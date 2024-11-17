Италия – Франция. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА
Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига A. Группа 2. 5-й тур.
Италия – Франция - 0:0
Италия: Викарио – Бастони, Буонджорно, Ди Лоренцо – Димарко, Тонали, Локателли, Фраттези, Камбьязо – Барелла – Ретеги.
Запасные: Доннарумма, Мерет, Савона, Гатти, Мальдини, Распадори, Кин, Ровелла, Околи, Комуццо, Пизилли, Удоджи.
Франция: Меньян – Кунде, Салиба, Конате, Динь – Гендузи, Коне, Рабьо – Коло Муани, Тюрам, Нкунку.
Запасные: Самба, Шевалье, Павар, Олисе, Коман, Канте, Заир-Эмери, Баркола, Эрнандес.
Арбитр: Славко Винцич (Словения).
Стадион: «Сан Сиро» (Милан, Италия).
В воскресенье, 17-го листопада, состоится поединок 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A2, в котором сразятся Италия и Франция. Матч пройдет в Милане (Италия), на поле стадиона «Сан Сиро», начало в 21:45.
Команда Лучано Спаллетти шокировала французов в Париже в первом туре, и до сих пор это поражение (1:3) остается для футболистов Дидье Дешама единственным в этом цикле Лиги наций. «Les Bleus» могли бы и с большим количеством очков подойти к реваншу в последнем туре, если бы не сыграли вничью с Израилем (0:0), а так – придется включать футбольную математику, потому что просто победы Франции для первой строчки уже не хватит.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Италия – Франция, за которой можно следить в украинской версии сайта.
21:45
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