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Чемпионат Европы
12 июня 2023, 21:57 | Обновлено 12 июня 2023, 22:02
4101
0

Сергей РЕБРОВ: «Украина могла забивать даже больше, создали достаточно»

Тренер оценил свой дебют в сборной Украины

12 июня 2023, 21:57 | Обновлено 12 июня 2023, 22:02
4101
0
Сергей РЕБРОВ: «Украина могла забивать даже больше, создали достаточно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров оценил ничью 3:3 в контрольном матче с Германией. Эта встреча была дебютной для тренера во главе команды.

- Почему не были включены Буяльский, Русин и Кочергин? Ясно, что Кривцов только прилетел и потому не играл.

- Мы хотели составить конкуренцию на каждой позиции. К этим игрокам не было претензий по тренировочному процессу, но нужно было решать, кто не войдет в заявку. Я уверен, что они все понимают. И они будут готовиться к официальным матчам.

- 3:3 - это успех с Германией? Или мы все-таки упустили победу?

- Вы себя спросите - это успех или нет? Это контрольный матч. Я считаю, что мы достаточно создали моментов и могли забивать даже больше.

- Расскажите о заменах. Они были плановые?

- Некоторые замены были плановые, но две оставили на конец и использовали их. Миколенко сказал, что он что-то чувствует в колене. Последние замены по ситуации смотрели.

- Каким для вас вышел этот дебют?

- Я благодарен игрокам, а также болельщикам. Мы чувствовали их поддержку, это было важно. Мы слышали и поддержку для ВСУ, и мы поддерживаем это. И мы благодарны Германии, что они предложили сыграть. Для меня лично это первый матч. Я рад, что ребята серьезно отнеслись и мы показали достойный результат. И еще раз скажу, что мы благодарны Германии за поддержку нашей страны в войне с агрессором.

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Сергей Ребров Германия - Украина сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
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