17 ноября на «Джузеппе Меацца» (Сан-Сиро) пройдет матч 6-го тура Лиги Наций, в котором сборная Италии встретится со сборной Франции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Италия

Команда при Манчини смогла ответить на провал с невыходом на чемпионат мира-2018 достаточно уверенной победой на Евро. Потом, впрочем, Роберто не сумел вывести своих подопечных на мундиаль в Катаре. Были проблемы и с прошлогодней квалификацией, но, появившийся на тренерском посту Спаллетти, все-таки опередил Украину в споре за второе место в группе. Но летом в Германии, по признанию самого Лучано, Скуадра Адзурра провалилась: с трудом обыграли Албинию, буквально в последний момент вырвали ничью с Хорватией, но в первом же раунде плей-офф итальянцы уступили 0:2 Швейцарии. Зато в Лиге Наций стартовали с победы как раз над французами. Правда, успели допустить осечку, дома сыграв 2:2 с Бельгией. В прошлом туре получилось реабилитироваться, выиграв у красных дьяволов, пусть и минимально. Теперь хватит просто крупно не проиграть.

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Франция

Сборная великолепно при Дешаме проводит чемпионаты мира. Только Эмилиано Мартинес и его фирменные рефлексы в серии пенальти не позволили в 2022-м году повторно победить на мундиале. Но в формате Евро не так убедительно выглядят Ле Бле. Да и этой осенью, играя без Гризманна, да и фактически уже второй месяц и без Мбаппе, столкнулись с проблемами, проиграв в первом же поединке - как раз дома, с Италией. В итоге галльские петушки превратились в догоняющего в споре за второе место, благо, что потом не теряли очки даже с сильной Бельгией. Против слабого дебютанта, Израиля, выиграв номинально выездной поединок 4:1 в прошлом месяце, в 5-м туре, после долгих сомнений и обсуждений, все-таки сыграли. И сенсационно ограничились нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

До упомянутых сентябрьских 1:3 французы трижды побеждали Италию, правда, неизменно в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают шансы пары как равные. Но тут хозяевам хватит и ничьей - отличный сценарий для прагматичной Скуадры Адзурры. Гости тоже не играют зрелищно, так что напрашивается тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,75).