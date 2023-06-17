Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча

В пятницу, 16 июня, в Скопье на стадионе «Тоше Проэски» сборная Украины провела матч квалификации Евро-2024 против команды Северной Македонии (3:2).

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Швейцарский арбитр Лукас Фендрих дал стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени.

Северная Македония – Украина. Видео голов и обзор

1:0. Энис Барди, 31 мин (пен)

2:0. Элиф Эльмас, 39 мин.

2:1. Илья Забарный, 62 мин.

2:2. Ефим Конопля, 67 мин.

2:3. Виктор Цыганков, 83 мин.