«Не верю в этого парня». Цыганык назвал состав Украины на игру с Албанией
Известный комментатор не предполагает больших изменений в старте
Известный украинский комментатор Игорь Цыганык назвал стартовый состав национальной сборной Украины на матч 6-го тура Лиги наций против Албании:
«Трубин останется. Забарный и Матвиенко, думаю, что останутся, потому что вариантов особых нет. Таловеров...? Я не верю в талант этого парня. Он может выйти помочь побороться. Справа у нас есть Сыч и Конопля. Думаю, что начнет Конопля. Миколенко, он опытный, думаю, также начнет.
В середине поля я не исключаю, что могут выйти Бражко, Крыськив и Судаков. Шапаренко набегался против Грузии. По ходу может выйти Шапаренко. Калюжный, я думаю, также не выйдет с первых минут.
Фланги – Мудрик и, тут думаю, Гуцуляк будет играть с первых минут. В принципе, в атаке все равно начнут с Довбиком, но замены будут делать намного чаще».
Матч Албания – Украина состоится 19 ноября в 21:45 по киевскому времени.
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