«Список был большим». Агент назвал клубы, которые хотели Малиновского
Руслан мог оказаться в АПЛ или Бундеслиге
Футбольный агент Стефано Антонелли рассказал, какие еще клубы были заинтересованы в подписании украинского полузащитника Руслана Малиновского в 2019 году, когда тот перешел в Аталанту.
«Это полноценный полузащитник, который может все. В последние дни его часто сравнивали с Милинковичем-Савичем, но на самом деле его структура и способ интерпретации футбола другие.
Он знает, как играть в обороне и нападении, может использоваться на всех трех ролях в полузащите, а также может играть под нападающими. У него хорошая нога, и это забивной игрок.
Переговоры были непростыми, потому что было много команд, которые хотели его, но Генк пытался оценить лучшие предложения. В конце концов игрок выбрал Аталанту.
Список был большим. Были Фиорентина, Сампдория, Шальке-04, Уотфорд. Должен сказать, что в этой операции все сработали хорошо, но Луку Перкасси следует похвалить, потому что он никогда не сдавался», – сказал агент.
Антонелли был посредником в переговорах в 2019 году между Генком и Аталантой по трансферу Малиновского.
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