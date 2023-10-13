Сын кондитера. Кто такой Элиф Элмас – новый лидер Северной Македонии

Летом 2021 года сборная Северной Македонии впервые в своей истории сыграла в финальной части крупного футбольного турнира. «Красные львы» квалифицировались на Евро-2020, который из-за пандемии коронавируса состоялся на год позже, чем это было запланировано изначально, однако не снискали славы на этом соревновании. Балканцы, угодив в одну группу с Нидерландами, Австрией и Украиной, проиграли все три поединка, заняли последнее место в квартете и бесславно отправились домой.

После Евро-2020 о завершении международной карьеры объявил многолетний лидер сборной Северной Македонии Горан Пандев, отыгравший за национальную команду двадцать лет и являющийся ее рекордсменом как по числу проведенных матчей (122), так и по количеству забитых мячей (38). Когда стало понятно, что дальше балканцам придется рассчитывать на других исполнителей и изыскивать внутренние резервы для поддержания уровня выступлений, многие эксперты быстро и особо не задумываясь списали «красных львов» со счетов, однако те уже весной минувшего года доказали, что заслуживают гораздо большего уважения.

В марте 2022-го Северная Македония в плей-офф квалификации на ЧМ-2022 сенсационно обыграла итальянцев (1:0), после чего в решающем поединке все-таки отдала путевку в Катар еще одной топовой сборной континента – Португалии (0:2). А вот квалифицироваться на второй для себя чемпионат Европы «красным львам» выпало через группу с Англией, Италией, Украиной и Мальтой. И здесь после пяти туров балканцы имеют в активе столько же очков (по 7), как и итальянцы с украинцами, причем с первыми Северная Македония опять сыграла более чем удачно – вничью 1:1 на своем поле, а вторым уступила лишь минимально (2:3), да и то после того, как вела по ходу поединка со счетом 2:0.

Лучшим бомбардиром в отборочном цикле на Евро-2024 (3 гола) и новым лидером нынешней сборной Северной Македонии является центральный полузащитник «Наполи» Элиф Элмас, оценочная стоимость которого на Transfermarkt составляет 26 миллионов евро.

Элмас родился 24 сентября 1999 года в Чаире – одном из самых опасных районов столицы Северной Македонии Скопье, где бок о бок проживают македонцы, а еще албанцы, турки и цыгане. Отец Элифа – этнический турок по имени Джеват – являлся владельцем кондитерской, и с юных лет Элмас помогал родителям в семейном бизнесе, научившись готовить традиционные македонские торты, пользующиеся большой популярностью в регионе.

Впрочем, кондитера из Элифа Элмаса не вышло, потому как с юных лет еще больший интерес, чем к сладостям, тот проявлял к футболу. В семь лет нынешний лидер сборной Северной Македонии оказался в детской команде под названием «Фенербахче Тефеджуз» (интересная параллель, учитывая дальнейшее развитие карьеры полузащитника), а уже в 12-ть перешел в «Работнички», куда его сосватал экс-спортивный директор, а со временем и главный тренер команды Игор Ангеловский, возглавлявший впоследствии «красных львов» на Евро-2020.

«В нем было заложено какое-то дивное волшебство. Невероятная энергия, Х-фактор в таком юном возрасте, который привлекал всех. Отличное чтение игры, мастерское исполнение результативных передач и феноменальное голевое чутье», – рассказывал Ангеловски.

Неудивительно, что уже в 15 лет Элмас попал «на карандаш» скаутам «Херенвена», которые договорились с родителями юного таланта о первом профессиональном контракте для Элифа, когда тот достигнет совершеннолетия. Впрочем, оказаться в Нидерландах хавбеку так и не удалось. В 16 лет и 10 дней Элмас дебютировал за «Работнички» в элитарном дивизионе чемпионата Северной Македонии, а спустя пять месяцев отличился и первым забитым мячом на таком уровне – в воротах команды «Горизонт» из Турново.

Первый полноценный сезон за «Работнички» (2016/17) стал абсолютно прорывным для Элмаса – он провел 33 поединка в национальном чемпионате, отличившись 6 голами и 7 ассистами. Для футболиста, которому на момент окончания сезона не исполнилось еще и 18 лет, это были выдающиеся показатели.

Goal.com. Элиф Элмас

Но еще больше внимания к себе Элмасу удалось привлечь летом 2017 года, когда юный хавбек в составе молодежной сборной Северной Македонии принял участие в чемпионате Европы U-21, финальная часть которого проходила в Польше. Молодые «красные львы» были абсолютным дебютантом турнира, и не смогли выйти из группы, финишировав там на последнем месте, вслед за сверстниками из Испании, Португалии и Сербии. Однако тогдашний наставник северомакедонской молодежки Благоя Милевски, ныне занимающий пост главного тренера национальной сборной страны, привез на турнир очень интересную команду, в которой выделялись Энис Барди, Бобан Николов, Висар Муслиу и Дарко Велковски, ставшие впоследствии важными фигурами в главной команде «красных львов». А 17-летний Элиф Элмас был самым молодым футболистом в той молодежной сборной Благои Милевски, причем сыграл во всех трех матчах, отличившись ассистом в поединке с Португалией (2:4).

Примечательно, что еще до турнира в Польше на Элифа Элмаса выходил тогдашний главный тренер сборной Турции Фатих Терим, который просил талантливого хавбека сделать выбор в пользу выступлений на международном уровне именно за «лунных звезд». Однако Элмас отказался от подобной возможности, и абсолютно не пожалел, потому как уже 11 июня 2017 года в 17 лет 8 месяцев и 18 дней дебютировал у Игора Ангеловски в национальной сборной Северной Македонии, выйдя на замену в поединке отбора на ЧМ-2018 против Испании (1:2).

Летом 2017 года Элиф Элмас покинул «Работнички» и пошел на повышение на клубном уровне. После молодежного чемпионата Европы хавбек был в фокусе внимания скаутов «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии», однако принял предложение от турецкого «Фенербахче», который заплатил за трансфер 300 тысяч евро. Поговаривали, что ключевую роль в этой сделке на стадии переговоров сыграл известный северомакедонский баскетболист, успевший также поиграть в НБА, Перо Антич, который начинал карьеру в «Работнички», а в 2017 году был связан контрактными обязательствами с «Фенербахче».

Как бы там ни было, а Эльмас все-таки оказался на родине своего отца – в Турции. Причем в переводе с турецкого его фамилия означат «бриллиант», и уже на второй год пребывания в Стамбуле Элиф начал оправдывать ее сполна. В рядах «Фенербахче» Элмас провел 47 матчей (4 гола, 1 ассист), а также сумел сыграть в квалификации Лиги чемпионов и дебютировать в основной сетке Лиги Европы.

Уже летом 2019-го стало очевидно, что Элмасу пора двигаться дальше, и в «Фенербахче» не стали удерживать талантливого балканца, лишь выразив желание получить хорошие отступные за его трансфер. Интерес к хавбеку сборной Северной Македонии проявляли «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ювентус», «Наполи» и «Интер», и именно последнему удалось договориться с «желтыми канарейками» по условиям сделки. Но переход не состоялся, так как главным тренером «Интера» был назначен Антонио Конте, посчитавший, что Элмас не впишется в его понимание футбола и принципы построения команды.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элиф Элмас против Деклана Райса (справа)

На столе у хавбека остались конкретные варианты с «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Наполи», и Элиф неожиданно для многих остановил свой выбор именно на неаполитанцах. Впоследствии агент Элмаса Никола Гешевски рассказал журналистам, почему его клиент ответил согласием именно «Наполи»: «Мы как раз общались с руководством «Фенербахче» в Стамбуле, обдумывая, на каком варианте остановиться. В этот момент неожиданно для всех поступил звонок от харизматичного Карло Анчелотти, который на тот момент являлся наставником «Наполи». Итальянский специалист попросил дать ему возможность поговорить напрямую с Элифом. После этого разговора Элмас и принял решение. Положив трубку, он сказал нам: «Я еду в Неаполь».

Трансфер Элмаса обошелся «Наполи» в 16,2 миллионов евро. И с тех пор хавбек выступает в Италии, являясь одним из важных игроков первой команды неаполитанцев. В сезоне-2019/20 Элиф добыл вместе с «Наполи» свой премьерный трофей в профессиональной карьере – Кубок Италии, а по итогам минувшего чемпионата неаполитанцы сенсационно добыли чемпионский титул в Серии А – в третий раз в клубной истории и впервые со времен, когда за команду еще выступал легендарный Диего Марадона.

Перед началом нынешнего сезона охоту на Элмаса на трансферном рынке вели многие топ-клубы континента. В частности, 30 миллионов евро за хавбека сборной Северной Македонии предлагал «Ливерпуль», а интерес, так и не вылившийся в конкретное предложение, проявляли «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Лейпциг» и «Интер».

Getty Images/Global Images Ukraine. Элиф Элмас

С приходом на тренерский мостик «Наполи» Руди Гарсии Элиф Элмас стал менее заметной фигурой для неаполитанцев. В текущем розыгрыше Серии А хавбек провел пока только 5 матчей, причем лишь один раз объявлялся в стартовом составе. Пока 59-летний французский специалист, складывается впечатление, просто не может найти оптимальное место для Элмаса на поле, но тенденция такова, что легионер из Северной Македонии постепенно получает все больше и больше доверия от Гарсии.

В национальной же сборной дела Элифа Элмаса складываются, как и прежде, абсолютно безоблачно. Здесь хавбеку уже не нужно никому и ничего доказывать, ведь он в свои 24 года является ключевым футболистом коллектива, имея на счету 12 забитых мячей в 52 поединках. Да, до рекордов Горана Пандева еще достаточно далеко, но ведь и времени и Элмаса еще более чем достаточно – пожалуй, лет десять, если все будет хорошо, как минимум…