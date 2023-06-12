В понедельник, 12 июня, в 19:00 в Бремене на Везерштадионе прошел товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины (3:3).

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У национальной команды Германии в 2023 году официальные матчи не предусмотрены, поскольку у Бундестим есть прямая путевка в финальный раунд на правах организатора Евро-2024.

Для сборной Германии игра против команды Украины стала юбилейной 1000-й в истории.

Сборная Украины 7 июня получила нового наставника. За несколько дней до игры против Германии контракт с УАФ подписал Сергей Ребров. Под его руководством команда попытается пробиться на чемпионат Европы 2024.

Вскоре, 16 и 19 июня, сине-желтые проведут матчи 3-го и 4-го тура квалификации Евро-2024 против сборных Северной Македонии и Мальты.

⚽️ На 6-й минуте Мариус Вольф открыл счет для Германии с помощью рикошета. Сине-желтые на 19-й минуте уравняли ситуацию (1:1). Виктор Цыганков использовал ассист Тымчика. VAR подтвердил, что офсайда не было.

⚽️ Сине-желтые на 23-й минуте вышли вперед (2:1). Михаил Мудрик с убийственной позиции пробил неточно, но помог рикошет от Антонио Рюдигера. Вторую в матче голевую передачу с фланга сделал Александр Тымчик.

⚽️ Затем Довбик запрессинговал соперника и отдал конфету на Виктора Цыганкова (3:1). Немцы благодаря голам Кая Хаверца и Йозуа Киммиха спасли юбилейную 1000 игру (3:3).

Товарищеский матч. 12 июня, Бремен

Германия – Украина – 3:3

Голы: Вольф, 6, Хаверц, 83, Киммих, 90+1 (пен) – Цыганков, 19, 56, Рюдигер, 23 (автогол)

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