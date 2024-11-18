Лидер сборной Украины сравнил Ротаня и Мельгосу. Что сказал?

Защитник молодежной сборной Украины U-21 Илья Крупский сравнил нынешнего главного тренера «молодежки» Унаи Мельгосу с бывшим наставником «сине-желтых» – Русланом Ротанем. Футболист не стал выбирать лучшего специалиста.

«Это очень разные тренеры, их нет смысла сравнивать, только отдавать должное потому, что посчастливилось с ними обоим поработать. Конечно, есть определенная разница в их требованиях и предпочтениях. Не все, наверное, нужно выносить из коллектива. Просто скажу, что оба они – за комбинационный футбол, при котором игроки могут проявлять свои лучшие качества.

Однако у каждого свой подход – и игроки должны это понимать и соответствовать этим требованиям.

Условно, в первом случае – «выполнять» Лама или Киммиха, во втором – Карвахаля или Уокера? Что-то типа того. В целом мне очень нравилось учиться у обоих этих тренеров. Для меня каждый вызов в сборной – это радость, ведь опыт получаешь большой, узнаешь много нового», – сказал Илья.

Ранее Илья Крупский вспомнил свой дебют в УПЛ в матче против киевского «Динамо».