Украина U-17 проиграла первый матч сборной Хорватии

12 ноября состоялся товарищеский матч, в котором сыграли Хорватия U-17 и Украина U-17.

Матч закончился победой хорватской сборной со счетом 2:1.

Второй товарищеский поединок между этими командами запланирован на 14 ноября.

Товарищеский матч, 12 ноября (Риека, Хорватия).

Хорватия U-17 – Украина U-17 – 2:1

Голы: Яман, 4, Кусанович, 26 – Ткаченко, 76