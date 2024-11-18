Италия – Франция – 1:3. Яркое шоу Рабьо в Милане. Видео голов и обзор матча
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Вечером 17 ноября состоялись поединки последнего, 6-го тура Лиги наций.
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В ярком шоу в Милане сборная Франции одолела команду Италии (3:1). Дубль для гостей оформил Адриен Рабьо.
Команда Дидье Дешама взяла реванш за домашнее поражение 1:3 в первом туре.
Итоговое положение в группе A2: Франция (13), Италия (13), Бельгия (4), Израиль (4).
Франция опередила Италии по разнице мячей (+6 против +5). Бельгия оказалась выше Израиля по разнице мячей в личных встречах (3:1, 0:1).
Франция и Италия вышли в 1/4 финала. Бельгия сыграет в плей-офф за право остаться в Лиге A, а Израиль выбыл в Лигу B.
🏆 Лига наций. 6-й тур, 17 ноября
21:45. Италия – Франция – 1:3
Голы: Камбьязо, 35 – Рабьо, 2, 65, Викарио, 33 (автогол)
Видео голов и обзор матча
События матча
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