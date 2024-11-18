Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер сборной Украины сравнил Ротаня и Мельгосу. Что сказал?
Сборная УКРАИНЫ
18 ноября 2024, 15:58 | Обновлено 18 ноября 2024, 15:59
279
0

Лидер сборной Украины сравнил Ротаня и Мельгосу. Что сказал?

Илья не стал выбирать лучшего

18 ноября 2024, 15:58 | Обновлено 18 ноября 2024, 15:59
279
0
Лидер сборной Украины сравнил Ротаня и Мельгосу. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Крупский

Защитник молодежной сборной Украины U-21 Илья Крупский сравнил нынешнего главного тренера «молодежки» Унаи Мельгосу с бывшим наставником «сине-желтых» – Русланом Ротанем. Футболист не стал выбирать лучшего специалиста.

«Это очень разные тренеры, их нет смысла сравнивать, только отдавать должное потому, что посчастливилось с ними обоим поработать. Конечно, есть определенная разница в их требованиях и предпочтениях. Не все, наверное, нужно выносить из коллектива. Просто скажу, что оба они – за комбинационный футбол, при котором игроки могут проявлять свои лучшие качества.

Однако у каждого свой подход – и игроки должны это понимать и соответствовать этим требованиям.

Условно, в первом случае – «выполнять» Лама или Киммиха, во втором – Карвахаля или Уокера? Что-то типа того. В целом мне очень нравилось учиться у обоих этих тренеров. Для меня каждый вызов в сборной – это радость, ведь опыт получаешь большой, узнаешь много нового», – сказал Илья.

Ранее Илья Крупский вспомнил свой дебют в УПЛ в матче против киевского «Динамо».

По теме:
Звезду сборной Украины сватают в Динамо и Шахтер. Что сказал защитник?
«Будешь детям рассказывать». Как звезда сборной Украины дебютировал в УПЛ
Италия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Илья Крупский сборная Украины по футболу U-21 Руслан Ротань Унаи Мельгоса
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный агент назвал состав Украины на Албанию. Схема – 3-5-1-1
Футбол | 18 ноября 2024, 13:50 7
Известный агент назвал состав Украины на Албанию. Схема – 3-5-1-1
Известный агент назвал состав Украины на Албанию. Схема – 3-5-1-1

Вячеслав Заховайло провел собственный анализ потенциала игроков сборной

Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Бокс | 18 ноября 2024, 08:15 0
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?

Джейк победил легендарного боксера единогласным решением судей

Украина – Австрия – 3:2. Избежали фиаско. Киченок и Завацкая вырвали победу
Теннис | 18.11.2024, 02:40
Украина – Австрия – 3:2. Избежали фиаско. Киченок и Завацкая вырвали победу
Украина – Австрия – 3:2. Избежали фиаско. Киченок и Завацкая вырвали победу
«Возможно случайно Мишка...» Леоненко дал прогноз на матч Албания – Украина
Футбол | 18.11.2024, 00:46
«Возможно случайно Мишка...» Леоненко дал прогноз на матч Албания – Украина
«Возможно случайно Мишка...» Леоненко дал прогноз на матч Албания – Украина
Сборная Украины WU-19 определилась с составом на отбор к Евро-2025
Футбол | 18.11.2024, 15:49
Сборная Украины WU-19 определилась с составом на отбор к Евро-2025
Сборная Украины WU-19 определилась с составом на отбор к Евро-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
16.11.2024, 20:57 13
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
18.11.2024, 08:51 1
Футбол
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
16.11.2024, 20:57 353
Футбол
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
16.11.2024, 23:40 24
Футбол
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
17.11.2024, 09:11
Бокс
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
17.11.2024, 10:31
Бокс
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
18.11.2024, 07:48 2
Футбол
ВИДЕО. Девушка Джейка Пола – настоящая секс-бомба! Она: 10/10
ВИДЕО. Девушка Джейка Пола – настоящая секс-бомба! Она: 10/10
17.11.2024, 01:30 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем