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  4. Италия – Франция – 1:3. Яркое шоу Рабьо в Милане. Видео голов и обзор матча
Лига наций УЕФА. Лига A
Италия
17.11.2024 21:45 – FT 1 : 3
Франция
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Лига наций
18 ноября 2024, 01:23 | Обновлено 18 ноября 2024, 01:35
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0

Италия – Франция – 1:3. Яркое шоу Рабьо в Милане. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций

18 ноября 2024, 01:23 | Обновлено 18 ноября 2024, 01:35
55
0
Италия – Франция – 1:3. Яркое шоу Рабьо в Милане. Видео голов и обзор матча
УЕФА. Адриен Рабьо

Вечером 17 ноября состоялись поединки последнего, 6-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В ярком шоу в Милане сборная Франции одолела команду Италии (3:1). Дубль для гостей оформил Адриен Рабьо.

Команда Дидье Дешама взяла реванш за домашнее поражение 1:3 в первом туре.

Итоговое положение в группе A2: Франция (13), Италия (13), Бельгия (4), Израиль (4).

Франция опередила Италии по разнице мячей (+6 против +5). Бельгия оказалась выше Израиля по разнице мячей в личных встречах (3:1, 0:1).

Франция и Италия вышли в 1/4 финала. Бельгия сыграет в плей-офф за право остаться в Лиге A, а Израиль выбыл в Лигу B.

🏆 Лига наций. 6-й тур, 17 ноября

21:45. Италия – Франция – 1:3

Голы: Камбьязо, 35 – Рабьо, 2, 65, Викарио, 33 (автогол)

Видео голов и обзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Франция).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Камбьязо (Италия).
33’
ГОЛ ! Автогол забил Гульельмо Викарио (Италия).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Франция).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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