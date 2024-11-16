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Лига наций
16 ноября 2024, 21:16 |
2101
6

Принял участие в голе. Назван Лев матча сборной Украины против Грузии

Признание получил Михаил Мудрик

16 ноября 2024, 21:16 |
2101
6
Принял участие в голе. Назван Лев матча сборной Украины против Грузии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

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Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.

После матча болельщики сборной Украины выбрали лучшего игрока поединка. Признание получил Михаил Мудрик, который принял участие в единственном голе украинцев в этом матче – за вингера проголосовало 58% болельщиков. Именно после прострела Мудрика грузин Кверквелия срезал мяч в собственные ворота.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Албании. Поединок состоится 19 ноября.

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Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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umnuy2
наше будущее лет на 5-7
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+3
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SHN
Справедливо. А дно матча - Долбик
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+2
Gray cat
Мотор команди. 
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0
MaximusOne
Я б Коноплю відмітив
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