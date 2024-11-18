«Он это любит». Зинченко рассказал, как Артета обманывает соперников

Украинский полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко в своей автобиографии Believe рассказал, как главный тренер его команды Микель Артета пытается ввести в заблуждение будущих соперников.

«Артета любит играть в игры с соперниками. Я слышал, как он говорил травмированным игрокам садиться в командный автобус и заходить в раздевалку с тренировочными сумками, чтобы запутать другого тренера», — сообщил Александр.

Зинченко работал с Артетой, когда тот был ассистентом главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. В 2019 году Микель возглавил «Арсенал», куда в 2022 году перешел и украинец.