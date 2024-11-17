В полном тумане. Израиль сенсационно переиграл Бельгию в Лиге наций
Бельгия сыграет плей-офф за право остаться в Лиге A, Израиль выбыл в Лигу B
Вечером 17 ноября в нескольких группах состоялись поединки последнего 6-го тура Лиги наций.
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Сборная Израиля сенсационно переиграла команду Бельгии в Лиге наций (1:0).
Из-за вопросов безопасности матч проходил не в Израиле, а в Будапеште, столице Венгрии.
Игра прошла в условиях сильного тумана. Единственный в матче гол забил Ярден Шуа на 86-й минуте.
Итоговое положение в группе A: Франция (13), Италия (13), Бельгия (4), Израиль (4).
Бельгия оказалась выше Израиля по разнице мячей в личных встречах (3:1, 1:0).
Франция и Италия вышли в 1/4 финала. Бельгия сыграет в плей-офф за право остаться в Лиге A, а Израиль выбыл в Лигу B.
Лига наций. 6-й тур, 17 ноября
Израиль – Бельгия – 1:0
Гол: Ярден Шуа, 86
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