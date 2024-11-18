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Украина. Премьер лига
18 ноября 2024, 16:46 | Обновлено 18 ноября 2024, 16:47
661
0

Звезду сборной Украины сватают в Динамо и Шахтер. Что сказал защитник?

Илья Крупский пока сосредоточен на «Ворскле»

18 ноября 2024, 16:46 | Обновлено 18 ноября 2024, 16:47
661
0
Звезду сборной Украины сватают в Динамо и Шахтер. Что сказал защитник?
ФК Ворскла. Илья Крупский

Защитник украинской «молодежки» Илья Крупский отреагировал на слухи относительно своего возможного перехода в киевское «Динамо» или донецкий «Шахтер». Футболист заявил, что пока сосредоточен на выступлениях за «Ворсклу».

– Постоянно вас отправляет то в «Динамо», то в «Шахтер». Есть ли какие-то для этого реальные основания? Какие-то переговоры ведутся?

– Я не владею такой информацией, это полномочия клуба и агентов. Как отношусь к таким слухам? Лучше, когда есть такие разговоры, чем когда их нет, и игроком никто не интересуется. Возможно, на кого-то такое негативно влияло бы, однако я прекрасно понимаю, что между слухами и реальностью есть разница.

Я себе работаю, выполняю задачи, поставленные тренерами. Мое дело – хорошо отыграть, не подвести команду. А дальше – пусть будет, что будет. Если какой-нибудь клуб выйдет с конкретным предложением, которое удовлетворит Ворсклу, тогда и будем обсуждать, решать.

– Но все же, «Динамо» или «Шахтер»?

– Я хорошо отношусь ко всем отечественным клубам, но сейчас, в первую очередь, думаю о делах «Ворсклы» и молодежной сборной Украины, – сказал Илья.

Ранее Илья Крупский сравнил Унаи Мельгоса и Руслана Ротаня.

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Илья Крупский Ворскла Полтава Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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