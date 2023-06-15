В пятницу, 16 июня, состоится поединок отборочного турнира Евро-2024, в котором встретятся сборные Северной Македонии и Украины. Матч пройдет в Скопье на стадионе «Тоше Проески», стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Наша национальная команда начала новый отборочный цикл противостоянием с Англией, в котором уступила со счетом 0:2. Македонцы также провели одну встречу, дома обыграв Мальту (2:1). В рамках подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы «сине-желтые» провели товарищеский поединок с Германией, завершившийся результативной ничьей со счетом 3:3. В Скопье на официальном уровне у руля сборной Украины дебютирует Сергей Ребров.

С македонцами наша сборная встречалась в финальной части Евро-2020, обыграв соперников со счетом 2:1. Украинцы дважды одолели Северную Македонию и в квалификации Евро-2016 (1:0 и 2:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Северная Македония – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.