Сергей РЕБРОВ: «Украина могла забивать даже больше, создали достаточно»

Наставник сборной Украины Сергей Ребров оценил ничью 3:3 в контрольном матче с Германией. Эта встреча была дебютной для тренера во главе команды.

- Почему не были включены Буяльский, Русин и Кочергин? Ясно, что Кривцов только прилетел и потому не играл.



- Мы хотели составить конкуренцию на каждой позиции. К этим игрокам не было претензий по тренировочному процессу, но нужно было решать, кто не войдет в заявку. Я уверен, что они все понимают. И они будут готовиться к официальным матчам.

- 3:3 - это успех с Германией? Или мы все-таки упустили победу?



- Вы себя спросите - это успех или нет? Это контрольный матч. Я считаю, что мы достаточно создали моментов и могли забивать даже больше.



- Расскажите о заменах. Они были плановые?



- Некоторые замены были плановые, но две оставили на конец и использовали их. Миколенко сказал, что он что-то чувствует в колене. Последние замены по ситуации смотрели.



- Каким для вас вышел этот дебют?



- Я благодарен игрокам, а также болельщикам. Мы чувствовали их поддержку, это было важно. Мы слышали и поддержку для ВСУ, и мы поддерживаем это. И мы благодарны Германии, что они предложили сыграть. Для меня лично это первый матч. Я рад, что ребята серьезно отнеслись и мы показали достойный результат. И еще раз скажу, что мы благодарны Германии за поддержку нашей страны в войне с агрессором.