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12 ноября 2024, 17:38 | Обновлено 12 ноября 2024, 17:42
486
1

Украина U-17 проиграла первый матч сборной Хорватии

Второй товарищеский матч запланирован на 14 ноября

12 ноября 2024, 17:38 | Обновлено 12 ноября 2024, 17:42
486
1
Украина U-17 проиграла первый матч сборной Хорватии
УАФ. Украина U-17

12 ноября состоялся товарищеский матч, в котором сыграли Хорватия U-17 и Украина U-17.

Матч закончился победой хорватской сборной со счетом 2:1.

Второй товарищеский поединок между этими командами запланирован на 14 ноября.

Товарищеский матч, 12 ноября (Риека, Хорватия).

Хорватия U-17 – Украина U-17 – 2:1

Голы: Яман, 4, Кусанович, 26 – Ткаченко, 76

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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