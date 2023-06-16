Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Пандева, но с Милевски. Что нужно знать о сборной Северной Македонии
Чемпионат Европы
16 июня 2023, 11:38 |
856
0

Без Пандева, но с Милевски. Что нужно знать о сборной Северной Македонии

Балканская команда станет первым официальным соперником подопечных Сергея Реброва…

16 июня 2023, 11:38 |
856
0
Без Пандева, но с Милевски. Что нужно знать о сборной Северной Македонии
Getty Images/Global Images Ukraine

После того, как в начале июня Сергей Ребров был представлен главным тренером национальной сборной Украины, «сине-желтые» уже успели провести поединок против Германии (3:3), однако тот носил статус товарищеского с элементами благотворительного. Наша команда в Бремене показала ряд интересных решений и возможностей, которые новому тренерскому штабу предстоит развить и усовершенствовать, чтобы добиваться положительных результатов в матчах против грандов в дальнейшем.

Первым же официальным оппонентом сборной Украины с Сергеем Ребровым в статусе главного тренера будет национальная команда Северной Македонии. Против нее «сине-желтые» сыграют сегодня в Скопье в рамках второго тура группового этапа квалификации на Евро-2024.

Что же представляет собой нынешняя сборная Северной Македонии и что нужно знать об этой команде накануне противостояния с Украиной – поговорим дальше…

Главный тренер

Возглавляет сборную Северной Македонии 52-летний тамошний специалист Благоя Милевски. Назначение на свой пост он получил в августе 2021 года, после того как свой шестилетний цикл во главе национальной команды завершил Игор Ангеловски, вскоре вернувшийся к клубной работе и ныне возглавляющий казахстанский «Каспий» из Актау.

Во времена карьеры футболиста Благоя Милевски выступал на позиции центрального защитника. Он является выходцем из академии «Црвены Звезды», но в 20-летнем возрасте подался играть в Грецию, где в общем-то не преуспел и следующий шаг в карьере – переход в более топовый чемпионат – так и не сделал. Помимо греческих команд Милевски успел также поиграть в Словении за «Марибор», а впоследствии вернулся на родину и выступал там, прежде чем получил приглашение от израильского «Ашдода». В этой команде Благоя был ключевой фигурой, проведя за три года более сотни поединков, но затем снова вернулся в Северную Македонию, и там в 2010-м в рядах «Вардара» повесил бутсы на гвоздь.

Тренерскую карьеру Милевски начал спустя год после прощания с профессиональным футболом в статусе игрока. Такую возможность Благое предоставил все тот же «Вардар», где специалист поначалу выполнял функции ассистента главного тренера первой команды Ильчо Гиоргиоски, а после отставки последнего встал на его место. Также в «Вардаре» Милевски успел поработать координатором молодежной академии, и это сыграло для него добрую службу в дальнейшем.

Getty Images/Global Images Ukraine. Благоя Милевски

Благодаря умению работать с молодежью, в 2014 году Милевски получил приглашение стать у руля сборной Северной Македонии U-21. На этой должности Благоя отработал четыре года, и в 27 матчах его команда имела весьма неплохие результаты – 12 побед при 7 ничьих и 8 поражениях, а также разнице мячей 34:35.

Но для нас куда более интересным фактом является то, что Милевски уже тогда пересекался с Украиной. Наша команда была одним из соперников сборной Северной Македонии U-21 по квалификации на молодежный чемпионат Европы-2017, финальная часть которого состоялась в Польше. И тогда балканцы дважды обыграли «сине-желтых» - 1:0 в Скопье и 2:0 в Киеве. В те времена за украинскую «молодежку» выступали такие известные ныне фигуры, в том числе и для национальной команды, как Георгий Бущан, Эдуард Соболь, Александр Зубков, Артем Беседин, а на замене сидели Александр Зинченко, Николай Матвиенко, Виктор Цыганков и Роман Яремчук. Руководил тем составом сборной Украины U-21 Александр Головко, не сумевший ничего противопоставить своему оппоненту Милевски в двух матчах, и проиграв их «всухую» с общим счетом 0:3…

В итоге сборная Северной Македонии U-21 под руководством Милевски вышла на молодежный чемпионат Европы-2017, что стало для нее дебютом на турнире. Впрочем, в Польше балканцы уже были не столь успешны, как в квалификации, заняв последнее место в группе с Испанией, Португалией и Сербией (набрали лишь одно очко, сыграв вничью с сербами и уступив без особых вариантов обоим пиренейским командам – 0:5 Испании и 2:4 Португалии).

Летом 2018-го Милевски решил сменить сферу деятельности и податься на клубную работу, приняв приглашение хорошо известного для него «Ашдода». Но в Израиле Благоя задержался всего на пару месяцев, а затем ушел. Спустя три месяца после увольнения из «Ашдода» Милевски снова получил пост главного тренера сборной Северной Македонии U-21, на котором отработал до конца июля 2021-го – вплоть до прихода в первую команду.

Getty Images/Global Images Ukraine. Благоя Милевски

На вторую каденцию Милевски в молодежной сборной Северной Македонии пришелся еще один отборочный цикл на чемпионат Европы U-21, однако на этот раз балканцы пробиться туда не смогли – заняли второе место в группе с Черногорией, Фарерскими островами, Казахстаном, Израилем и Испанией (именно пиренейцы выиграли квалификационный турнир в группе), а в плей-офф не попали из-за худших показателей на фоне других коллективов, финишировавших вторыми.

Примечательно, что в марте 2019 года в Турции молодежная сборная Северной Македонии под руководством Милевски снова пересеклась со сверстниками из Украины. На этот раз речь шла о товарищеском поединке, в котором победу отпраздновали подопечные Руслана Ротаня – 3:1, хотя из того состава «сине-желтых» пока никто и близко не подобрался к статусу игрока основы национальной сборной.

Как видим, Милевски более чем прекрасно знаком с нашим футболом, а потому его фразу о том, что «у Украины очень большой выбор качественных футболистов» стоит воспринимать не просто как дежурный комплимент, но и как понимание сильных (вероятно, и слабых тоже!) мест практически каждого нашего игрока. И такая осведомленность соперника – это уже существенный плюс для него.

Тактика и последние результаты

С июня прошлого года, когда Северная Македония едва-едва не сотворила сенсацию и через плей-офф чуть не вышла в финальную часть ЧМ-2022 (подопечные Милевски сперва выбили Италию – 1:0, но затем все-таки споткнулись на Португалии – 0:2), балканцы провели 11 поединков, в которых смогли добыть всего 4 победы при 2 ничьих и 5 поражениях. При этом, обыгрывали подопечные Милевски исключительно «футбольных карликов» - дважды Гибралтар (2:0, 4:0), Мальту (2:1) и Фарерские острова (1:0).

В этих поединках команда Милевски довольно серьезно тасовала тактические расстановки. Например, против сопоставимых или номинально менее сильных команд балканцы использовали 3-4-1-2 (это дало результат против Гибралтара и Мальты, но дважды Северная Македония была бита грузинами – 0:3, 0:2). А вот в играх против грандов или середняков европейского футбола команда Милевски использовала то 4-2-3-1 (с испанцами, португальцами, болгарами и азербайджанцами), то 4-4-2 и ее разновидность 4-4-1-1 (с финнами и теми же болгарами).

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Северной Македонии наверняка не будет цепляться за право играть первым номером против Украины, но и безропотно отдавать мяч и довольствоваться редкими к нему касаниями команда Милевски также не пожелает. Только против Италии и Португалии балканцы контролировали мяч где-то на уровне 35-37% игрового времени, а с финнами, грузинами, азербайджанцами или болгарами этот показатель у них варьировался от 44% до 63%.

Обязательно нашим игрокам стоит уделить внимание и такому компоненту, как длинные передачи, потому как Северная Македония весьма умело его использует. В среднем около 10-11% всех пасов балканцев являются лонгболлами, причем точность у них более чем приемлемая – порядка 57-58%.

Не стоит забывать и о том, что на юношеском уровне Милевски дважды обыгрывал украинцев, используя номинальную расстановку 4-5-1, трансформирующуюся по ходу поединка в 4-2-3-1. Тогда Северная Македония U-21 буквально засыпала нашу молодежку длинными передачами – каждый пятый пас от соперника был на большое расстояние, что отрезало огромный пласт футболистов «сине-желтых» и делало их уязвимыми в обороне.

Лидер команды и ее состав

После того как выступления за национальную сборную, а впоследствии и карьеру завершил легендарный форвард Горан Пандев, лидером нынешней сборной Северной Македонии является Элиф Элмас.

Этот 23-летний полузащитник с 2019 года выступает за «Наполи», который потратил 16,2 миллионов евро на его подписание из «Фенербахче». В сезоне-2022/23 Элмас не являлся безоговорочно ключевой фигурой для неаполитанцев, завоевавших золотые медали итальянской Серии А, однако более чем регулярно появлялся на поле – преимущественно на замену. Всего на счету Элмаса 47 поединков за «Наполи» в завершившемся клубном сезоне, в которых он отличился 6 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

instagram.com/elifelmas24. Элиф Элмас

Нынешняя оценочная стоимость Элмаса на портале Transfermarkt составляет 26 миллионов евро. У Украины более высокой «рыночной ценой» ныне похвалиться может только (помним, что Зинченко из-за травмы «сине-желтым» в июне не помощник) вингер «Челси» Михаил Мудрик – 60 миллионов евро, а все остальные «дешевле» Элмаса, в частности – Цыганков (22 млн евро), Миколенко (22 млн евро) и Малиновский (18 млн евро).

Что касается Элмаса, то этот футболист способен добавить глубины действиям Северной Македонии, так как действовать может не только в центре полузащиты, но и при необходимости – на любом из флангов. Не исключено, что такая универсальность ранее привлекала внимание к балканцу со стороны «Реала» и «Барселоны», хотя испанские гранды к активным действиям в вопросе трансфера Элифа тогда так и не приступили.

Помимо Элмаса важными фигурами для нынешней Северной Македонии являются: 27-летний хавбек «Трабзонспора» Энис Барди (51 матч за сборную / 13 голов), 32-летний опорник «Бейцзин Гоань» Ариян Адеми (28/4), 29-летний вратарь «Райо Вальекано» Столе Димитриевски (58), 31-летний правый фулбек загребского «Динамо» Стефан Ристовски (77/2), являющийся капитаном команды, и 31-летний левый фулбек «Фенербахче» Эзджан Алиоски (63/12).

Getty Images/Global Images Ukraine. Столе Димитриевски

Вообще у Милевски достаточно опытная команда, средний возраст которой в текущем отборе на Евро-2024 составляет 27,3 лет. Украина в этом компоненте, впрочем, ненамного уступает – 26,5 лет, да и сейчас у Сергея Реброва под рукой хватает футболистов, выступающих не только в УПЛ, но и в лучших чемпионатах континента, поэтому противопоставить Элмасу и компании нашей сборной есть кого.

Предыдущие очные матчи

До сегодняшнего дня Северная Македония и Украина провели между собой 5 поединков. Два из них носили товарищеский статус, еще два были сыграны в рамках отбора на Евро-2016, а один – в финальной части Евро-2020.

На счету нашей команды 3 победы (во всех официальных поединках) при одной ничьей и одном поражении. Примечательно, что тот проигрыш (0:1) был весьма скандальным для «сине-желтых» и экс-лидера команды Андрея Шевченко. В частности, наш форвард отметился выходкой, преждевременно покинув поле в концовке первого тайма и бросив футболку на поле. Впоследствии Шевченко объяснил свой поступок тем, что соперник специально ударил его в лицо, повредив два передних зуба, на что не последовало реакции со стороны арбитра.

По теме:
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
Финляндия – Словения. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
СУДАКОВ: «Моя задача – забивать мячи и отдавать голевые передачи»
Северная Македония - Украина сборная Северной Македонии по футболу Благоя Милевски Евро-2024 чемпионат Европы по футболу представление соперников статьи эксклюзив сборная Украины по футболу Элиф Элмас
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Украина остается 14-й на старте нового сезона
Футбол | 16 июня 2023, 05:23 3
Таблица коэффициентов. Украина остается 14-й на старте нового сезона
Таблица коэффициентов. Украина остается 14-й на старте нового сезона

В 5-летнем рейтинге 2023 Украина набрала 29.500 и заняла 14-е место

Испания – Италия – 2:1. Хоселу стал героем. Видео голов и обзор матча
Футбол | 15 июня 2023, 23:59 0
Испания – Италия – 2:1. Хоселу стал героем. Видео голов и обзор матча
Испания – Италия – 2:1. Хоселу стал героем. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор полуфинального матча Лиги наций

Леонардо БОНУЧЧИ: «Испанцы мало что создали»
Футбол | 16.06.2023, 11:14
Леонардо БОНУЧЧИ: «Испанцы мало что создали»
Леонардо БОНУЧЧИ: «Испанцы мало что создали»
Трубин, Мудрик и Судаков в списке. Заявка Украины U-21 на Евро-2023
Футбол | 15.06.2023, 17:01
Трубин, Мудрик и Судаков в списке. Заявка Украины U-21 на Евро-2023
Трубин, Мудрик и Судаков в списке. Заявка Украины U-21 на Евро-2023
УПЛ и ПФЛ определились с обменом между лигами
Футбол | 15.06.2023, 19:46
УПЛ и ПФЛ определились с обменом между лигами
УПЛ и ПФЛ определились с обменом между лигами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто может выйти против Фьюри? 6 вариантов для будущего боя Тайсона
Кто может выйти против Фьюри? 6 вариантов для будущего боя Тайсона
15.06.2023, 17:15 3
Бокс
Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец
Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец
14.06.2023, 16:57 49
Футбол
Александр ЗИНЧЕНКО: «Игорь Денисов – парень с большими яйцами»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Игорь Денисов – парень с большими яйцами»
15.06.2023, 00:25 6
Футбол
Уимблдон-2023. Призовые по раундам
Уимблдон-2023. Призовые по раундам
14.06.2023, 14:40
Теннис
Ничего личного, просто война. WBC объяснил позицию по Биволу и Бетербиеву
Ничего личного, просто война. WBC объяснил позицию по Биволу и Бетербиеву
15.06.2023, 15:11 2
Бокс
Определились все участники следующего сезона УПЛ
Определились все участники следующего сезона УПЛ
14.06.2023, 17:24 4
Футбол
10 самых богатых владельцев футбольных клубов мира
10 самых богатых владельцев футбольных клубов мира
14.06.2023, 15:50 8
Футбол
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Я бы вынес эту Цыганскую королеву Фьюри»
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Я бы вынес эту Цыганскую королеву Фьюри»
14.06.2023, 15:15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем