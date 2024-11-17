Кучер назвал игрока, которого по его мнению не хватает в сборной Украины
По мнению Александра Кучера, в заявку сборной должен был попасть Артем Бондаренко
Экс-футболист сборной Украины и экс-тренер «Днепра-1» Александр Кучер назвал игрока, которого Реброву стоило бы стоило вызвать в национальную команду на матчи Лиги наций:
«Я думаю, что Бондаренко заслуживал вызова в сборную Украины. Он очень мощно смотрится в чемпионате: забивает, ассистирует. Тем более что Артем играет на уровне Лиги чемпионов, имеет опыт серьезных матчей. У тренерского штаба сборной есть свой взгляд на состав национальной команды, однако Бондаренко заслуживает своего шанса».
В текущем сезоне Артем Бондаренко сыграл 17 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.
В Лиге наций сборная Украины сыграла вничью с сборной Грузии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мяч в свои в ворота отправил Соломон Кверквелия, сине-желтые вышли вперед на 7-й минуте
Девушка, с которой ты бы точно захотел совершить забег...
Хотя Рыкуну удавалось ))