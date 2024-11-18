В матче с Грузией за игроком сборной Украины следил скаут клуба из Европы

Технический директор турецкого Трабзонспора Шенол Гюнеш следил за полузащитником киевского Динамо и сборной Украины Николаем Шапаренко в матче Лиги наций с национальной командой Грузии.

Также представитель клуба из Трабзона в этой встрече оценивал действия двух игроков хозяев – Луки Лочошвили и Отара Китеишвили. Теперь Гюнеш должен представить отчет Трабзонспору по футболистам, за которыми он наблюдал в Батуми.

В текущем сезоне Шапаренко провел 19 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 9 ассистов. В матче с Грузией, который завершился со счетом 1:1, Николай результативными действиями не отметился.