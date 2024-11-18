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Лига наций
18 ноября 2024, 14:50 | Обновлено 18 ноября 2024, 14:52
450
2

ВИДЕО. Мудрик получил награду Лев матча

Украинская сборная поделила очки в матче с грузинами в Лиге наций

18 ноября 2024, 14:50 | Обновлено 18 ноября 2024, 14:52
450
2
ВИДЕО. Мудрик получил награду Лев матча
УАФ. Михаил Мудрик

16 ноября сборная Украины в гостях сыграла против национальной команды Грузии в рамках 5-го тура Лиги наций.

Командам не удалось выявить победителя встречи. Финальный счет 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Болельщики сборной Украины благодаря голосованию избрали лучшим игроком встречи Михаила Мудрика.

Вингер получил награду «Лев матча», а также предоставил небольшой комментарий о победе в номинации.

– Ты снова «Лев матча» в матче с грузинами. Специалист по этой команде?

– Не специалист. Был бы специалистом, если бы выиграли.

– Как тебе получить эту награду в девятый раз?

– Приятно, что болельщики сочли меня игроком матча, но нужно побеждать

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Михаил Мудрик сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Грузия - Украина Лев матча
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Комментарии 2
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c_a_p2
Який Мишко лев? 
Кіт він ледачий...
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+2
pricolist
Зіграв добре, але зобов'язаний був забивати в першому таймі 
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0
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