович (Сербия, 18 лет, «Партизан»)

УЕФА-2019: «Ювентус» следит за высоким, мощным центральным защитником, который сохранял выдержку на протяжении шести месяцев в первой команде «Партизана», включая два белградских дерби».

Реальность-2024: в январе 2020 года Павлович за 10 миллионов евро ушел в «Монако», где не заиграл и скитался по арендам до тех пор, пока в 2022-м за 7 миллионов его приобрел «Зальцбург». В Австрии Страхиня продемонстрировал существенный прогресс, и это привело к его трансферу в июле 2024-го в «Милан» за 18 миллионов евро.

Лука Пеллегрини (Италия, 20 лет, «Ювентус»)

УЕФА-2019: «Левый защитник сборной Италии U-21 проявил себя в аренде в «Кальяри» весной; этим летом перешел из «Ромы» в «Ювентус» за 22 миллиона евро».

Реальность-2024: с тех пор карьера Пеллегрини пошла под откос. Он не стал основным ни в «Ювентусе», ни в «Дженоа», «Айнтрахте» или «Лацио», цвета которых защищал на правах аренды. Сейчас является резервистом римских «орлов», а летом 2025-го, очевидно, вернется в Турин.

Денис Попов (Украина, 20 лет, «Динамо» Киев)

ФК Динамо. Денис Попов

УЕФА-2019: «Выносливый центральный защитник и опытный игрок, Попов забил три мяча головой на чемпионате мира по футболу-2019 U-20, который завершился неожиданным успехом сборной Украины».

Реальность-2024: Попов остается игроком «Динамо» и по сей день, хотя контракт с киевлянами у него истекает в концовке текущего сезона. На счету Дениса 116 официальных матчей за «бело-синих» – не так и много за пять с лишним лет, но это объясняется частыми попаданиями центрбека в лазарет.

Рики Пуч (Испания, 19 лет, «Барселона»)

УЕФА-2019: «Полузащитник, которого сравнивают с легендой клуба Андресом Иньестой, дебютировал в основном составе в прошлом сезоне и будет ожидать большего количества возможностей в сезоне-2019/20».

Реальность-2024: стать новым Иньестой для «Барселоны» у Пуча так и не получилось. Летом 2022 года Рики покинул каталонский клуб свободным агентом и с тех пор выступает в MLS за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Марко Рихтер (Германия, 21 год, «Аугсбург»)

УЕФА-2019: «Быстрый нападающий, способный играть на любой позиции в атаке, Рихтер привлек внимание на Евро-2019 среди игроков до 21 года, забив три гола за сборную Германии».

Реальность-2024: ничем особенным с тех пор Рихтер так и не отличился. С лета 2023 года его контракт принадлежит «Майнцу», а нынешний сезон Марко на правах аренды проводит во Второй Бундеслиге за некогда славный «Гамбург».

Родриго (Бразилия, 18 лет, «Реал»)

Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА-2019: «Следуя по стопам Винисиуса Жуниора, этим летом этот выдающийся вингер покинул «Сантос» и перешел в «Реал», сумма трансфера составила 45 миллионов евро».

Реальность-2024: Родриго удалось стать одной из ключевых фигур для «Реала», с которым он уже трижды становился чемпионом Испании и два раза побеждал в Лиге чемпионов. В настоящий момент оценочная стоимость Родриго на Transfermarkt составляет 110 миллионов евро.

Ромариу Баро (Португалия, 19 лет, «Порту»)

УЕФА-2019: «Феноменальный атакующий полузащитник с быстрыми ногами, темпом и хорошим диапазоном паса. Опасен в зоне оттянутого нападающего и при штрафных ударах».

Реальность-2024: за прошедшие пять лет реализовать свой потенциал у Баро так и не получилось. Он перманентно мотается по арендам и сейчас на таких же правах выступает в Швейцарии за «Базель», а его контракт с «Порту» действует до конца сезона-2025/26.

Матвей Сафонов (россия, 20 лет, «Краснодар»)

УЕФА-2019: «Выпускник академии затмил двух опытных вратарей и стал лучшим игроком «Краснодара» в прошлом сезоне. Новый Игорь Акинфеев?»

Реальность-2024: летом нынешнего года за 20 миллионов евро перешел в «Пари Сен-Жермен». Очень странный, если не сказать мутный, трансфер для катарских шейхов.

Вильям Салиба (Франция, 18 лет, «Арсенал»)

УЕФА-2019: «Ранее в этом месяце «Арсенал» выиграл борьбу за подписание центрального защитника, прежде чем вернуть его в аренду в «Сент-Этьен» на сезон-2019/20».

Реальность-2024: после аренды в «Сент-Этьене» Салиба поиграл на таких же правах еще и за «Ниццу» с «Марселем», а сезона-2022/23 является ключевым центрбеком для «канониров».

Исмаила Сарр (Сенегал, 21 год, «Ренн»)

УЕФА-2019: «Вингер отличился потрясающим голом в ворота «Яблонца», который был признан лучшим голом Лиги Европы-2018/19».

Реальность-2024: вскоре после появления этого рейтинга от УЕФА, «Ренн» продал Сарра в «Уотфорд» за 30 миллионов евро. Но оправдать такие инвестиции вингер не сумел, радуя довольно высоким уровнем результативной работы на поле только в Чемпионшипе. В 2023-м Исмаилу купил «Марсель» за 13 миллионов евро, а летом нынешнего года Сарр вернулся на Туманный Альбион, где 15 миллионов за него согласился выплатить «Кристал Пэлас» – пока «стекольщики» прогадали, так как африканец не отличался результативными действиями в 11 проведенных в рамках АПЛ-2024/25 поединках.

Ксавер Шлагер (Австрия, 21 год, «Вольфсбург»)

УЕФА-2019: «Этот светловолосый центральный полузащитник обладает превосходным мастерством, но его интеллект может быть еще лучше: у него отличная дальность паса и чувство, позволяющее предотвратить опасность».

Реальность-2024: с лета 2022 года Шлагер выступает за «Лейпциг», где умеют раскрывать таланты. Впрочем, с мая нынешнего года хавбек не играет – из-за тяжелой травмы крестообразных связок колена.

Тиагу Данташ (Португалия, 18 лет, «Бенфика»)

УЕФА-2019: «Невысокий, но талантливый, креативный полузащитник в этом сезоне тренировался со взрослыми игроками. «Это мечта, ставшая реальностью», – сказал он».

Реальность-2024: буквально за полгода до публикации УЕФА в СМИ была информация об интересе к Данташу со стороны «Шахтера», но договориться с «Бенфикой» украинцам тогда не удалось. И, как показало время, лиссабонцы прогадали на этой сделке, так как после ряда неудачных аренд летом 2024-го Данташ свободным агентом перебрался в «Осиек», причем даже в Хорватии абсолютно не впечатляет.

Сандро Тонали (Италия, 19 лет, «Брешиа»)

УЕФА-2019: «Названный «новым Андреа Пирло» игрок года в Серии B-2017/18, в прошлом сезоне завоевал повышение в высший дивизион; вскоре его можно ожидать в составе сборной Италии».

Реальность-2024: за сборную Италии Тонали действительно дебютировал уже в октябре 2019 года и к настоящему моменту имеет на своем счету 19 поединков. Что касается клубных дел, то с лета 2023-го Сандро имеет контракт с «Ньюкаслом», выступать за который вновь получил возможность лишь в сентябре нынешнего года, так как ранее схлопотал многомесячный бан за ставки в букмекерских конторах.

Ферран Торрес (Испания, 19 лет, «Валенсия»)

УЕФА-2019: «Второй игрок 2000 года рождения (после Винисиуса Жуниора), забивший в испанской лиге. Торрес также забил оба гола в финале Евро-2019 среди юношей до 19 лет, когда испанцы победили сборную Португалии».

Реальность-2024: летом 2020-го Торрес за 33,5 миллиона евро перешел в «Манчестер Сити», но уже через полтора года за 55 миллионов вернулся в Ла Лигу, где стал футболистом «Барселоны». С тех пор Ферран продолжает оставаться игроком «блаугранас», хотя нынешний год из-за частых проблем с подколенным сухожилием вряд ли может занести себе в актив.

Георгий Цитаишвили (Украина, 18 лет, «Динамо» Киев)

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УЕФА-2019: «Взрывной вингер с большими перспективами; посмотрите на его великолепный сольный гол в финале чемпионата мира среди игроков до 20 лет против Южной Кореи в 2019 году».

Реальность-2024: Цитаишвили действительно подавал большие надежды в украинском футболе, но… Так и не сумел прогрессировать с той скоростью, которую от него ожидали. С сентября 2021 года Георгий начал выступать за национальную сборную Грузии, что де-факто и де-юре закрыло для него путь в главную команду Украины. После начала полномасштабной фазы войны с россией Цитаишвили покинул УПЛ, выступая на временных правах за «Вислу», «Лех», «Динамо» Батуми, а сейчас у него арендный договор с «Гранадой», где он в 11 матчах Ла Лиги 2 отличился пока только 1 голом и 1 ассистом.

Никола Влашич (Хорватия, 21 год, ЦСКА Москва)

УЕФА-2019: «Сын десятиборца, атакующий полузащитник произвел впечатление в россии, а его выступления за команду U-21 привели в первую сборную Хорватии».

Реальность-2024: еще в августе 2021 года Влашич уехал из россии в АПЛ, где 30 миллионов евро за трансфер хорвата заплатил «Вест Хэм». Но в стане «молотобойцев» Никола откровенно разочаровал, что и привело его в Италию, где он стал футболистом «Торино» – сперва на правах аренды, а затем и на полноценной основе.

Гювен Ялчин (Турция, 20 лет, «Бешикташ»)

УЕФА-2019: «Нападающий с отменными физическими данными и хорошим голевым чутьем, Гювен сделал два хет-трика в прошлом сезоне и дебютировал за сборную Турции в мае».

Реальность-2024: выйти на топовый уровень выступлений, даже по турецким меркам, Ялчину так и не удалось. Ныне его контракт принадлежит «Дженоа», а в сезоне-2024/25 Гювен на правах аренды выступает в Португалии за «Ароку», где не демонстрирует ровным счетом ничего выдающегося.