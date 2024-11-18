«Не верю в этого парня». Цыганык назвал состав Украины на игру с Албанией

Известный украинский комментатор Игорь Цыганык назвал стартовый состав национальной сборной Украины на матч 6-го тура Лиги наций против Албании:

«Трубин останется. Забарный и Матвиенко, думаю, что останутся, потому что вариантов особых нет. Таловеров...? Я не верю в талант этого парня. Он может выйти помочь побороться. Справа у нас есть Сыч и Конопля. Думаю, что начнет Конопля. Миколенко, он опытный, думаю, также начнет.

В середине поля я не исключаю, что могут выйти Бражко, Крыськив и Судаков. Шапаренко набегался против Грузии. По ходу может выйти Шапаренко. Калюжный, я думаю, также не выйдет с первых минут.

Фланги – Мудрик и, тут думаю, Гуцуляк будет играть с первых минут. В принципе, в атаке все равно начнут с Довбиком, но замены будут делать намного чаще».

Матч Албания – Украина состоится 19 ноября в 21:45 по киевскому времени.