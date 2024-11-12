Молодежные турниры12 ноября 2024, 17:38 | Обновлено 12 ноября 2024, 17:42
486
1
Украина U-17 проиграла первый матч сборной Хорватии
Второй товарищеский матч запланирован на 14 ноября
12 ноября 2024, 17:38 | Обновлено 12 ноября 2024, 17:42
486
1
12 ноября состоялся товарищеский матч, в котором сыграли Хорватия U-17 и Украина U-17.
Матч закончился победой хорватской сборной со счетом 2:1.
Второй товарищеский поединок между этими командами запланирован на 14 ноября.
Товарищеский матч, 12 ноября (Риека, Хорватия).
Хорватия U-17 – Украина U-17 – 2:1
Голы: Яман, 4, Кусанович, 26 – Ткаченко, 76
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 11 ноября 2024, 23:13 0
Александр уверенно одолел Андрея в 1-м туре группового этапа Итогового турнира
Бокс | 12 ноября 2024, 09:00 5
Тайсон оценил себя против легенд хевивейта
Бокс | 12.11.2024, 07:50
Футбол | 12.11.2024, 09:52
Футбол | 12.11.2024, 16:27
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Склад нашої збірної?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.11.2024, 13:06 1
11.11.2024, 00:29 1
11.11.2024, 07:48 11
11.11.2024, 09:26 2
11.11.2024, 06:23 17
Футбол
10.11.2024, 23:59 10
11.11.2024, 01:01 3