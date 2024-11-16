Принял участие в голе. Назван Лев матча сборной Украины против Грузии
Признание получил Михаил Мудрик
16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.
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Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.
После матча болельщики сборной Украины выбрали лучшего игрока поединка. Признание получил Михаил Мудрик, который принял участие в единственном голе украинцев в этом матче – за вингера проголосовало 58% болельщиков. Именно после прострела Мудрика грузин Кверквелия срезал мяч в собственные ворота.
Следующий матч сборная Украины сыграет против Албании. Поединок состоится 19 ноября.
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Поединок 5-го тура Лиги наций 2024/25 состоится 16 ноября в 19:00 по Киеву
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