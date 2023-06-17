РЕБРОВ: «В первом тайме мы спали. А после перерыва забили важный гол»

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал волевую победу над командой Северной Македонии (3:2) в матче квалификации Евро-2024.

– Очень важная и трудная игра. У нас не было достаточно времени, чтобы плотно подготовиться к ней. Но я благодарен игрокам. После первого тайма мы показали другой уровень игры. Получили важные три очка, будем готовиться к Мальте.

– Что было с командой в первые 50 минут матча, ведь она выглядела «спящей». Какие аргументы вы нашли, чтобы ее разбудить?

– Я считаю, что не только мы спали, но и Северная Македония действовала очень качественно. Если вы посмотрите на состав этой команды, то он очень серьезный. Эта команда очень опытная, в первом тайме она контролировала игру. Я очень благодарен ребятам за то, что мы перестроили игру после первого тайма. Очень важным был гол Забарного. Уже потом мы были уверены в своих силах.

– Не была ли лишней товарищеская игра с немцами из-за командной свежести?

– На мой взгляд, если смотреть на первый тайм, то, пожалуй, эта игра была излишней. Но этот товарищеский матч был важен для Украины, я благодарен Германии. Глядя на результат матча с немцами, эта игра была не лишней.

– Сборная Северной Македонии забила два гола, могла забить еще. Что произошло со сборной Украины после 55 минут?

– Я считаю, что это была 45-я минута, когда мы начали действовать более интенсивно. Очень важный гол забили, затем команда поверила, что мы можем победить. В перерыве игроки переосмыслили, что можно сделать во втором тайме и вырвали игру.

– Просили ли вы Коноплю подключаться к атакам. Как ему удалось забить такой гол?

– Да, просили. Он не только подключался к атакам, забил гол, но очень уверенно сыграл в обороне. Один из героев матча.

– Почему сборная Украины пропускает так много? Почему вы заменили в перерыве Довбика и Тымчика?

– Мы работали всего пять дней, за которые сыграли две игры. Это очень мало времени. Да, много пропускаем, будем работать над этим, но и много забиваем. Это более важно – выигрывать игры и зарабатывать очки.

Это нормальные вещи, когда игрок не входит в игру. Нужно своевременно его поменять. В следующих играх эти футболисты будут действовать более интенсивно.

– Что конкретно вы посоветовали своим подопечным в перерыве?

– Изменить темп игры. Хозяева держали очень крепкий темп игры. Мы должны были не отставать. Были и другие советы, но я считаю, что этот – самый важный, ведь в первом тайме не было никакого темпа игры.

– Как вы относитесь к результативным ошибкам Матвиенко в последних матчах?

– Все ошибаются. Очень важно, чтобы команда помогала и исправляла ошибки. Не нужно говорить об отдельных игроках. Мы пропускали, но выиграли игру. Очень важно, что на поле была команда.