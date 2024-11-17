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Израиль
17.11.2024 21:45 - : -
Бельгия
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Лига наций
17 ноября 2024, 04:31 | Обновлено 17 ноября 2024, 04:44
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Израиль – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 17 ноября в 21:45 по Киеву

17 ноября 2024, 04:31 | Обновлено 17 ноября 2024, 04:44
40
0
Израиль – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

17 ноября на «Божик Арена» (Будапешт) пройдет матч 6-го тура Лиги Наций, в котором сборная Израиля встретится со сборной Бельгии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Израиль

Команда этим матчем попрощается с дивизионом А Лиги Наций. Именно в этом турнире был единственный серьезный успех за последние годы, даже десятилетия. В прошлом цикле Захави и компания выиграли свою группу в Лиге В. Более того, это предоставляло дополнительный шанс побороться за последние пропуска на Евро. Но в итоге в марте бело-синие, при всех оговорках, разгромно уступили первому же сопернику в стыках, Исландии. А осенью приходилось играть против топовых противников, еще и под угрозой дисквалификации и постоянно принимая соперников на нейтральных полях. В итоге подопечные уже Бен-Шимона так и не зацепились за ничью ни в сентябре, ни в октябре. С Францией в четверг при максимально напряженной атмосфере вокруг поединка, все-таки получилось оформить 0:0 в Париже. Так что можно сказать, что задача-минимум выполнена: хоть очко, но взяли.

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Бельгия

Сборная в начале прошлого года, после провала на чемпионате мира, получили нового наставника, Доменико Тедеско. Сменивший Роберто Мартинеса молодой немец достаточно успешно и спокойно провел квалификацию в 2023-м году. Но на Евро получилось выиграть только у Румынии, уже после сенсационного поражения в 1-м туре словакам. Потом за счет нулевой ничьей с Украиной получилось выйти в плей-офф, но в 1/8 финала из-за автогола Вертонгена вылетели от Франции. Ей же уступили дважды осенью, но именно с 3:1 с Израилем начинали Лигу Наций. С Италией после 2:2 на выезде в прошлом туре пропустили уже на 11-й минуте. И в итоге так и проиграли поединок 0:1, оставшись без шансов уйти с третьего места в квартете.

Статистика личных встреч

Сборные сыграли, начинали с 1965-го года, 5 раз. И неизменно выигрывали именно красные дьяволы.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкую победу гостей. Но интриги, по сути, нет, так что стоит брать тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,61).

Прогноз Sport.ua
Израиль
17 ноября 2024 -
21:45
Бельгия
Тотал голов меньше 3.5 1.61 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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