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Сборная УКРАИНЫ
17 ноября 2024, 14:01 | Обновлено 17 ноября 2024, 14:35
2335
7

Кучер назвал игрока, которого по его мнению не хватает в сборной Украины

По мнению Александра Кучера, в заявку сборной должен был попасть Артем Бондаренко

17 ноября 2024, 14:01 | Обновлено 17 ноября 2024, 14:35
2335
7
Кучер назвал игрока, которого по его мнению не хватает в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Бондаренко

Экс-футболист сборной Украины и экс-тренер «Днепра-1» Александр Кучер назвал игрока, которого Реброву стоило бы стоило вызвать в национальную команду на матчи Лиги наций:

«Я думаю, что Бондаренко заслуживал вызова в сборную Украины. Он очень мощно смотрится в чемпионате: забивает, ассистирует. Тем более что Артем играет на уровне Лиги чемпионов, имеет опыт серьезных матчей. У тренерского штаба сборной есть свой взгляд на состав национальной команды, однако Бондаренко заслуживает своего шанса».

В текущем сезоне Артем Бондаренко сыграл 17 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

В Лиге наций сборная Украины сыграла вничью с сборной Грузии.

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Артем Бондаренко сборная Украины по футболу Шахтер Донецк Александр Кучер Сергей Ребров Лига наций
Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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Комментарии 7
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MaximusOne
Получше Зубкова и Гуцуляка точно.
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+1
Фанькин кот
Кучер прав на 💯
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+1
Pavel_i_CO
Піхальонка не вистачає і Динамо Київ і збірній 
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+1
Main
Стоя в футбол не играют 
Хотя Рыкуну удавалось ))
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0
vovei
Что-то часто этот умник вылазит в прессе.К чему бы это?Мабуть щось буде.
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-1
valerafan1
Хоч я і фанат Динамо, але я згодний. Артем може допомогти збірній. Добротний, а головне, фартовий футболіст.
Ответить
-1
Gargantua81
глупость. медленный плуг.
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-2
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