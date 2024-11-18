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  4. В матче с Грузией за игроком сборной Украины следил скаут клуба из Европы
Лига наций
18 ноября 2024, 16:35 |
1118
4

В матче с Грузией за игроком сборной Украины следил скаут клуба из Европы

Игру Николая Шапаренко оценивает Трабзонспор

18 ноября 2024, 16:35 |
1118
4
В матче с Грузией за игроком сборной Украины следил скаут клуба из Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Технический директор турецкого Трабзонспора Шенол Гюнеш следил за полузащитником киевского Динамо и сборной Украины Николаем Шапаренко в матче Лиги наций с национальной командой Грузии.

Также представитель клуба из Трабзона в этой встрече оценивал действия двух игроков хозяев – Луки Лочошвили и Отара Китеишвили. Теперь Гюнеш должен представить отчет Трабзонспору по футболистам, за которыми он наблюдал в Батуми.

В текущем сезоне Шапаренко провел 19 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 9 ассистов. В матче с Грузией, который завершился со счетом 1:1, Николай результативными действиями не отметился.

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Николай Шапаренко Трабзонспор сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Грузия - Украина Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу скауты Шенол Гюнеш
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 4
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Перець
Нах Колі то здалося Апл тільки 
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0
Saar
Трабзонспор Європа!? Вже переїхав ?🤣
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0
дыряво с пердя 🤣
Шляпарен очка десят очка беги из дыр очки, турецкий твой чемпионат
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-1
gtycbjyth
Ну, тогда лучше к тестю в Ташкент и будет весь в шоколаде и может станет лидером сборной Узбекистана,ну ,это лучше,чем в сборной срамоту показывать, имитация отбора мяча и силового единоборства
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-1
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