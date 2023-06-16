Суперкамбэк в Скопье. Сборная Украины вырвала победу у Северной Македонии

Состав сборной Украины на поединок с македонцами был идентичным тому, что начинал товарищеский матч против Германии четыре дня назад. Наша сборная на первых минутах поединка попробовала навязать свою игру и активно действовала в атаке. Однако созидательным действиям мешала спешка, из-за чего украинцы часто теряли мяч. К тому же, традиционно вязко и жестко играли в обороне македонцы, которые всегда были для нас непростым соперником.

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В первой трети тайма игра была равной. Обе команды осторожничали, не торопились активно прессинговать. Тем не менее, когда украинцы разыгрывали мяч от ворот, македонцы располагались прямо перед штрафной площадкой, из-за чего наши не рисковали строить атаки через короткие розыгрыши. Приходилось отдавать длинные передачи в район центра поля, а там македонцы выигрывали верховую борьбу.

Затем на поле обозначилось территориальное преимущество Македонии. Хозяева поля больше владели мячом, чем опровергли предматчевые прогнозы многих экспертов, которые говорили о том, что балканская команда будет действовать от обороны.

УАФ

Основная опасность от македонцев исходила с левого фланга, где играл лидер сборной Элиф Элмас. 23-летний чемпион Италии вместе с партнерами, среди которых выделялся Алиоски, доставил немало хлопот игрокам защитной линии сборной Украины.

На 27-й минуте мяч в штрафной площадке попал в руку Матвиенко, который зачем-то по-вратарски выставил их перед собой. Арбитр сначала не зафиксировал нарушение правил, но вмешался VAR. Фендрих пошел лично просматривать момент и назначил пенальти. А началось все с того, что украинцы ошиблись при выполнении македонцами углового с левого фланга. Два игрока хозяев разыграли мяч, при этом встречал их только один игрок сборной Украины, которого они легко оставили не у дел. После нескольких передач Барди сделал сильный навес на линию вратарской площадки, никто из македонцев пробить не смог, но мяч попал в руку Матвиенко. Барди реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. И, как ни грустно это признавать, счет был по игре.

Игроки атакующей группы сборной Украины почти весь первый тайм провели без мяча. Он до них просто не доходил, поскольку игроки сборной Украины с трудом могли «связать» две-три передачи. Мяч у подопечных Реброва не держался, длинные передачи за спину, которые доставили много неприятностей сборной Германии, не получались, силовую борьбу украинцы проигрывали.

УАФ

С неточной передачи на своей половине поля начался эпизод, в котором Македония увеличила преимущество в счете. Тымчик вбросил мяч из аута на Цыганкова, тот вернул его защитнику, который в одно касание попытался сыграть вперед, но передача получалась крайне неточной. Барди пас перехватил, за несколько передач мяч оказался у Элмаса. Игрок «Наполи» в одиночестве принял мяч примерно в 25 метрах от ворот, чуть ли не пешком продвинулся вперед и великолепно пробил в дальний угол ворот. Никто из украинцев не сыграл против него! Лишь Забарный в последний момент пытался накрыть удар македонца, но не успел. Однако он и не должен был этого делать, не его это зона ответственности была. Большой вопрос к полузащите, особенно опорникам. И это был не единственный момент в первом тайме, когда наши опорные полузащитники не выполнили свои функции, поскольку македонцы часто без сопротивления подбирали мяч вблизи штрафной площадки сборной Украины и начинали атаки вторым темпом.

На последней минуте тайма хозяева чуть не довели счет до разгромного. Алиоски классно выполнил штрафной удар, но Трубин спас команду, вытащив мяч из-под перекладины.

УАФ

Начало второго тайма прошло в той же вязкой борьбе. Сборная Украины старалась атаковать, но македонцы активно мешали этому и отвечали своими выпадами. Однако на 62-й минуте нашей команде неожиданно удалось забить. Цыганков выполнил хорошую подачу с углового, Забарный выиграл верховую борьбу и головой переправил мяч в дальний угол ворот.

Через несколько минут Украина сравняла счет. Мудрик, наверное, впервые за матч сумел пройти оппонентов на своем фланге, от лицевой линии сделал прострел в штрафную, но замкнуть его никто не смог. Мяч докатился почти до линии штрафной площадки, откуда набежавший Конопля сильно пробил низом в дальний угол ворот.

На 72-й минуте у сборной Украины появились все предпосылки для того, чтобы добиться победы. Ванат двигался с мячом к штрафной площадке, но его сбил Муслиу. Арбитр показал македонцу желтую карточку, которая была для него второй в матче.

На 78-й минуте Цыганков едва не вывел сборную Украины вперед. Судаков с левого фланга сделал классную диагональную передачу, Цыганков получил мяч в штрафной площадке, но пробил выше ворот с близкого расстояния. А мог отдать на Ваната, который оторвался от оппонента и был один перед пустыми воротами.

УАФ

А потом свершилось чудо. Украина все же вырвала победу. Снова правильным действием отметился Мудрик, выполнивший ювелирный заброс в центр штрафной площадки, а там Цыганков, который оторвался от защитников, нанес результативный удар головой.

Игра сборной Украины в этом матче оставила двоякое впечатление. При чем негативного оттенка в нем больше. Каким был изначальный план и тактика на игру – осталось загадкой, поскольку первый тайм оказался полностью проигранным. Украинцы в атаке действовали медленно, игра в пас абсолютно не получалась, единоборства проигрывались. Вместо того чтобы вести игру, Украина почти весь тайм провела в обороне. При этом контратаки не получались. Игра в обороне вызывала много вопросов, и если бы не сейв Трубина на последних минутах, то команда могла оказаться в нокдауне. Со счета 0:3 не то что вырвать победу, а свести матч к ничьей было бы чрезвычайно трудно.

Начало второго тайма тоже нельзя занести в актив сборной Украины. Рисунок игры в первые 15 минут не особо изменился, кроме разве что активности украинцев. Ситуацию на поле перевернул гол Забарного, который, откровенно говоря, был довольно нелогичным и неожиданным. Македонцы начали нервничать, пропала четкость и надежность в оборонительных действиях, что в итоге привело к удалению и поражению. Стоит отметить удачные замены в составе сборной Украины: Конопля сравнял счет, Ванат добавил остроты в атаке и заработал численное преимущество для нашей команды.

УАФ

Можно ли уже делать выводы об игре сборной Украины под руководством Сергея Реброва? Скорее всего, рано пока еще. Посмотрим, как команда сыграет против сборной Мальты, которая хоть и является европейским футбольным карликом, но уже далеко не тот противник, пропускающий в каждом матче пропускает полную «кошелку» голов.

Квалификация Евро-2024. Группа С. 3 тур.

Северная Македония – Украина – 2:3

Бардхи (31, пенальти), Эльмас (40) – Забарный (62), Конопля (67), Цыганков (83)

Ристовски (8), Муслиу (55) – Довбик (45+1)

Муслиу (72, вторая желтая карточка)

Северная Македония: Димитриевски, С.Ристовски, Зайков, Муслиу, Алиоски, Бардхи, Адеми (Атанасов, 65), Ашковски (Брдаровски, 65; Д.Бабунскі, 91), Трайковски (Дориев, 76), Нестеровски (М.Ристовски, 65), Эльмас.

Украина: Трубин, Тымчик (Конопля, 46), Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Ярмоленко (Малиновский, 66), Цыганков (Зубков, 93), Мудрик (Сидорчук, 91), Довбик (Ванат, 46).

Арбитр: Лукас Фендрих (Швейцария).

Стадион: «Тоше Проески».

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА