Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Германия
12.06.2023 19:00 – FT 3 : 3
УКРАИНА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
12 июня 2023, 21:35 | Обновлено 12 июня 2023, 22:11
9289
0

Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, который проходит в Бремене

12 июня 2023, 21:35 | Обновлено 12 июня 2023, 22:11
9289
0
Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча
УАФ

В понедельник, 12 июня, в 19:00 в Бремене на Везерштадионе прошел товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины (3:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

У национальной команды Германии в 2023 году официальные матчи не предусмотрены, поскольку у Бундестим есть прямая путевка в финальный раунд на правах организатора Евро-2024.

Для сборной Германии игра против команды Украины стала юбилейной 1000-й в истории.

Сборная Украины 7 июня получила нового наставника. За несколько дней до игры против Германии контракт с УАФ подписал Сергей Ребров. Под его руководством команда попытается пробиться на чемпионат Европы 2024.

Вскоре, 16 и 19 июня, сине-желтые проведут матчи 3-го и 4-го тура квалификации Евро-2024 против сборных Северной Македонии и Мальты.

⚽️ На 6-й минуте Мариус Вольф открыл счет для Германии с помощью рикошета. Сине-желтые на 19-й минуте уравняли ситуацию (1:1). Виктор Цыганков использовал ассист Тымчика. VAR подтвердил, что офсайда не было.

⚽️ Сине-желтые на 23-й минуте вышли вперед (2:1). Михаил Мудрик с убийственной позиции пробил неточно, но помог рикошет от Антонио Рюдигера. Вторую в матче голевую передачу с фланга сделал Александр Тымчик.

⚽️ Затем Довбик запрессинговал соперника и отдал конфету на Виктора Цыганкова (3:1). Немцы благодаря голам Кая Хаверца и Йозуа Киммиха спасли юбилейную 1000 игру (3:3).

Товарищеский матч. 12 июня, Бремен

Германия – Украина – 3:3

Голы: Вольф, 6, Хаверц, 83, Киммих, 90+1 (пен) – Цыганков, 19, 56, Рюдигер, 23 (автогол)

Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Йосуа Киммих (Германия).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Германия).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (УКРАИНА).
23’
ГОЛ ! Автогол забил Антонио Рюдигер (Германия).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (УКРАИНА).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Фуллкруг (Германия).
По теме:
Поединок Германии и Украины стал юбилейным для обеих команд
Ханс-Дитер ФЛИК: «Германия показала характер в матче с сильным соперником»
Сергей РЕБРОВ: «Украина могла забивать даже больше, создали достаточно»
товарищеские матчи сборная Германии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Германия - Украина Сергей Ребров видео голов и обзор дебют Мариус Вольф Виктор Цыганков Александр Тымчик Михаил Мудрик Антонио Рюдигер автогол Артем Довбик Кай Хаверц Йозуа Киммих пенальти
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
Футбол | 12 июня 2023, 21:01 94
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией

Сборная Украины вела с преимуществом в два мяча, но не удержала победу

ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 12 июня 2023, 17:00 0
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты

Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня

Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса соверменности
Бокс | 12.06.2023, 10:40
Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса соверменности
Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса соверменности
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
Футбол | 12.06.2023, 20:46
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
Михаил МУДРИК: «Никаких ожиданий, но победить всегда хотим»
Футбол | 12.06.2023, 16:02
Михаил МУДРИК: «Никаких ожиданий, но победить всегда хотим»
Михаил МУДРИК: «Никаких ожиданий, но победить всегда хотим»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины проиграла по пенальти финал чемпионата мира по socca
Сборная Украины проиграла по пенальти финал чемпионата мира по socca
11.06.2023, 22:00 34
Другие виды
Драма в серии пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧМ по socca
Драма в серии пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧМ по socca
11.06.2023, 14:34 1
Другие виды
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
12.06.2023, 10:20 3
Теннис
Есть требл. Манчестер Сити победил Интер в финале Лиги чемпионов
Есть требл. Манчестер Сити победил Интер в финале Лиги чемпионов
10.06.2023, 23:56 102
Футбол
ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов
ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов
11.06.2023, 15:45 29
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Реал, не расслабляйся. Мы идем за тобой»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Реал, не расслабляйся. Мы идем за тобой»
11.06.2023, 02:40 5
Футбол
Украина разгромила Англию в финале и выиграла чемпионат Европы IFCPF
Украина разгромила Англию в финале и выиграла чемпионат Европы IFCPF
10.06.2023, 20:23 8
Футбол
ВИДЕО. Легенда vs внук мафиози. Бой Мейвезера завершился массовой дракой
ВИДЕО. Легенда vs внук мафиози. Бой Мейвезера завершился массовой дракой
12.06.2023, 11:23 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности