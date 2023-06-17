16.06.2023 21:45 – FT 2 : 3
Чемпионат Европы17 июня 2023, 00:15 | Обновлено 17 июня 2023, 00:25
10086
0
Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го тура квалификации Евро-2024
17 июня 2023, 00:15 | Обновлено 17 июня 2023, 00:25
10086
0
В пятницу, 16 июня, в Скопье на стадионе «Тоше Проэски» сборная Украины провела матч квалификации Евро-2024 против команды Северной Македонии (3:2).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Швейцарский арбитр Лукас Фендрих дал стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени.
Северная Македония – Украина. Видео голов и обзор
1:0. Энис Барди, 31 мин (пен)
2:0. Элиф Эльмас, 39 мин.
2:1. Илья Забарный, 62 мин.
2:2. Ефим Конопля, 67 мин.
2:3. Виктор Цыганков, 83 мин.
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (УКРАИНА).
72’
Висар Муслиу (Северная Македония) получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Ефим Конопля (УКРАИНА).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Забарный (УКРАИНА).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Северная Македония).
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Энис Барди (Северная Македония).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 июня 2023, 05:23 3
В 5-летнем рейтинге 2023 Украина набрала 29.500 и заняла 14-е место
Футбол | 16 июня 2023, 18:48 24
Президент «Ингульца» – о причинах подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС
Футбол | 16.06.2023, 06:55
Футбол | 16.06.2023, 11:38
Футбол | 16.06.2023, 23:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.06.2023, 13:43
15.06.2023, 12:00 2
16.06.2023, 10:37 9
16.06.2023, 14:20 45
16.06.2023, 23:40 114
15.06.2023, 17:15 3
15.06.2023, 00:25 7
15.06.2023, 11:27 4