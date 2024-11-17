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Лига наций УЕФА. Лига A
Израиль
17.11.2024 21:45 – FT 1 : 0
Бельгия
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Лига наций
17 ноября 2024, 23:47 | Обновлено 17 ноября 2024, 23:54
363
4

В полном тумане. Израиль сенсационно переиграл Бельгию в Лиге наций

Бельгия сыграет плей-офф за право остаться в Лиге A, Израиль выбыл в Лигу B

17 ноября 2024, 23:47 | Обновлено 17 ноября 2024, 23:54
363
4
В полном тумане. Израиль сенсационно переиграл Бельгию в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 ноября в нескольких группах состоялись поединки последнего 6-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Израиля сенсационно переиграла команду Бельгии в Лиге наций (1:0).

Из-за вопросов безопасности матч проходил не в Израиле, а в Будапеште, столице Венгрии.

Игра прошла в условиях сильного тумана. Единственный в матче гол забил Ярден Шуа на 86-й минуте.

Итоговое положение в группе A: Франция (13), Италия (13), Бельгия (4), Израиль (4).

Бельгия оказалась выше Израиля по разнице мячей в личных встречах (3:1, 1:0).

Франция и Италия вышли в 1/4 финала. Бельгия сыграет в плей-офф за право остаться в Лиге A, а Израиль выбыл в Лигу B.

Лига наций. 6-й тур, 17 ноября

Израиль – Бельгия – 1:0

Гол: Ярден Шуа, 86

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Omega
Чмо болотне!!!!!!!!!!!!!!
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Omega
Гандон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Omega
Гандон
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Omega
Захисник пітух їбаний.На останніх хвилинах помилку зробити.Хуйло їбане блять!!!!!!!!  
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