Юрий МОРОЗ: «В этом году мы уже не будем собираться»

Главный тренер сборной Украины U-17 Юрий Мороз высказался о тренировочном сборе, в котором его подопечные провели две игры против молодежной национальной команды Хорватии.

«Очень хорошо, что нам удалось сыграть с таким сильным оппонентом как Хорватия. Могу только поблагодарить руководство УАФ, что организовало такой полезный сбор.

Я остался доволен работой команды, в частности новичками. Разве что мне не понравились действия команды в первом тайме первого поединка, когда мы упустили два мяча. Но с уверенностью могу сказать, что конкуренция у сборной растет. К нам прилагаются и талантливые футболисты 2009 года рождения.

Что касается дальнейшей работы, то в этом году мы уже не будем собираться. Задачу войти в элит-раунд сборная выполнила. Планы начнем строить после 8 декабря, когда состоится жеребьевка следующего этапа квалификации», – сказал Мороз.

В первой встрече украинцы проиграли хорватам со счетом 1:2, а вот второй матч закончился вничью