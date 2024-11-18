Звезду сборной Украины сватают в Динамо и Шахтер. Что сказал защитник?

Защитник украинской «молодежки» Илья Крупский отреагировал на слухи относительно своего возможного перехода в киевское «Динамо» или донецкий «Шахтер». Футболист заявил, что пока сосредоточен на выступлениях за «Ворсклу».

– Постоянно вас отправляет то в «Динамо», то в «Шахтер». Есть ли какие-то для этого реальные основания? Какие-то переговоры ведутся?

– Я не владею такой информацией, это полномочия клуба и агентов. Как отношусь к таким слухам? Лучше, когда есть такие разговоры, чем когда их нет, и игроком никто не интересуется. Возможно, на кого-то такое негативно влияло бы, однако я прекрасно понимаю, что между слухами и реальностью есть разница.

Я себе работаю, выполняю задачи, поставленные тренерами. Мое дело – хорошо отыграть, не подвести команду. А дальше – пусть будет, что будет. Если какой-нибудь клуб выйдет с конкретным предложением, которое удовлетворит Ворсклу, тогда и будем обсуждать, решать.

– Но все же, «Динамо» или «Шахтер»?

– Я хорошо отношусь ко всем отечественным клубам, но сейчас, в первую очередь, думаю о делах «Ворсклы» и молодежной сборной Украины, – сказал Илья.

Ранее Илья Крупский сравнил Унаи Мельгоса и Руслана Ротаня.