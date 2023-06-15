16 июня в Скопье на поле стадиона «Тоше Проэски» сборная Украины сыграет свой второй поединок в рамках отбора на Евро-2024 – против национальной команды Северной Македонии. Начало поединка – в 21.45 по киевскому времени.

Северная Македония

Для балканской сборной, как и для нашей, предстоящий матч станет вторым в квалификации на Евро-2024. В стартовом поединке подопечные Благоя Милевски не без проблем одолели «штатного» аутсайдера группы С – сборную Мальты – 2:1.

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После того поединка команда Северной Македонии осталась без главного тренера. Милевски получил красную карточку на последних секундах встречи, поэтому из-за дисквалификации игру против Украины будет вынужден смотреть из трибун. Действиями футболистов непосредственно будет руководить ассистент Милевски – Роберт Стояновски.

Кроме официального матча против Мальты, в нынешнем году Северная Македония в конце марта провела товарищескую игру против сборной Фарерских островов. И добыла минимальную победу – 1:0.

Подготовку к матчу против «сине-желтых» македонцы начали 10 июня. Весь подготовительный процесс прошел в столице страны – Скопье.

В списке игроков, вызванных Милевски на июньские поединки (кроме Украины, македонцы еще сыграют против сборной Англии), лишь один новичок – полузащитник датского «Сеннерйюске» Сефер Эмини.

Украина

В отличие от македонцев, украинцы неудачно стартовали в отборе на Евро-2024. «Сине-желтые» под руководством «временного» наставника Руслана Ротаня без шансов уступили на выезде сборной Англии – 0:2.

Лишь в начале июня сборная Украины получила полноценного главного тренера. Им стал Сергей Ребров. Под руководством Сергея Станиславовича команды провела товарищеский поединок против сборной Германии. В зрелищном и результативном матче была зафиксирована ничья – 3:3.

К игре против Северной Македонии наша команда готовилась там же, где и сыграла против немцев – в Бремене. Лишь 14 июня наша футбольная делегация прибыла в Скопье.

В столице Северной Македонии подопечные Реброва провели одно предматчевое тренировочное занятие.

Из-за травм против команды Милевски (впрочем, и против сборной Мальты) не сыграют Бондарь и Пихаленок. У первого – повреждение приводной мышцы, у второго – проблемы со ступней.

История противостояний

Матч 16 июня станет для соперников шестым очным противостоянием. Историческое преимущество на стороне нашей команды. Но его вряд ли можно назвать ощутимым. Три победы у нашей сборной, одна – у соперника. Еще один матч завершился вничью. Последний раз оппоненты встретились на групповом турнире Евро-2020. Тогда подопечные Андрея Шевченко добыли непростую победу – 2:1.

Прогноз

Македонцы всегда были для нас неуступчивым, «колючим» оппонентом. Вряд ли предстоящий поединок будет исключением из правил. Футбол сборной Северной Македонии заточен на «физику», на жесткое контактное противостояние. Наверняка будет много борьбы, много беготни. И много мелких фолов. Команда у Милевски – достаточно сыгранная и мастеровитая. Время, когда эта сборная считалась беспросветным аутсайдером, уже канули в Лету.

Тем не менее, с точки зрения индивидуального мастерства наша сборная смотрится фаворитом. Да и общей уровень нашей команды все-таки выше. Ребров имел возможность увидеть в «ближнем бою» с таким сильным соперником, как Бундестим, весь имеющийся арсенал. И остался довольный увиденным. При условии правильно выполненной «работы над ошибками», правильного выбора стартового состава сборная Украины должна брать свое в Скопье.

Прогнозируем победу гостей с преимуществом в два мяча.

Ориентировочные составы:

Северная Македония: Димитриевски, Ристовски, Велковски, Мусилу, Алиоски, Атанасов, Зайков, Элмас, Бардхи, Трайковски, Миовски

Украина: Бущан, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Мудрик, Цыганков, Ярмоленко, Довбик.

16 июня, пятница