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Евро
Северная Македония
16.06.2023 21:45 – FT 2 : 3
УКРАИНА
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Чемпионат Европы
17 июня 2023, 00:15 | Обновлено 17 июня 2023, 00:25
10086
0

Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура квалификации Евро-2024

17 июня 2023, 00:15 | Обновлено 17 июня 2023, 00:25
10086
0
Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча
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В пятницу, 16 июня, в Скопье на стадионе «Тоше Проэски» сборная Украины провела матч квалификации Евро-2024 против команды Северной Македонии (3:2).

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Швейцарский арбитр Лукас Фендрих дал стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени.

Северная Македония – Украина. Видео голов и обзор

1:0. Энис Барди, 31 мин (пен)

2:0. Элиф Эльмас, 39 мин.

2:1. Илья Забарный, 62 мин.

2:2. Ефим Конопля, 67 мин.

2:3. Виктор Цыганков, 83 мин.

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (УКРАИНА).
72’
Висар Муслиу (Северная Македония) получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Ефим Конопля (УКРАИНА).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Забарный (УКРАИНА).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Северная Македония).
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Энис Барди (Северная Македония).
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Источник Sport.ua
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