12 июня в немецком Бремене состоится товарищеский поединок между сборными Германии и Украины. Начало матча – в 19.00 по киевскому времени.

Германия

Евро-2024 пройдет на полях Германии, поэтому Бундестим лишена «прелести» отборочных поединков. К предстоящему чемпионату Европы немцы готовятся посредством исключительно товарищеских поединков. Причем, что интересно, они пытаются подбирать «разношерстных» соперников.

Игра против Украины станет для сборной Германии третьей товарищеской в нынешнем году. Перед нами немцы сыграли против Перу (победили 2:0) и против Бельгии (уступили 2:3).

А до этого у Бундестим был очень неприятный опыт участия на чемпионате мира в Катаре. Там подопечные Флика не смогли выйти из группы, пропустив вперед сборные Испании и Японии.

Тем не менее, Ханси Флик свое рабочее место сохранил. Не без проблем и шатаний, но тем не менее. Руководство немецкого футбольного Союза посчитало, что, несмотря на фиаско на Мундиале, именно Флик должен готовить национальную сборную к домашнему Евро.

В свое оправдание Флик может занести тот факт, что на ЧМ-2022 сборная Германии ехала командой, переживающей глобальную смену поколений. Из коллектива, борющегося за самые высокие места на любых турнирах, немцы превратились на разрозненную и нестабильную команду молодых и не очень талантов. Именно Флику доверили собрать по «запчастям» из этих товарищей настоящий ансамбль.

В игре против Украины Бундестим не помогут травмированные игроки «Баварии» – Нойер и Гнабри. Вряд ли сыграет по этой же причине и форвард «Лейпцига» Вернер.

Скорее всего, Флик в игре против Украины будет в очередной раз экспериментировать, пытаясь отыскать оптимальный вариант состава. Так что определить стартовую одиннадцатку хозяев поля – задача непростая. Но кто бы ни вышел на поле в составе сборной Германии, они будут биться не только за честь страны, но и за очень неординарное событие: игра против Украины станет для сборной Германии исторической: тысячным сыгранным поединком.

Украина

Накануне матча в Бремене сборная Украины наконец-то получила «полноценного» наставника. За несколько дней до игры против Германии контракт с УАФ подписал Сергей Ребров. Именно под руководством Сергея Станиславовича «сине-желтые» будут пытаться пробиться на ближайший чемпионат Европы. И матч против Бундестим станет для Реброва первой «пробой пера» на новом рабочем месте.

С одной стороны, хорошо, что премьерный поединок для нового наставника выпал на такого сложного оппонента, как сборная Германии. Ведь где, как не в таких встречах, увидеть свои сильные и слабые стороны, сделать нужные выводы.

С другой стороны, Сергею Станиславовичу и не позавидуешь, ведь времени на конкретную подготовку к матчу в Бремене и у него было очень мало.

Тем не менее, новоиспеченный наставник «сине-желтых» на судьбу не жаловался. Скорее наоборот: пообещал сделать все возможное, чтобы квалифицироваться на Евро-2024. А против Германии сыграть достойно.

Игра против команды Флика станет для Реброва первой и последней репетицией накануне двух матчей отбора на Евро: против Северной Македонии и Мальты. Поэтому весьма сложно предположить, каким именно составом сыграет наша команда: или боевым, или тренер все же решит поберечь силы на два следующих матча.

В игре против Германии (прочем, как и в остальных июньских поединках) нашей команде не поможет из-за травмы Зинченко. По этой же причине в сборной не будет и Яремчука.

История противостояний

«Сине-желтые» довольно часто пересекались на футбольных полях с Бундестим. Предстоящая игра будет девятой. Ощутимое преимущество на стороне сборной Германии: пять побед. Украина может похвастаться лишь тремя ничьими. Разница мячей – 17:7 в пользу немцев.

Прогноз

Матч не будет иметь статуса «или все, или ничего». Поэтому вряд ли мотивация, которую мы привыкли называть турнирной, в этот раз будет зашкаливать. Тем не менее, определенную смысловую нагрузку этот «товарняк» будет иметь. Для хозяев встреча – юбилейная в историческом ракурсе, стало быть, есть повод сыграть успешно.

Есть повод сыграть хорошо и нашей национальной команде, которая в Бремене впервые сыграет под руководством Сергея Реброва. Наверняка подопечные Сергея Станиславовича захотят отлично себя зарекомендовать перед новым наставником.

Класс сборной Германии сейчас более высокий. Сборная Украины пока что лишь привыкает к требованиям нового тренерского штаба. Поэтому предположим, что игра закончится с минимальным преимуществом команды Флика.

Ориентировочные составы:

Германия: тер Штеген, Вольф, Керер, Гинтер, Раум, Горетцка, Киммих, Виртц, Сане, Хавертс, Фюллькруг

Украина: Бущан, Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Пихаленок, Степаненко, Малиновский, Цыганков, Мудрик, Довбик.

12 июня, понедельник