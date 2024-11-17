ЛНЗ может уволить Карраско. В клуб сватают Кучера, Бартуловича и других
Черкасский клуб не удовлетворен работой испанца
Черкасский ЛНЗ размышляет над сменой главного тренера команды. В клубе недовольны работой испанского специалиста Андреса Карраско и могут сменить тренера уже в зимнее трансферное окно.
Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, главным кандидатом на должность тренера ЛНЗ является Александр Кучер, последним местом работы которого был СК «Днепр-1». Его интересы активно лоббируют агент Алекс Люндовский и его партнер Евгений Красников.
По информации источника, среди кандидатов также называют фамилии Романа Григорчука, Желько Любеновича и Младена Бартуловича.
Карраско возглавил черкасский коллектив летом 2024 года. Под руководством испанца ЛНЗ одержал пять побед, три ничьи и шесть раз терпел поражение.
ЛНЗ сейчас идет на шестом месте турнирной таблицы чемпионата Украины, набрав 18 очков.
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