Без Пандева, но с Милевски. Что нужно знать о сборной Северной Македонии

После того, как в начале июня Сергей Ребров был представлен главным тренером национальной сборной Украины, «сине-желтые» уже успели провести поединок против Германии (3:3), однако тот носил статус товарищеского с элементами благотворительного. Наша команда в Бремене показала ряд интересных решений и возможностей, которые новому тренерскому штабу предстоит развить и усовершенствовать, чтобы добиваться положительных результатов в матчах против грандов в дальнейшем.

Первым же официальным оппонентом сборной Украины с Сергеем Ребровым в статусе главного тренера будет национальная команда Северной Македонии. Против нее «сине-желтые» сыграют сегодня в Скопье в рамках второго тура группового этапа квалификации на Евро-2024.

Что же представляет собой нынешняя сборная Северной Македонии и что нужно знать об этой команде накануне противостояния с Украиной – поговорим дальше…

Главный тренер

Возглавляет сборную Северной Македонии 52-летний тамошний специалист Благоя Милевски. Назначение на свой пост он получил в августе 2021 года, после того как свой шестилетний цикл во главе национальной команды завершил Игор Ангеловски, вскоре вернувшийся к клубной работе и ныне возглавляющий казахстанский «Каспий» из Актау.

Во времена карьеры футболиста Благоя Милевски выступал на позиции центрального защитника. Он является выходцем из академии «Црвены Звезды», но в 20-летнем возрасте подался играть в Грецию, где в общем-то не преуспел и следующий шаг в карьере – переход в более топовый чемпионат – так и не сделал. Помимо греческих команд Милевски успел также поиграть в Словении за «Марибор», а впоследствии вернулся на родину и выступал там, прежде чем получил приглашение от израильского «Ашдода». В этой команде Благоя был ключевой фигурой, проведя за три года более сотни поединков, но затем снова вернулся в Северную Македонию, и там в 2010-м в рядах «Вардара» повесил бутсы на гвоздь.

Тренерскую карьеру Милевски начал спустя год после прощания с профессиональным футболом в статусе игрока. Такую возможность Благое предоставил все тот же «Вардар», где специалист поначалу выполнял функции ассистента главного тренера первой команды Ильчо Гиоргиоски, а после отставки последнего встал на его место. Также в «Вардаре» Милевски успел поработать координатором молодежной академии, и это сыграло для него добрую службу в дальнейшем.

Getty Images/Global Images Ukraine. Благоя Милевски

Благодаря умению работать с молодежью, в 2014 году Милевски получил приглашение стать у руля сборной Северной Македонии U-21. На этой должности Благоя отработал четыре года, и в 27 матчах его команда имела весьма неплохие результаты – 12 побед при 7 ничьих и 8 поражениях, а также разнице мячей 34:35.

Но для нас куда более интересным фактом является то, что Милевски уже тогда пересекался с Украиной. Наша команда была одним из соперников сборной Северной Македонии U-21 по квалификации на молодежный чемпионат Европы-2017, финальная часть которого состоялась в Польше. И тогда балканцы дважды обыграли «сине-желтых» - 1:0 в Скопье и 2:0 в Киеве. В те времена за украинскую «молодежку» выступали такие известные ныне фигуры, в том числе и для национальной команды, как Георгий Бущан, Эдуард Соболь, Александр Зубков, Артем Беседин, а на замене сидели Александр Зинченко, Николай Матвиенко, Виктор Цыганков и Роман Яремчук. Руководил тем составом сборной Украины U-21 Александр Головко, не сумевший ничего противопоставить своему оппоненту Милевски в двух матчах, и проиграв их «всухую» с общим счетом 0:3…

В итоге сборная Северной Македонии U-21 под руководством Милевски вышла на молодежный чемпионат Европы-2017, что стало для нее дебютом на турнире. Впрочем, в Польше балканцы уже были не столь успешны, как в квалификации, заняв последнее место в группе с Испанией, Португалией и Сербией (набрали лишь одно очко, сыграв вничью с сербами и уступив без особых вариантов обоим пиренейским командам – 0:5 Испании и 2:4 Португалии).

Летом 2018-го Милевски решил сменить сферу деятельности и податься на клубную работу, приняв приглашение хорошо известного для него «Ашдода». Но в Израиле Благоя задержался всего на пару месяцев, а затем ушел. Спустя три месяца после увольнения из «Ашдода» Милевски снова получил пост главного тренера сборной Северной Македонии U-21, на котором отработал до конца июля 2021-го – вплоть до прихода в первую команду.

Getty Images/Global Images Ukraine. Благоя Милевски

На вторую каденцию Милевски в молодежной сборной Северной Македонии пришелся еще один отборочный цикл на чемпионат Европы U-21, однако на этот раз балканцы пробиться туда не смогли – заняли второе место в группе с Черногорией, Фарерскими островами, Казахстаном, Израилем и Испанией (именно пиренейцы выиграли квалификационный турнир в группе), а в плей-офф не попали из-за худших показателей на фоне других коллективов, финишировавших вторыми.

Примечательно, что в марте 2019 года в Турции молодежная сборная Северной Македонии под руководством Милевски снова пересеклась со сверстниками из Украины. На этот раз речь шла о товарищеском поединке, в котором победу отпраздновали подопечные Руслана Ротаня – 3:1, хотя из того состава «сине-желтых» пока никто и близко не подобрался к статусу игрока основы национальной сборной.

Как видим, Милевски более чем прекрасно знаком с нашим футболом, а потому его фразу о том, что «у Украины очень большой выбор качественных футболистов» стоит воспринимать не просто как дежурный комплимент, но и как понимание сильных (вероятно, и слабых тоже!) мест практически каждого нашего игрока. И такая осведомленность соперника – это уже существенный плюс для него.

Тактика и последние результаты

С июня прошлого года, когда Северная Македония едва-едва не сотворила сенсацию и через плей-офф чуть не вышла в финальную часть ЧМ-2022 (подопечные Милевски сперва выбили Италию – 1:0, но затем все-таки споткнулись на Португалии – 0:2), балканцы провели 11 поединков, в которых смогли добыть всего 4 победы при 2 ничьих и 5 поражениях. При этом, обыгрывали подопечные Милевски исключительно «футбольных карликов» - дважды Гибралтар (2:0, 4:0), Мальту (2:1) и Фарерские острова (1:0).

В этих поединках команда Милевски довольно серьезно тасовала тактические расстановки. Например, против сопоставимых или номинально менее сильных команд балканцы использовали 3-4-1-2 (это дало результат против Гибралтара и Мальты, но дважды Северная Македония была бита грузинами – 0:3, 0:2). А вот в играх против грандов или середняков европейского футбола команда Милевски использовала то 4-2-3-1 (с испанцами, португальцами, болгарами и азербайджанцами), то 4-4-2 и ее разновидность 4-4-1-1 (с финнами и теми же болгарами).

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Северной Македонии наверняка не будет цепляться за право играть первым номером против Украины, но и безропотно отдавать мяч и довольствоваться редкими к нему касаниями команда Милевски также не пожелает. Только против Италии и Португалии балканцы контролировали мяч где-то на уровне 35-37% игрового времени, а с финнами, грузинами, азербайджанцами или болгарами этот показатель у них варьировался от 44% до 63%.

Обязательно нашим игрокам стоит уделить внимание и такому компоненту, как длинные передачи, потому как Северная Македония весьма умело его использует. В среднем около 10-11% всех пасов балканцев являются лонгболлами, причем точность у них более чем приемлемая – порядка 57-58%.

Не стоит забывать и о том, что на юношеском уровне Милевски дважды обыгрывал украинцев, используя номинальную расстановку 4-5-1, трансформирующуюся по ходу поединка в 4-2-3-1. Тогда Северная Македония U-21 буквально засыпала нашу молодежку длинными передачами – каждый пятый пас от соперника был на большое расстояние, что отрезало огромный пласт футболистов «сине-желтых» и делало их уязвимыми в обороне.

Лидер команды и ее состав

После того как выступления за национальную сборную, а впоследствии и карьеру завершил легендарный форвард Горан Пандев, лидером нынешней сборной Северной Македонии является Элиф Элмас.

Этот 23-летний полузащитник с 2019 года выступает за «Наполи», который потратил 16,2 миллионов евро на его подписание из «Фенербахче». В сезоне-2022/23 Элмас не являлся безоговорочно ключевой фигурой для неаполитанцев, завоевавших золотые медали итальянской Серии А, однако более чем регулярно появлялся на поле – преимущественно на замену. Всего на счету Элмаса 47 поединков за «Наполи» в завершившемся клубном сезоне, в которых он отличился 6 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

instagram.com/elifelmas24. Элиф Элмас

Нынешняя оценочная стоимость Элмаса на портале Transfermarkt составляет 26 миллионов евро. У Украины более высокой «рыночной ценой» ныне похвалиться может только (помним, что Зинченко из-за травмы «сине-желтым» в июне не помощник) вингер «Челси» Михаил Мудрик – 60 миллионов евро, а все остальные «дешевле» Элмаса, в частности – Цыганков (22 млн евро), Миколенко (22 млн евро) и Малиновский (18 млн евро).

Что касается Элмаса, то этот футболист способен добавить глубины действиям Северной Македонии, так как действовать может не только в центре полузащиты, но и при необходимости – на любом из флангов. Не исключено, что такая универсальность ранее привлекала внимание к балканцу со стороны «Реала» и «Барселоны», хотя испанские гранды к активным действиям в вопросе трансфера Элифа тогда так и не приступили.

Помимо Элмаса важными фигурами для нынешней Северной Македонии являются: 27-летний хавбек «Трабзонспора» Энис Барди (51 матч за сборную / 13 голов), 32-летний опорник «Бейцзин Гоань» Ариян Адеми (28/4), 29-летний вратарь «Райо Вальекано» Столе Димитриевски (58), 31-летний правый фулбек загребского «Динамо» Стефан Ристовски (77/2), являющийся капитаном команды, и 31-летний левый фулбек «Фенербахче» Эзджан Алиоски (63/12).

Getty Images/Global Images Ukraine. Столе Димитриевски

Вообще у Милевски достаточно опытная команда, средний возраст которой в текущем отборе на Евро-2024 составляет 27,3 лет. Украина в этом компоненте, впрочем, ненамного уступает – 26,5 лет, да и сейчас у Сергея Реброва под рукой хватает футболистов, выступающих не только в УПЛ, но и в лучших чемпионатах континента, поэтому противопоставить Элмасу и компании нашей сборной есть кого.

Предыдущие очные матчи

До сегодняшнего дня Северная Македония и Украина провели между собой 5 поединков. Два из них носили товарищеский статус, еще два были сыграны в рамках отбора на Евро-2016, а один – в финальной части Евро-2020.

На счету нашей команды 3 победы (во всех официальных поединках) при одной ничьей и одном поражении. Примечательно, что тот проигрыш (0:1) был весьма скандальным для «сине-желтых» и экс-лидера команды Андрея Шевченко. В частности, наш форвард отметился выходкой, преждевременно покинув поле в концовке первого тайма и бросив футболку на поле. Впоследствии Шевченко объяснил свой поступок тем, что соперник специально ударил его в лицо, повредив два передних зуба, на что не последовало реакции со стороны арбитра.