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Украина. Премьер лига
17 ноября 2024, 14:20 | Обновлено 17 ноября 2024, 14:53
467
2

ЛНЗ может уволить Карраско. В клуб сватают Кучера, Бартуловича и других

Черкасский клуб не удовлетворен работой испанца

17 ноября 2024, 14:20 | Обновлено 17 ноября 2024, 14:53
467
2
ЛНЗ может уволить Карраско. В клуб сватают Кучера, Бартуловича и других
ЛНЗ. Андреас Карраско

Черкасский ЛНЗ размышляет над сменой главного тренера команды. В клубе недовольны работой испанского специалиста Андреса Карраско и могут сменить тренера уже в зимнее трансферное окно.

Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, главным кандидатом на должность тренера ЛНЗ является Александр Кучер, последним местом работы которого был СК «Днепр-1». Его интересы активно лоббируют агент Алекс Люндовский и его партнер Евгений Красников.

По информации источника, среди кандидатов также называют фамилии Романа Григорчука, Желько Любеновича и Младена Бартуловича.

Карраско возглавил черкасский коллектив летом 2024 года. Под руководством испанца ЛНЗ одержал пять побед, три ничьи и шесть раз терпел поражение.

ЛНЗ сейчас идет на шестом месте турнирной таблицы чемпионата Украины, набрав 18 очков.

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ЛНЗ Черкассы Андрес Карраско Александр Кучер Младен Бартулович Желько Любенович Роман Григорчук назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 2
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vovei
Не дай бог
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-1
Gargantua81
Бартулович пусть сначала в Заре покажет на что способен.
на Любеновича интересно было бы посмотреть. Григорчук это маэстро.
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-1
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