Реванш на стандартах. Франция вырвала первую строчку группы A2 у Италии
Команда Дешама сполна отыгралась за домашние 1:3 в первом туре
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига A. Группа 2. 5-й тур.
Италия – Франция - 1:3
Голы: Камбьязо, 35 – Рабьо, 3, 65, Викарио, 33 (авт.)
Предупреждения: Фраттези, 31 – Коло Муани, 44, Гендузи, 90+2
Италия: Викарио – Бастони, Буонджорно, Ди Лоренцо – Димарко (Удоджи, 83), Тонали, Локателли (Ровелла, 66), Фраттези (Распадори, 66), Камбьязо (Мальдини, 78) – Барелла – Ретеги (Кин, 66).
Франция: Меньян – Кунде (Павар, 83), Салиба, Конате, Динь – Гендузи, Коне, Рабьо – Коло Муани, Тюрам (Баркола, 78), Нкунку.
Арбитр: Славко Винцич (Словения).
Стадион: «Сан Сиро» (Милан, Италия).
Удары (в створ): 9 (4) – 6 (4)
Угловые: 3 – 3
Оффсайды: 0 – 0.
ИТАЛИЯ - ФРАНЦИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 11°C
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