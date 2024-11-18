Виктор ДЬЕКЕРЕШ: «В Манчестер Юнайтед – много нападающих»
Шведский футболист рассказал о возможном трансфере в английскую Премьер-лигу
Футболист португальского «Спортинга» Виктор Дьекереш прокомментировал возможный переход в английский «Манчестер Юнайтед»:
«Мне грустно из-за того, что Рубен Аморим покинул Португалию. Футболисты понимают его решение. Его пребывание много значило для меня, ведь он помог мне развиваться и сделал меня сильнее. Я не собираюсь идти за ним в «Манчестер Юнайтед», там есть много нападающих. Я даже не думаю об этом.
Я собираюсь играть в «Спортинге» этот сезон, мне хорошо здесь. Я не буду торопиться покидать Португалию в ближайшее время. Когда придет время, тогда и увидим», – сказал Дьекереш.
В матче 5-го тура Лиги наций сборная Швеции победила сборную Словакию со счетом 2:1. Виктор Дьекереш забил один из голов в составе хозяев.
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