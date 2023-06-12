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12.06.2023 19:00 – FT 3 : 3
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12 июня 2023, 21:01 | Обновлено 12 июня 2023, 21:21
4034
56

Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией

Сборная Украины вела с преимуществом в два мяча, но не удержала победу

12 июня 2023, 21:01 | Обновлено 12 июня 2023, 21:21
4034
56
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
УАФ

Наша сборная буквально несколько дней тому назад получила нового тренера. Им стал Сергей Ребров, что это произойдет, было известно уже год, хотя наше футбольное руководство делало из этого почему-то секрет Полишинеля. На подготовку к игре (она была особенной для немецкой команды тоже, потому что была тысячной в их истории) времени было совсем минимум, но все же определенные черты своего футбола новый наставник должен был привить, поэтому было интересно на это посмотреть. Да и мы уже соскучились по национальной сборной, поэтому имели возможность на два часа отвлечься от ужасов окружающих событий – у нас дома все же война...

Ребров удивил составом, в котором появилось сразу три номинальных вингера. И если Мудрик и Цыганков играли на своих позициях, Ярмоленко действовал в связке с Довбиком, играя форварда в оттяжке. Трубин в воротах выглядел логичным решением, защита была прогнозируема, а вот пару Степаненко в центре составил Судаков – Малиновский остался в запасе.

Getty Images/Global Images Ukraine

Игра должна была начаться для нас с шока. Мудрик оказался на второй минуте в опорной зоне, был запрессингован и отдавал пас назад Трубину, но получилось сопернику. От огромного позора и психологического надломления спас Михаила Фюлькруг, который, оказавшись после такого подарка перед нашим вратарем, пробил рядом с правой штангой.

Однако взятие ворот произошло вскоре. Немцы зажали нас у своих ворот и быстро добились своего – Вольф получил после заброса мяч справа в нашей штрафной, сместился в центр и пробил при пассивности защиты, пытавшихся только заблокировать удар. Мяч попал, как показалось сначала, в Забарного, но другие повторы показали, что, видимо, в Фюлькруга, и, дезориентировав Трубина, влетел под нашу перекладину.

Первая наша вылазка к чужим воротам состоялась на тринадцатой минуте, когда навес Цыганкова со штрафного никто не замкнул. А до этого могли пропустить еще – Раум после прострела Брандта справа замыкал дальнюю штангу и не попал в пустой угол. Где был Тымчик, неизвестно.

Дальше нас снова закрыли на своей половине. Все выглядело для «сине-желтых» как-то безнадежно, но вдруг мы сравняли. После выноса Тымчик получил мяч на чужой половине, вывел Цыганкова красивым пасом на свидание с Траппом, а Виктор из пределов штрафного справа положил нерабочей правой ногой же под левую штангу. Мгновенный восторг сменился разочарованием, потому что лайнсмен зафиксировал «вне игры», но на матче была система VAR, которая показала, что там офсайда не было и близко – 1:1!

Более того – через несколько минут мы вышли вперед. Ярмоленко отобрал мяч на фланге, запустил дальше Тымчика, тот прострелил от лицевой, а Цыганков пропустил мяч. Защитники были дезориентированы и просто смотрели, как Мудрик бьет мимо, но попадает в Рюдигера и через мгновение бежит праздновать – теперь рикошет помог нам.

За следующие минут пять мы обменялись с хозяевами опасными моментами, хотя, конечно, дальний удар Горецки рядом с правой девяткой выглядел опаснее попытки Мудрика после рывка вывести Довбика на свидание с Траппом.

В конце тайма очень бросалась в глаза позиционная проблема на правом фланге защиты. Там часто оказался Ярмоленко, Тымчик смещался в центр, тогда Ярмоленко шел вперед, а Тымчик не возвращался на свою позицию. В пустой зоне оказывался кто-то из немцев, и наше счастье, что партнеры ему чего-то не отдавали мяч – был бы выход на Трубина или возможность хорошо подготовить удар.

Игра на фоне атак немцев подходила к завершению первой половины, наши отбивались и даже могли забить еще – Тымчик и Ярмолекно в защите взаимодействовали не очень, а вот в нападении лучше. В одном из эпизодов Ярмоленко вывел динамовца пяткой на ворота, тот оказался перед Траппом, но решил бить с острого угла, хотя мог отдать на Довбика. Удар вышел в сетку с внешней стороны у ближней штанги.

Перед самым свистком на перерыв счет мог стать 2:2, но Сане со штрафного метров с двадцати попал в перекладину, поэтому отдыхать мы ушли, выигрывая.

На второй тайм наши вышли без замен, в отличие от немцев. Старт тайма показался намного более спокойным, чем в первой половине, не было такого безумного натиска «Бундестим», поэтому украинцы чувствовали себя увереннее и не ошибались так много. Более того – заставили ошибиться защиту немцев, причем результативно – Довбик в штрафной Германии запрессинговал Гинтера и выкатил на пустые Цыганкову, оформившему дубль.

Getty Images/Global Images Ukraine

У нас возник невероятный кураж, переросший в очень уверенную игру. Игроки не боялись ошибиться, в результате чего то Мудрик выдавал сольные проходы, то Трубин ювелирно точно обыгрывался с партнерами, то Судаков в центре уверенно контролировал мяч. Цыганков в это время стал играть второго форварда, поменявшись позициями с Ярмоленко. Правда, Андрей быстро уступил место на поле Малиновскому, также вышли Ванат вместо Довбика и Игнатенко вместо Степаненко.

Уверенная игра от нашей команды радовала глаз. Причем казалось, что в игре есть элементы двух последних главных тренеров - шевченковский контроль мяча иногда менялся на петраковский быстрый заброс на форварда. Таким образом, мы могли дважды забивать, но сначала Зубков не переиграл Траппа, а затем Ванат не успел на прострел. У немцев по очереди же били Рюдигер и Сане, и если удар Лероя не был слишком опасен, то с первым Трубину повезло – он смотрел просто, как мяч катится мимо левой штанги.

Заканчивали играть мы без вингеров – Пихаленок сменил Мудрика (и Соболь Миколенко). За десять минут до конца пропустили – Хаверц выиграл борьбу у Матвиенко (казалось, активно помогал себе немец руками) и пробил в левый угол. Запахло ничьей 3:3, как на матче-открытии НСК «Олимпийского» перед Евро-2012.

Так и произошло – Соболь сбил Хаверца на первой добавленной минуте в своей штрафной, а Киммих идеально реализовал пенальти. Трубин угадал, но удар был точно под левую штангу, от которой мяч влетел в сетку. Больше счет поменяться предпосылок не имел.

3:3 – все так же, как и в вышеупомянутой игре. И немцы в своем тысячном матче не опозорились, и мы сыграли достойно в дебютной игре Реброва. Теперь нужно будет так играть с Италией и Англией, но сначала с Северной Македонией и Мальтой.

Благотворительный товарищеский матч

Германия – Украина – 3:3

Фюллькруг (7), Хавертц (83), Киммих (90+1, пенальти) – Цыганков (18, 56), Рюдигер (23, автогол).

Малиновский (90)

Германия: Трапп, Рюдигер, Раум (Хенрихс, 71), Гинтер, Киммих, Горецка (Мусиала, 62), Шлоттербек (Клостерманн, 46), Брандт (Виртц, 71), Сане, Вольф (Хофман, 62), Фюллькруґ (Хавертц, 46).

Украина: Трубин, Миколенко (Соболь, 78), Матвиенко, Забарный, Тимчик, Степаненко (Игнатенко, 65), Судаков, Мудрик (Пихальонок, 78), Цыганков (Зубков, 71), Ярмоленко (Малиновский, 65), Довбик (Ванат, 65).

Стадион: «Везерштадион» (Бремен, Германия).

ГЕРМАНИЯ – УКРАИНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 56
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Nordenus
Если бы Матвиенко так сыграл в АПЛ, куда его постоянно отправляют, ему бы там хорошенько вправили мозги с таким отношением к матчу...
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+19
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Андрей Ильяшенко
Матвієнко зіпсував гру. неприємне відчуття після рахунку 1-3... 
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+15
Lex Aries
Подякуємо Матвієнку і Соболю за нічию.
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+15
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Сергей Шец
Ну после замен основного состава, уже видно было,что вышедшие не достоят!)
Основа - хорошо сыграла! вышедшие умудрились свежими пропустить 2 гола и выживали 20 минут!)))
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+12
Viktor Shuper
Матвієнко позорище. Соболь вкінці вже мусив збивати. 2 величезні помилки Матвієнка, на його плечі поклали руки і він відразу зупинився коли німці другий забивали. хто так грає в захисті? дно. сьогодні найгірший гравець матчу, це 100%
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+10
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Vladislav Pohily
Незважаючи нінащо, дуже якісний матч з нашого боку. Прикро, що лавки
аналогічно німецької у нас не має: їх заміни підсилили, нас - ні. Але в
цілому добре.
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+9
Алексей
Футболисты из шахтёра всё испортили 
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+9
firstromario
Напевне оптимальний результат. Що б не розслаблялись. А Матвієнко... Це вже не перший раз суддівство УПЛ впливає на міжнародні матчі...
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+8
FRESH VIP
Для Реброва непоганий початок, чекаємо офіційних матчів
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+8
Алексей
Малина сдал стал такой же как и Яремчук, а на воротах должен стоять бущан, трубин не тянет в сборной и Матвиенко очень слабо 
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+8
Gargantua
Матвиенко не виноват, он привык к судейству в УПЛ а перестроиться не смог
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+7
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Александр Толстых
До замен лучше играли. Матвиенко с такой игрой сидеть вечно в Шахтер,да и от Соболя пользы мало .
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+6
New Zealander
Вже колись Україна з Німеччиною грала 3:3, причому теж в товариському матчі 
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+6
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pricolist
Зіграли непогано, є над чим працювати. 
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+6
BekXan
Матвієнко і особливо Соболь хлопці нарубали дровинят.Мудрик так нічого і не второпав що треба грати,стільки часу пройшло хлопець десь літає.Гарна гра ,Реброву є над чим поміркувати.
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+5
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kadaad .
"Спасибо" двум дятлам; Матвиенко и Соболь!!! Не понимаю зачем вообще Соболя в сборную берут, сколько раз он привозил!!!
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+5
Viktor Shuper
дуже прикро що не втримали перемогу. хай подякують наші Матвієнку. до його помилок все взагалі більш ніж норм було, ще й двічі самі забивати могли
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+4
Міш Міш
Думав , що пудрик буде як завжди найбільше лайно, але матвієнка його переплюнула.....
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+4
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dudigo78
Все спокійно, розслабтеся. В цьому матчі ніхто не міг програти. Вважайте, що ви побували на спектаклі
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+3
India Life
22 номер это днище уровня ДЮСШ
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+2
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