Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига A. Группа 2. 5-й тур.

Италия – Франция - 0:0

Италия: Викарио – Бастони, Буонджорно, Ди Лоренцо – Димарко, Тонали, Локателли, Фраттези, Камбьязо – Барелла – Ретеги.

Запасные: Доннарумма, Мерет, Савона, Гатти, Мальдини, Распадори, Кин, Ровелла, Околи, Комуццо, Пизилли, Удоджи.

Франция: Меньян – Кунде, Салиба, Конате, Динь – Гендузи, Коне, Рабьо – Коло Муани, Тюрам, Нкунку.

Запасные: Самба, Шевалье, Павар, Олисе, Коман, Канте, Заир-Эмери, Баркола, Эрнандес.

Арбитр: Славко Винцич (Словения).

Стадион: «Сан Сиро» (Милан, Италия).

В воскресенье, 17-го листопада, состоится поединок 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A2, в котором сразятся Италия и Франция. Матч пройдет в Милане (Италия), на поле стадиона «Сан Сиро», начало в 21:45.

Команда Лучано Спаллетти шокировала французов в Париже в первом туре, и до сих пор это поражение (1:3) остается для футболистов Дидье Дешама единственным в этом цикле Лиги наций. «Les Bleus» могли бы и с большим количеством очков подойти к реваншу в последнем туре, если бы не сыграли вничью с Израилем (0:0), а так – придется включать футбольную математику, потому что просто победы Франции для первой строчки уже не хватит.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Италия – Франция, за которой можно следить в украинской версии сайта.