ВИДЕО. Мудрик получил награду Лев матча
Украинская сборная поделила очки в матче с грузинами в Лиге наций
16 ноября сборная Украины в гостях сыграла против национальной команды Грузии в рамках 5-го тура Лиги наций.
Командам не удалось выявить победителя встречи. Финальный счет 1:1.
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Болельщики сборной Украины благодаря голосованию избрали лучшим игроком встречи Михаила Мудрика.
Вингер получил награду «Лев матча», а также предоставил небольшой комментарий о победе в номинации.
– Ты снова «Лев матча» в матче с грузинами. Специалист по этой команде?
– Не специалист. Был бы специалистом, если бы выиграли.
– Как тебе получить эту награду в девятый раз?
– Приятно, что болельщики сочли меня игроком матча, но нужно побеждать
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