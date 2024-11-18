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  4. «Он это любит». Зинченко рассказал, как Артета обманывает соперников
Англия
18 ноября 2024, 16:25 |
487
1

«Он это любит». Зинченко рассказал, как Артета обманывает соперников

Александр раскрыл секреты своего тренера

18 ноября 2024, 16:25 |
487
1
«Он это любит». Зинченко рассказал, как Артета обманывает соперников
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко в своей автобиографии Believe рассказал, как главный тренер его команды Микель Артета пытается ввести в заблуждение будущих соперников.

«Артета любит играть в игры с соперниками. Я слышал, как он говорил травмированным игрокам садиться в командный автобус и заходить в раздевалку с тренировочными сумками, чтобы запутать другого тренера», — сообщил Александр.

Зинченко работал с Артетой, когда тот был ассистентом главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. В 2019 году Микель возглавил «Арсенал», куда в 2022 году перешел и украинец.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Микель Артета Арсенал Лондон
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Игроки, проклиная Артету, отбрасывали костыли, хватали сумки и шкандыбали с автобуса в раздевалку. Все для результата! 
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