Украина U-17 не сумела обыграть сборную Хорватии во втором матче

Украина U-17 провела второй товарищеский матч со сборной Хорватии U-17.

Команды не сумели отметиться забитыми мячами – встреча закончилась со счетом 0:0. На 21-й минуте Украина открыла счет, однако гол был отменен из-за офсайда Люсина. Хорваты ответили опасным ударом в конце первого тайма – штанга спасла украинскую команду от пропущенного мяча.

В начале второго тайма украинцы имели три опасных момента подряд, однако вратарь соперника выручил свою команду. На 71-й минуте после удара Шишкевича мяч попал в перекладину.

В первом поединке Хорватия U-17 победила со счетом 2:1.

Товарищеский матч, 14 ноября (Риека)

Украина U-17 – Хорватия U-17 – 0:0

Хорватия (U-17): Граховац, Якирович, Кумар, Пайсар, Войводич, Яман, Кусанович, Радош (Лерга, 74), Хорват, Мурика, Иванда.

Украина (U-17): Костенко, Костюк (Пискун, 66), Мурадян (Зубрий, 66), Калюжный (Залипка, 66), Зудин (Хрунык, 66), Люсин (Кощий, 66), Милокост, Соломон, Мустафаев (Шишкевич, 66), А. Ткаченко (Петровский, 46), Джурабаев (Середа, 46).

Предупреждение: Костюк (15).