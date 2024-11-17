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Лига наций УЕФА. Лига A
Италия
17.11.2024 21:45 – FT 1 : 3
Франция
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Лига наций
17 ноября 2024, 23:45 |
469
3

Реванш на стандартах. Франция вырвала первую строчку группы A2 у Италии

Команда Дешама сполна отыгралась за домашние 1:3 в первом туре

17 ноября 2024, 23:45 |
469
3
Реванш на стандартах. Франция вырвала первую строчку группы A2 у Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига A. Группа 2. 5-й тур.

Италия – Франция - 1:3

Голы: Камбьязо, 35 – Рабьо, 3, 65, Викарио, 33 (авт.)

Предупреждения: Фраттези, 31 – Коло Муани, 44, Гендузи, 90+2

Италия: Викарио – Бастони, Буонджорно, Ди Лоренцо – Димарко (Удоджи, 83), Тонали, Локателли (Ровелла, 66), Фраттези (Распадори, 66), Камбьязо (Мальдини, 78) – Барелла – Ретеги (Кин, 66).

Франция: Меньян – Кунде (Павар, 83), Салиба, Конате, Динь – Гендузи, Коне, Рабьо – Коло Муани, Тюрам (Баркола, 78), Нкунку.

Арбитр: Славко Винцич (Словения).

Стадион: «Сан Сиро» (Милан, Италия).

Удары (в створ): 9 (4) – 6 (4)
Угловые: 3 – 3
Оффсайды: 0 – 0.

ИТАЛИЯ - ФРАНЦИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 3
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Tower Bridge
И это паганый турнир?)))   При 1:3 вратарь Италии побежал на последних секундах в штрафную гостей,  где уже их вратарь спас РМ на последних же секундах!   И у Франции после реванша 1-е место.
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+1
Falko
І це без Мбапи.
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0
luceorius
 Без Доннаруми Італія набралась зайвого.
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0
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