Звезду сборной Украины сватают в Динамо и Шахтер. Что сказал защитник?
Илья Крупский пока сосредоточен на «Ворскле»
Защитник украинской «молодежки» Илья Крупский отреагировал на слухи относительно своего возможного перехода в киевское «Динамо» или донецкий «Шахтер». Футболист заявил, что пока сосредоточен на выступлениях за «Ворсклу».
– Постоянно вас отправляет то в «Динамо», то в «Шахтер». Есть ли какие-то для этого реальные основания? Какие-то переговоры ведутся?
– Я не владею такой информацией, это полномочия клуба и агентов. Как отношусь к таким слухам? Лучше, когда есть такие разговоры, чем когда их нет, и игроком никто не интересуется. Возможно, на кого-то такое негативно влияло бы, однако я прекрасно понимаю, что между слухами и реальностью есть разница.
Я себе работаю, выполняю задачи, поставленные тренерами. Мое дело – хорошо отыграть, не подвести команду. А дальше – пусть будет, что будет. Если какой-нибудь клуб выйдет с конкретным предложением, которое удовлетворит Ворсклу, тогда и будем обсуждать, решать.
– Но все же, «Динамо» или «Шахтер»?
– Я хорошо отношусь ко всем отечественным клубам, но сейчас, в первую очередь, думаю о делах «Ворсклы» и молодежной сборной Украины, – сказал Илья.
Ранее Илья Крупский сравнил Унаи Мельгоса и Руслана Ротаня.
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