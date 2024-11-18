ВИДЕО. Мудрик получил награду Лев матча

16 ноября сборная Украины в гостях сыграла против национальной команды Грузии в рамках 5-го тура Лиги наций.

Командам не удалось выявить победителя встречи. Финальный счет 1:1.

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Болельщики сборной Украины благодаря голосованию избрали лучшим игроком встречи Михаила Мудрика.

Вингер получил награду «Лев матча», а также предоставил небольшой комментарий о победе в номинации.

– Ты снова «Лев матча» в матче с грузинами. Специалист по этой команде?

– Не специалист. Был бы специалистом, если бы выиграли.

– Как тебе получить эту награду в девятый раз?

– Приятно, что болельщики сочли меня игроком матча, но нужно побеждать