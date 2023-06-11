Национальные сборные Украины и Германии встретятся 12 июня в благотворительном товарищеском матче. Он пройдет в Бремене на стадионе «Везерштадион». Начало назначено на 19:00 по киевскому времени.

Поединок между сборными Германии и Украины станет юбилейным для бундестима — 1000-м в истории. Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик на предматчевой пресс-конференции отметил, что его команда с нетерпением ожидает этот матч, потому что украинская умеет играть в хороший футбол.

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Для сборной Украины это будет первый матч под руководством нового главного тренера Сергея Реброва, который 7 июня официально приступил к выполнению своих обязанностей. На пресс-конференции наставник поблагодарил Германию – одну из стран, которые больше всего помогают Украине во время войны, а также обратил внимание на важность поединка для украинских болельщиков. «Я сказал игрокам, что мы должны дать эмоции нашим людям, чтобы поддержать их, должны показать наш характер на поле. Эта игра не является официальной, но очень важно показать наш характер», - подчеркнул Ребров.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Украина, за которой можно будет следить в украинской версии сайта.