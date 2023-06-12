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Сборная УКРАИНЫ
12 июня 2023, 23:04 | Обновлено 12 июня 2023, 23:07
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3:3 в Бремене как пища для размышлений

Алексей Сливченко – о дебютном поединке Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины

12 июня 2023, 23:04 | Обновлено 12 июня 2023, 23:07
2194
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3:3 в Бремене как пища для размышлений
Getty Images/Global Images Ukraine

Меньше недели назад сборная Украины по футболу наконец-то получила полноценного главного тренера. Им стал 49-летний Сергей Ребров, который как раз закончил свой эмиратский период карьеры, отработав до конца контракт с «Аль-Айном», после чего не было уже никаких препятствий для возвращения на родину и подписания трудового соглашения с Украинской ассоциацией футбола.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

И первое испытание для Реброва выглядело весьма и весьма интригующе – выездной спарринг против одной из сильнейших национальных команд мирового футбола, коей традиционно является сборная Германии. Матч в Бремене в конечном итоге завершился со счетом 3:3 и подарил не только массу эмоций, но и огромный пласт информации, который литературно принято называть достаточно заезженным штампом – «пища для размышлений».

Организация – на высшем уровне

Прежде чем коснуться непосредственно разбора и анализа игровых достижений сборной Украины в матче с немцами, нельзя не упомянуть о статусе самого поединка, а также великолепном уровне его организации. Игра против «сине-желтых» была для сборной Германии тысячной в истории, а это – серьезное событие, тем более для нации, уделяющей большое внимание точности и порядку во всем, будь то подсчет лавочек на набережной, или же статистика выступлений национальной футбольной команды.

Сборной Украины, безусловно, выпала честь стать спарринг-партнером немецкой сборной, пожелавшей именно в поединке против нас отметить «кругленькую» цифру. Неудивительно, что игру посетило большое количество вип-гостей – от Руди Феллера до Виктора Скрипника, который ныне проводит отпуск в Бремене и получил специальное приглашение на поединок от Немецкого футбольного союза.

Getty Images/Global Images Ukraine. Матч в Бремене посетили вип-персоны

Не оставили без внимания тысячный матч сборной и первые политические лица Германии. В частности, в ложе рядом с послом Украины в этой стране Алексеем Макеевым присутствовал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, компанию которому составили федеральный министр сельского хозяйства Джем Оздемир, мэр Бремена Андреас Бовеншульте и сенатор внутренних дел Ульрих Мойер.

Также стоит отмечать, что матч носил статус благотворительного, потому как вся прибыль от его проведения, как было заявлено организаторами изначально, будет направлена в Украину – на помощь пострадавшим от неспровоцированного и вероломного вторжения российских оккупантов.

4-4-2 – это что-то новенькое

Переходя непосредственно к футболу, стоит отмечать, что с ходу в глаза бросился первый эксперимент, который решил апробировать против немцев тренерский штаб во главе с Ребровым. На матч в Бремене наша команда вышла с номинальной расстановкой 4-4-2, причем на поле одновременно оказались три вингера – Михаил Мудрик, Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков. Выбирать между двух последних для Реброва наверняка было крайне непросто, ведь с Ярмоленко наставник последний год провел бок о бок в ОАЭ, а Цыганков после январского трансфера из «Динамо» в «Жирону» буквально расцвел новыми красками, и оставлять его вне основы было бы просто форменным преступлением.

В итоге Ребров и его ассистенты решили Мудрика поставить слева, Ярмоленко – справа, а вот Цыганков выполнял функции то ли второго форварда рядом с Артемом Довбиком, то ли такой себе блуждающей «десятки». В любом случае Виктор часто оказывался именно в центральной зоне, что в конечном итоге помогло ему дважды отличиться забитыми мячами.

Сборная Украины в Бремене испробовала номинальную расстановку 4-4-2, и это у нее достаточно неплохо получилось

Интересно, что в «Аль-Айне» в последние два года Сергей Ребров практически не использовал схему 4-4-2. В ОАЭ украинский наставник делал ставку на 4-2-3-1, но в первой игре во главе национальной сборной Украины пошел на эксперимент – очевидно, не желая жертвовать кем-то из пары Ярмоленко – Цыганков.

В последний раз до этого сборная Украины выходила на поле, используя номинальную схему 4-4-2, пять с половиной лет назад. Тогда команда под руководством Андрея Шевченко на столичном НСК «Олимпийский» проиграла Хорватии (0:2), а главный тренер пытался решить подобную задачу со звездочкой, которая сейчас предстала уже перед Ребровым, когда было необходимо одновременно найти место на поле для Андрея Ярмоленко и Марлоса, привычно игравших в своих клубных командах на правом фланге атаки.

Простота впереди сработала на все 100%

Осознанно или нет, однако сборная Украины не пыталась всеми правдами и неправдами контролировать мяч не то, чтобы больше, а хотя бы на одном уровне с соперником. В итоге у «сине-желтых» статистики насчитали всего 34% владения мячом против 66% у немцев.

В атаке наши также предпочитали не выдумывать велосипед, а действовать максимально просто. Очевидно, ставка была сделана на скоростные фланговые врывания, где особенно полезными должны были стать Михаил Мудрик слева и Александр Тымчик справа. Фулбеку «Динамо» и вовсе посчастливилось отличиться сразу двумя результативными передачами – на Цыганкова при первом голе и на Мудрика при втором. И пускай в итоговом официальном протоколе мяч Михаила был переписан как автогол Рюдигера, стараний Тымчика в этом эпизоде подобное обстоятельство аж никак не умаляет.

Немцы далеко не всегда оказывались готовы к быстрым переходам Украины из обороны в атаку, и наши контратаки, которых было аж пять (против одной у соперника) доставляли немало хлопот обороне хозяев поля. В ряде эпизодов складывалось впечатление, что Германия то ли ленится, то ли не спешит выкладываться на полную, предоставляя украинцам аж слишком много свободного пространства и времени для принятия решений.

Что правда, третий наш мяч стал аж никак не плодом вольготностей в атаке, а показал, что Ребров уже требует от своих подопечных по возможности быть агрессивными на каждом клочке поля. Когда Довбик запрессинговал оппонента и отобрал у него мяч, а Цыганков забил третий мяч сборной Украины в поединке, наверняка у многих из нас в голове мелькнула мысль – а ведь это может быть победа…

Традиционные ошибки в обороне и синдром последних минут

Увы, впервые в истории обыграть сборную Германии «сине-желтым» опять не удалось. Немцы показали, что с точки зрения интенсивности способны прибавить буквально в любой момент, и заключительные десять минут матча превратились для подопечных Реброва в серьезное испытание на стойкость. Пройдя огонь и воду, украинцы все-таки споткнулись на пресловутых медных трубах…

Голы Хавертца и Киммиха стали следствием традиционных ошибок в обороне, которые сборная Украины частенько допускала и ранее в критический момент. Мы опять не смогли удержать преимущество в счете и победу над топ-оппонентом, когда до финального свистка оставалось совсем чуть-чуть. Матвиенко не справился с Хавертцом, а Соболь непонятно зачем грубо поставил ногу в борьбе все с тем же Каем, который на клубном уровне провел отнюдь не выдающийся сезон за «Челси».

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь (слева) и Кай Хавертц

Да и вообще, вспоминая первый пропущенный нашей командой мяч, стоит отмечать, что работы с выстраиванием надежной обороны у Сергея Реброва и его помощников просто непочатый край. Причем если небрежность и ошибки случаются у таких мастеров как Матвиенко или Забарный, то что там говорить про гораздо менее искушенных в играх такого уровня исполнителей как Сваток или Бондарь, проведших матч на скамье запасных…

Скудная обойма – ключевая проблема Реброва?

К слову, о ближайшем резерве. Показалось, что Ребров до последнего оттягивал с заменами. В то время, когда Ханс-Дитер Флик бросил в бой свежие силы уже в начале второго тайма, главный тренер «сине-желтых» первые изменения в составе произвел только на 65-й минуте. К тому моменту Украина вела в счете 3:1, и желание тренерского штаба зацепиться за столь приятный результат было вполне понятным, вот только товарищеский статус матча буквально заставлял Реброва идти на кадровые пертурбации и эксперименты.

В итоге из шести появившихся на поле по ходу матча футболистов сборной Украины (Ванат, Малиновский, Игнатенко, Пихаленок, Зубков, Соболь) с положительной стороны себя не показал никто. Ванат загубил несколько перспективных моментов и даже показалось, что форвард «Динамо» забыл, что на этот раз перед ним не защитники условного «Ингульца», а оппоненты абсолютно иного уровня. Малиновский запомнился разве что драматичными спорами (и последовавшей за ними желтой карточкой) с арбитром в концовке матча, когда он пытался убедить рефери, что назначать пенальти в ворота Трубина за фол Соболя на Хавертце не стоит. Соболь… Кроме маски на лице и фатального 11-метрового о нем также мало что можно вспомнить.

Остальные (Игнатенко, Пихаленок, Зубков) и вовсе буквально растворились на поле, хотя и Степаненко, и Мудрик, и уж тем более Цыганков, которых они заменили, были более чем заметными фигурами в поединке.

Getty Images/Global Images Ukraine. Реброву будет над чем поразмыслить после матча с Германией

Таким образом, матч с Германией доказал, что у Реброва в сборной будет достаточно скудная обойма игроков, способных цепляться за результат против команд топ-уровня, а именно это очень необходимо «сине-желтым» в ближайшее время, потому как рассчитывать на легкую прогулку на Евро-2024, оказавшись в одной группе квалификации с Англией и Италией, абсолютно не приходится.

Первый блин комом? Или все в порядке?

Вряд ли стоит делать какие-то далекоидущие выводы по дебютному матчу Реброва, который пришелся на спарринг с Германией. Хотя бы потому, что это товарищеский поединок, а наш соперник как минимум не проявил безумного рвения к достижению победного для себя результата.

Да, в какой-то момент казалось, что Украина способна побеждать не просто со счетом 3:1, но и громить соперника – 4:1, 5:1… Однако в последние десять минут немцы, включившись процентов на 80-90 своих возможностей, доказали, что проблем у новой команды Реброва еще очень много, как в плане организации игры, так и в ментальности. Поэтому в этой связи ничья 3:3 выглядит логичным и достойным итогом матча, где победитель был, пожалуй, не столь важен.

Вероятно, в поединке с немцами Ребров пытался моделировать ситуацию на предстоящие дуэли с англичанами и итальянцами, которые ждут нашу команду в сентябре и ноябре нынешнего года. В поединках против Северной Македонии и Мальты мы наверняка увидим совсем другую сборную Украины, нежели сегодня, а проверить этот тезис можно будет уже через несколько дней, когда Реброву придется впервые ощутить ответственность за результат в статусе главного тренера национальной команды.

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Германия - Украина сборная Украины по футболу сборная Германии по футболу Сергей Ребров статьи эксклюзив товарищеские матчи
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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RoadToParis
что-то из серии Динамо Киев - Бавария в полуфинале ЛЧ 99 года
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0
Віталій Ткачук
Вірно все написано. Немає в нас "лавки", оборона взагалі ніяка (це було видно ще по ходу сезону). Треба зробити висновки, і вигравати два наступні офіційні матчі, якщо ні, то "допобачення євробачення". Всі дивилися цей матч, ніхто не зможе зі 100% впевненістю сказати, що ми виграємо ці дві гри.
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0
Троянец
Если не вызовут Караваева из четвертых  и не поставят сидорку в основу  можно рассчитывать на две победы 
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-2
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