В полном тумане. Израиль сенсационно переиграл Бельгию в Лиге наций

Вечером 17 ноября в нескольких группах состоялись поединки последнего 6-го тура Лиги наций.

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Сборная Израиля сенсационно переиграла команду Бельгии в Лиге наций (1:0).

Из-за вопросов безопасности матч проходил не в Израиле, а в Будапеште, столице Венгрии.

Игра прошла в условиях сильного тумана. Единственный в матче гол забил Ярден Шуа на 86-й минуте.

Итоговое положение в группе A: Франция (13), Италия (13), Бельгия (4), Израиль (4).

Бельгия оказалась выше Израиля по разнице мячей в личных встречах (3:1, 1:0).

Франция и Италия вышли в 1/4 финала. Бельгия сыграет в плей-офф за право остаться в Лиге A, а Израиль выбыл в Лигу B.

Лига наций. 6-й тур, 17 ноября

Израиль – Бельгия – 1:0

Гол: Ярден Шуа, 86

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