Все решили 5 невероятных минут от Завацкой. В Австрии – о поражении Украине

16–17 ноября состоялось матчевое противостояние Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Австрии.

Поединок прошел на закрытых хардовых кортах в Далласе, Техас (США). Сине-желтые одержали общую победу со счетом 3:2.

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После завершения встречи представители австрийской команды прокомментировали поражение украинкам:

Марион Маруска (капитан женской сборной): «Конечно, сейчас очень много эмоций. Мы старались максимально настроить девочек, ведь на трибунах было довольно много украинских болельщиков. Я думаю, что Тамира и Синя играли очень, очень хорошо и не могут ни в чем винить себя. Третий сет парного поединка был очень упорным и нужно сказать, что это не наши девушки проиграли, а выиграли украинские теннисистки

То, что мы так минимально уступили Украине, на самом деле является супер-выступлением всех наших игроков. Мы еще раз доказали, что у нас очень хорошая команда и есть потенциал для победы над гораздо более сильными сборными. Это вселяет в меня уверенность, что мы сможем сделать это и в следующем году – даже если Евро-Африканская группа будет очень сложной».

Юрген Мельцер (спортивный директор Федерации тенниса Австрии и капитан мужской сборной): «Мы хорошо сражались, отдали все силы в субботу и воскресенье, но в итоге пять невероятных минут от Завацкой в парном матче все решили не в нашу пользу. Со счета 2:3 до 3:5 в решающем сете в целом мало что складывалось в нашу пользу. Очень близкий матч и очень горькая развязка. Конечно, все сейчас разочарованы».

Тамира Пашек: «Конечно, очень больно, было много слез. Очень жаль! Мы действительно провели очень хорошую игру, но, к сожалению, удача была не на нашей стороне."Все решили лишь несколько розыгрышей. Тем не менее, мы очень гордимся. Мы отличная команда, мы отдавали все силы, старались держаться вместе - и мы с Синьей тоже были командой в парном разряде, и я думаю, это было видно».

Синья Краус: «Это, конечно, мегагорько. В третьем сете было очень много близких геймов и все могло закончиться по-другому. Но мы не можем винить себя. Мы отдавали все силы, делали все что могли и провели хороший поединок».

Видеозапись матчей (день 1 и день 2)