Кучер назвал игрока, которого по его мнению не хватает в сборной Украины

Экс-футболист сборной Украины и экс-тренер «Днепра-1» Александр Кучер назвал игрока, которого Реброву стоило бы стоило вызвать в национальную команду на матчи Лиги наций:

«Я думаю, что Бондаренко заслуживал вызова в сборную Украины. Он очень мощно смотрится в чемпионате: забивает, ассистирует. Тем более что Артем играет на уровне Лиги чемпионов, имеет опыт серьезных матчей. У тренерского штаба сборной есть свой взгляд на состав национальной команды, однако Бондаренко заслуживает своего шанса».

В текущем сезоне Артем Бондаренко сыграл 17 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

В Лиге наций сборная Украины сыграла вничью с сборной Грузии.