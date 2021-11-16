Реал и Барселона поспорят за полузащитника Наполи

Мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» заинтересованы в подписании 22-летнего центрального полузащитника «Наполи» и сборной Северной Македонии Элифа Элмаса.

Переход футболиста в один из испанских грандов может состояться уже в зимнее трансферное окно.

Элмас защищает цвета «Наполи» после перехода из «Фенербахче» летом 2019 года за €16,1 миллиона. В текущем сезоне игрок провел за итальянскую команду 16 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Элмаса с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €17 миллионов.