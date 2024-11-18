«Список был большим». Агент назвал клубы, которые хотели Малиновского

Футбольный агент Стефано Антонелли рассказал, какие еще клубы были заинтересованы в подписании украинского полузащитника Руслана Малиновского в 2019 году, когда тот перешел в Аталанту.

«Это полноценный полузащитник, который может все. В последние дни его часто сравнивали с Милинковичем-Савичем, но на самом деле его структура и способ интерпретации футбола другие.

Он знает, как играть в обороне и нападении, может использоваться на всех трех ролях в полузащите, а также может играть под нападающими. У него хорошая нога, и это забивной игрок.

Переговоры были непростыми, потому что было много команд, которые хотели его, но Генк пытался оценить лучшие предложения. В конце концов игрок выбрал Аталанту.

Список был большим. Были Фиорентина, Сампдория, Шальке-04, Уотфорд. Должен сказать, что в этой операции все сработали хорошо, но Луку Перкасси следует похвалить, потому что он никогда не сдавался», – сказал агент.

Антонелли был посредником в переговорах в 2019 году между Генком и Аталантой по трансферу Малиновского.