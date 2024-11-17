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Лига наций УЕФА. Лига A
Италия
17.11.2024 21:45 - : -
Франция
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Лига наций
17 ноября 2024, 05:10 | Обновлено 17 ноября 2024, 05:14
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0

Италия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 17 ноября в 21:45 по Киеву

17 ноября 2024, 05:10 | Обновлено 17 ноября 2024, 05:14
50
0
Италия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Twitter

17 ноября на «Джузеппе Меацца» (Сан-Сиро) пройдет матч 6-го тура Лиги Наций, в котором сборная Италии встретится со сборной Франции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Италия

Команда при Манчини смогла ответить на провал с невыходом на чемпионат мира-2018 достаточно уверенной победой на Евро. Потом, впрочем, Роберто не сумел вывести своих подопечных на мундиаль в Катаре. Были проблемы и с прошлогодней квалификацией, но, появившийся на тренерском посту Спаллетти, все-таки опередил Украину в споре за второе место в группе. Но летом в Германии, по признанию самого Лучано, Скуадра Адзурра провалилась: с трудом обыграли Албинию, буквально в последний момент вырвали ничью с Хорватией, но в первом же раунде плей-офф итальянцы уступили 0:2 Швейцарии. Зато в Лиге Наций стартовали с победы как раз над французами. Правда, успели допустить осечку, дома сыграв 2:2 с Бельгией. В прошлом туре получилось реабилитироваться, выиграв у красных дьяволов, пусть и минимально. Теперь хватит просто крупно не проиграть.

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Франция

Сборная великолепно при Дешаме проводит чемпионаты мира. Только Эмилиано Мартинес и его фирменные рефлексы в серии пенальти не позволили в 2022-м году повторно победить на мундиале. Но в формате Евро не так убедительно выглядят Ле Бле. Да и этой осенью, играя без Гризманна, да и фактически уже второй месяц и без Мбаппе, столкнулись с проблемами, проиграв в первом же поединке - как раз дома, с Италией. В итоге галльские петушки превратились в догоняющего в споре за второе место, благо, что потом не теряли очки даже с сильной Бельгией. Против слабого дебютанта, Израиля, выиграв номинально выездной поединок 4:1 в прошлом месяце, в 5-м туре, после долгих сомнений и обсуждений, все-таки сыграли. И сенсационно ограничились нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

До упомянутых сентябрьских 1:3 французы трижды побеждали Италию, правда, неизменно в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают шансы пары как равные. Но тут хозяевам хватит и ничьей - отличный сценарий для прагматичной Скуадры Адзурры. Гости тоже не играют зрелищно, так что напрашивается тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Италия
17 ноября 2024 -
21:45
Франция
Тотал голов меньше 2.5 1.75 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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