В матче с Грузией за игроком сборной Украины следил скаут клуба из Европы
Игру Николая Шапаренко оценивает Трабзонспор
Технический директор турецкого Трабзонспора Шенол Гюнеш следил за полузащитником киевского Динамо и сборной Украины Николаем Шапаренко в матче Лиги наций с национальной командой Грузии.
Также представитель клуба из Трабзона в этой встрече оценивал действия двух игроков хозяев – Луки Лочошвили и Отара Китеишвили. Теперь Гюнеш должен представить отчет Трабзонспору по футболистам, за которыми он наблюдал в Батуми.
В текущем сезоне Шапаренко провел 19 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 9 ассистов. В матче с Грузией, который завершился со счетом 1:1, Николай результативными действиями не отметился.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинок ждут матчи против Армении и Израиля
Наибольшее признание получила Испания 2008-12 годов