Уйдет из клуба. Челси, Реал и Барселона нацелились на немецкого защитника

Центральный защитник немецкого «Байера» Джонатан Та собирается покинуть клуб летом 2025 года. Футболист еще не определился с клубом, в котором планирует продолжить карьеру.

Та неоднократно заявлял, что не собирается продлевать контракт с «Байером» и уйдет свободным агентом. Главными претендентами на игрока считаются английский «Челси», испанские «Реал» и «Барселона».

Сообщается, что Джонатан не будет тянуть со своим решением и во время зимнего трансферного окна объявит клуб, в котором продолжит карьеру. После этого, защитник планирует начать предварительные переговоры с новым клубом.

Агент игрока Пини Захави подтвердил журналистам, что «его подопечный присоединиться к большому клубу летом 2025 года».

В этом сезоне Джонатан Та провел 16 матчей за «Байер» во всех турнирах и забил один гол.