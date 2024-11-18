«Почему бы и нет». Кучер неожиданно отреагировал на слухи касательно ЛНЗ

Украинский тренер Александр Кучер, которого все чаще связывают с ЛНЗ, отреагировал на слухи о возможном назначении в черкасский клуб. Специалист не прочь вернуться к работе.

«Я тоже читал эту новость, но со мной по этому поводу никто не разговаривал. Я об этом ничего не знаю. Я ни с кем не разговаривал. Интересно было бы поработать? Конечно, интересно, почему нет», – сказал Александр.

Последним местом работы Александра Кучера был СК «Днепр 1». Кроме Александра, кандидатами на должность главного тренера ЛНЗ называют Романа Григорчука, Младена Бартуловича и Желько Любеновича.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает шестую строчку турнирной таблицы украинской Премьер-лиги. У подопечных Андреса Карраско есть в своем активе 18 турнирных пунктов после 13 матчей.