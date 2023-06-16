Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суперкамбэк в Скопье. Сборная Украины вырвала победу у Северной Македонии
Евро
Северная Македония
16.06.2023 21:45 – FT 2 : 3
УКРАИНА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
16 июня 2023, 23:40 | Обновлено 17 июня 2023, 00:31
11315
114

Суперкамбэк в Скопье. Сборная Украины вырвала победу у Северной Македонии

Украинцы провалили первый тайм, но уверенно провели второй

16 июня 2023, 23:40 | Обновлено 17 июня 2023, 00:31
11315
114
Суперкамбэк в Скопье. Сборная Украины вырвала победу у Северной Македонии
УАФ

Состав сборной Украины на поединок с македонцами был идентичным тому, что начинал товарищеский матч против Германии четыре дня назад. Наша сборная на первых минутах поединка попробовала навязать свою игру и активно действовала в атаке. Однако созидательным действиям мешала спешка, из-за чего украинцы часто теряли мяч. К тому же, традиционно вязко и жестко играли в обороне македонцы, которые всегда были для нас непростым соперником.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

В первой трети тайма игра была равной. Обе команды осторожничали, не торопились активно прессинговать. Тем не менее, когда украинцы разыгрывали мяч от ворот, македонцы располагались прямо перед штрафной площадкой, из-за чего наши не рисковали строить атаки через короткие розыгрыши. Приходилось отдавать длинные передачи в район центра поля, а там македонцы выигрывали верховую борьбу.

Затем на поле обозначилось территориальное преимущество Македонии. Хозяева поля больше владели мячом, чем опровергли предматчевые прогнозы многих экспертов, которые говорили о том, что балканская команда будет действовать от обороны.

УАФ

Основная опасность от македонцев исходила с левого фланга, где играл лидер сборной Элиф Элмас. 23-летний чемпион Италии вместе с партнерами, среди которых выделялся Алиоски, доставил немало хлопот игрокам защитной линии сборной Украины.

На 27-й минуте мяч в штрафной площадке попал в руку Матвиенко, который зачем-то по-вратарски выставил их перед собой. Арбитр сначала не зафиксировал нарушение правил, но вмешался VAR. Фендрих пошел лично просматривать момент и назначил пенальти. А началось все с того, что украинцы ошиблись при выполнении македонцами углового с левого фланга. Два игрока хозяев разыграли мяч, при этом встречал их только один игрок сборной Украины, которого они легко оставили не у дел. После нескольких передач Барди сделал сильный навес на линию вратарской площадки, никто из македонцев пробить не смог, но мяч попал в руку Матвиенко. Барди реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. И, как ни грустно это признавать, счет был по игре.

Игроки атакующей группы сборной Украины почти весь первый тайм провели без мяча. Он до них просто не доходил, поскольку игроки сборной Украины с трудом могли «связать» две-три передачи. Мяч у подопечных Реброва не держался, длинные передачи за спину, которые доставили много неприятностей сборной Германии, не получались, силовую борьбу украинцы проигрывали.

УАФ

С неточной передачи на своей половине поля начался эпизод, в котором Македония увеличила преимущество в счете. Тымчик вбросил мяч из аута на Цыганкова, тот вернул его защитнику, который в одно касание попытался сыграть вперед, но передача получалась крайне неточной. Барди пас перехватил, за несколько передач мяч оказался у Элмаса. Игрок «Наполи» в одиночестве принял мяч примерно в 25 метрах от ворот, чуть ли не пешком продвинулся вперед и великолепно пробил в дальний угол ворот. Никто из украинцев не сыграл против него! Лишь Забарный в последний момент пытался накрыть удар македонца, но не успел. Однако он и не должен был этого делать, не его это зона ответственности была. Большой вопрос к полузащите, особенно опорникам. И это был не единственный момент в первом тайме, когда наши опорные полузащитники не выполнили свои функции, поскольку македонцы часто без сопротивления подбирали мяч вблизи штрафной площадки сборной Украины и начинали атаки вторым темпом.

На последней минуте тайма хозяева чуть не довели счет до разгромного. Алиоски классно выполнил штрафной удар, но Трубин спас команду, вытащив мяч из-под перекладины.

УАФ

Начало второго тайма прошло в той же вязкой борьбе. Сборная Украины старалась атаковать, но македонцы активно мешали этому и отвечали своими выпадами. Однако на 62-й минуте нашей команде неожиданно удалось забить. Цыганков выполнил хорошую подачу с углового, Забарный выиграл верховую борьбу и головой переправил мяч в дальний угол ворот.

Через несколько минут Украина сравняла счет. Мудрик, наверное, впервые за матч сумел пройти оппонентов на своем фланге, от лицевой линии сделал прострел в штрафную, но замкнуть его никто не смог. Мяч докатился почти до линии штрафной площадки, откуда набежавший Конопля сильно пробил низом в дальний угол ворот.

На 72-й минуте у сборной Украины появились все предпосылки для того, чтобы добиться победы. Ванат двигался с мячом к штрафной площадке, но его сбил Муслиу. Арбитр показал македонцу желтую карточку, которая была для него второй в матче.

На 78-й минуте Цыганков едва не вывел сборную Украины вперед. Судаков с левого фланга сделал классную диагональную передачу, Цыганков получил мяч в штрафной площадке, но пробил выше ворот с близкого расстояния. А мог отдать на Ваната, который оторвался от оппонента и был один перед пустыми воротами.

УАФ

А потом свершилось чудо. Украина все же вырвала победу. Снова правильным действием отметился Мудрик, выполнивший ювелирный заброс в центр штрафной площадки, а там Цыганков, который оторвался от защитников, нанес результативный удар головой.

Игра сборной Украины в этом матче оставила двоякое впечатление. При чем негативного оттенка в нем больше. Каким был изначальный план и тактика на игру – осталось загадкой, поскольку первый тайм оказался полностью проигранным. Украинцы в атаке действовали медленно, игра в пас абсолютно не получалась, единоборства проигрывались. Вместо того чтобы вести игру, Украина почти весь тайм провела в обороне. При этом контратаки не получались. Игра в обороне вызывала много вопросов, и если бы не сейв Трубина на последних минутах, то команда могла оказаться в нокдауне. Со счета 0:3 не то что вырвать победу, а свести матч к ничьей было бы чрезвычайно трудно.

Начало второго тайма тоже нельзя занести в актив сборной Украины. Рисунок игры в первые 15 минут не особо изменился, кроме разве что активности украинцев. Ситуацию на поле перевернул гол Забарного, который, откровенно говоря, был довольно нелогичным и неожиданным. Македонцы начали нервничать, пропала четкость и надежность в оборонительных действиях, что в итоге привело к удалению и поражению. Стоит отметить удачные замены в составе сборной Украины: Конопля сравнял счет, Ванат добавил остроты в атаке и заработал численное преимущество для нашей команды.

УАФ

Можно ли уже делать выводы об игре сборной Украины под руководством Сергея Реброва? Скорее всего, рано пока еще. Посмотрим, как команда сыграет против сборной Мальты, которая хоть и является европейским футбольным карликом, но уже далеко не тот противник, пропускающий в каждом матче пропускает полную «кошелку» голов.

Квалификация Евро-2024. Группа С. 3 тур.

Северная Македония – Украина – 2:3

Бардхи (31, пенальти), Эльмас (40) – Забарный (62), Конопля (67), Цыганков (83)

Ристовски (8), Муслиу (55) – Довбик (45+1)

Муслиу (72, вторая желтая карточка)

Северная Македония: Димитриевски, С.Ристовски, Зайков, Муслиу, Алиоски, Бардхи, Адеми (Атанасов, 65), Ашковски (Брдаровски, 65; Д.Бабунскі, 91), Трайковски (Дориев, 76), Нестеровски (М.Ристовски, 65), Эльмас.

Украина: Трубин, Тымчик (Конопля, 46), Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Ярмоленко (Малиновский, 66), Цыганков (Зубков, 93), Мудрик (Сидорчук, 91), Довбик (Ванат, 46).

Арбитр: Лукас Фендрих (Швейцария).

Стадион: «Тоше Проески».

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Евро-2024. Группа H. Финляндия, Словения, Казахстан и Дания делят 1-е место
Отбор Евро-2024. Победа Швейцарии, Израиль спас матч против беларуси
Турнирные таблицы Евро-2024. Украина – на 4-м месте, итоги игрового дня
сборная Украины по футболу Евро-2024 сборная Северной Македонии по футболу Северная Македония - Украина отчеты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фаворит разгромил аутсайдера. Сборная Англии размялась на команде Мальты
Футбол | 16 июня 2023, 23:40 1
Фаворит разгромил аутсайдера. Сборная Англии размялась на команде Мальты
Фаворит разгромил аутсайдера. Сборная Англии размялась на команде Мальты

16 июня прошли матчи 3-го тура квалификации Евро-2024

Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча
Футбол | 17 июня 2023, 00:15 0
Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча
Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура квалификации Евро-2024

Ястремская и Цуренко сыграют между собой на турнире в Бирмингеме
Теннис | 16.06.2023, 19:01
Ястремская и Цуренко сыграют между собой на турнире в Бирмингеме
Ястремская и Цуренко сыграют между собой на турнире в Бирмингеме
Без Пандева, но с Милевски. Что нужно знать о сборной Северной Македонии
Футбол | 16.06.2023, 11:38
Без Пандева, но с Милевски. Что нужно знать о сборной Северной Македонии
Без Пандева, но с Милевски. Что нужно знать о сборной Северной Македонии
Арестован. Павелко отправлен в СИЗО
Футбол | 16.06.2023, 10:10
Арестован. Павелко отправлен в СИЗО
Арестован. Павелко отправлен в СИЗО
Комментарии 114
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lex Aries
 Це щось неймовірне. Коли таке було, щоб наша збірна програючи 0-2 виграла? Таке враження, що македонці в другому таймі фізично підсіли. Але якби там не було.. з перемогою нас!!!
Ответить
+31
Показать Скрыть 6 ответов
pricolist
А заміни Реброва то спрацювали, хоча дехто був і не в захваті (я також). Ванат сподобався, Конопля забив, Мудрик нарешті продемонстрував свій рівень. Реброва таки потрібно похвалити, що зумів змінити гру команди після перерви.
Ответить
+25
Показать Скрыть 4 ответа
dudigo78
після першого тайму, я би копійки не поставив на нашу збірну. але виявляється чудеса у футболі бувають. Хоча гра одна з найгірших у нашому виконанні. македонці в другому таймі вирішили, що можуть зіграти ще гірше за нас в першому. якийсь загалом колгоспний футбол. Але 3 очки не пахнуть
Ответить
+19
FRESH VIP
С перемогою, перший тайм нулячій, в перерві копняк від Реброва, і Мудрик швидкість дали результат
Ответить
+18
Показать Скрыть 1 ответ
romanchik.8409
Ужасный 1 тайм,но после гола Забарного, включились.. Мудрику нужен был такой матч... Характер есть,молодцы 
Ответить
+18
elPadrino
после первого тайма я о таком и мечтать не мог
Ответить
+15
Lex Aries
Для  Забарного це перший гол за збірну. А хлопцю тільки 20-ть, та ще й грає на позиції ц.з. З почином тебе Ілюха!
Ответить
+13
Алексей Столетов
Я вообще у наших волевых не помню, а тут еще и такая. Мудрик молодчина, Цыган гол плюс пас!
Еще и мои евреи у бульбашей на последней минуте волевую вырвали!) Хороший день! 
Ответить
+13
Maks KROT
Да валидол ,ну просто молодцы осьоено  во втором тайме все и игроки и тренер !!!!А выиграли знаете  почему ,потому что в перерыве от Сереги Реброва получили пиз..... !!!Молодцы всегда нудно верить в команду !!!!!
Ответить
+13
Viktor VK
Они услышали наш гнев .. )
А можна так сразу играть чтобы нервы нам не трепать!?
Ответить
+12
sahka1981
Ну молодці! Циганков гол+пас, Иудрик дві гольові, Забарний, Конопля дебютні голи, Ванат червону для суперника, всі молодці!!! Але перший тайм просто не має слів...
Ответить
+12
Sunrise
Переломали тяжёлую, вязкую во всех смыслах игру! За это можно похвалить. 
Ответить
+11
Mr Voevudskiy
Игры нет, но камбек царский!
Гейтеры, как вам Мурчик?)
Ответить
+11
Показать Скрыть 6 ответов
Remark
Ч.2
5. От Судакова как-то больше ожидал и ожидаю. Как по мне, то его тоже во втором тайме можно было заменить, хотя бы на того же Буяльского.
6. Не понял замены Сидорчука! Зачем? Зачем убирать скоростного, мегаскоростного Мудрика на опорника Сидорчука? Если Миша может легко убежать в контратаке.
7. Еще раз про Мудрика, во втором тайме - просто топ! Может еще намного лучше, но чет внутреннего что ли какого-то рвения и желания нет. А так потенциал бомба!
8. Ну и на текстовой трансляции не присутствовал, но думаю в первом тайме "истинные" болельщики поносили Сережу Реброва и команду! А потом, скорее всего переобулись. А все почему, потому что в команду нужно верить до последней секунды. Хотя соглашусь, в первом тайме у Македонии и рвения больше было и желания.
Слава Украине! Прекраснейший матч! Всех с победой!
Ответить
+10
Показать Скрыть 5 ответов
Макс Максов
Другий тайм це просто космос! Характер є в збірної!
Ответить
+8
Алексей
Мне напомнил матч с Арменией в отборе на Евро 2002 тогда тоже 0-2 проигрывали и выиграли 3-2 с защитой надо что-то делать а особенно матвиенко провалил в который раз и трубин пропускает постоянно 
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
Я перед матчем прогнозировал, что не проиграют, и при должном везении выиграют.Так и вышло. Слава богу
Ответить
+7
Maks KROT
Сегодня играла команда номер 1 для всех болельщиков Украины !и опять срач  там плохо сыграл Ярмоленко там Матвиенко там Тымчик ,там ещё кто то Трубина ещё обвиняют ,Трубин пропустил с пенки и второй не берущийся процентов на 90 ,скажу честно я очень люблю срач бывает с ботвой динамо  и болельщками динамо нормальными поспорить ,ну мля сборная выиграла сегодня в таком валидольном матче в такое трудное время для нашей страны ,да есть проблемы ну тренерским штаб разберётся  !!!На нужно сказать игрокам и тренерскому штабу спасибо за эту победу !!!Верим в сборную ,Ваннгую будем на евро или через группу или через лигу наций !!!Все будет Украина всех с победой сборной !!!! 
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
Ну про пенальти Матвиенко, я не могу понять зачем он рукой играл. Что он хотел сделать?
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
Серж Р
Трупина и всадника без головы Матвиенко - с моста. Донные игроки. Играют явно по звонку.
Ответить
+6
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
От громких слов к решительным поступкам. Зачем Верес уволил Вирта
От громких слов к решительным поступкам. Зачем Верес уволил Вирта
15.06.2023, 11:27 4
Футбол
Отец Фьюри: «Усик – большой лжец и трус»
Отец Фьюри: «Усик – большой лжец и трус»
15.06.2023, 10:32 4
Бокс
ЦИЦИПАС – о Бадосе: «Никогда не был так сильно заинтересован в женщине»
ЦИЦИПАС – о Бадосе: «Никогда не был так сильно заинтересован в женщине»
15.06.2023, 14:25 4
Теннис
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
16.06.2023, 10:37 9
Футбол
ВИДЕО. Месси забил самый быстрый гол в карьере
ВИДЕО. Месси забил самый быстрый гол в карьере
15.06.2023, 15:59 13
Футбол
Бех-Романчук стала третьей на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Бех-Романчук стала третьей на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
15.06.2023, 21:52 1
Другие виды
Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»
Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»
16.06.2023, 14:20 45
Футбол
На войне с рф погиб 25-летний украинский футболист
На войне с рф погиб 25-летний украинский футболист
15.06.2023, 14:14
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем