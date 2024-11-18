Уйдет из клуба. Челси, Реал и Барселона нацелились на немецкого защитника
Джонатан Та объявит о своем решении во время зимнего трансферного окна
Центральный защитник немецкого «Байера» Джонатан Та собирается покинуть клуб летом 2025 года. Футболист еще не определился с клубом, в котором планирует продолжить карьеру.
Та неоднократно заявлял, что не собирается продлевать контракт с «Байером» и уйдет свободным агентом. Главными претендентами на игрока считаются английский «Челси», испанские «Реал» и «Барселона».
Сообщается, что Джонатан не будет тянуть со своим решением и во время зимнего трансферного окна объявит клуб, в котором продолжит карьеру. После этого, защитник планирует начать предварительные переговоры с новым клубом.
Агент игрока Пини Захави подтвердил журналистам, что «его подопечный присоединиться к большому клубу летом 2025 года».
В этом сезоне Джонатан Та провел 16 матчей за «Байер» во всех турнирах и забил один гол.
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