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  4. Виктор ДЬЕКЕРЕШ: «В Манчестер Юнайтед – много нападающих»
Португалия
18 ноября 2024, 16:41 | Обновлено 18 ноября 2024, 17:03
211
0

Виктор ДЬЕКЕРЕШ: «В Манчестер Юнайтед – много нападающих»

Шведский футболист рассказал о возможном трансфере в английскую Премьер-лигу

18 ноября 2024, 16:41 | Обновлено 18 ноября 2024, 17:03
211
0
Виктор ДЬЕКЕРЕШ: «В Манчестер Юнайтед – много нападающих»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Футболист португальского «Спортинга» Виктор Дьекереш прокомментировал возможный переход в английский «Манчестер Юнайтед»:

«Мне грустно из-за того, что Рубен Аморим покинул Португалию. Футболисты понимают его решение. Его пребывание много значило для меня, ведь он помог мне развиваться и сделал меня сильнее. Я не собираюсь идти за ним в «Манчестер Юнайтед», там есть много нападающих. Я даже не думаю об этом.

Я собираюсь играть в «Спортинге» этот сезон, мне хорошо здесь. Я не буду торопиться покидать Португалию в ближайшее время. Когда придет время, тогда и увидим», – сказал Дьекереш.

В матче 5-го тура Лиги наций сборная Швеции победила сборную Словакию со счетом 2:1. Виктор Дьекереш забил один из голов в составе хозяев.

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Микола Титюк Источник: Footmercato
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