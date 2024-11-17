ВИДЕО. Сюдааа! Эпичная реакция Влады Зинченко на гол
Жена Александра Зинченко поделилась эмоциями от красивейшего гола
Жена игрока сборной Украины и «Арсенала» Александра Зинченко – Влада Зинченко – опубликовала свои эмоции после великолепного гола Криштиану Роналду в ворота сборной Польши.
«39 годиков», – подписала видео журналистка, которое разместила у себя в сторис в Instagram.
Во время записи экрана звездная телеведущая говорит «Сюдааа», восторгаясь невероятным голом легенды.
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Влада – давняя фанатка Криштиану Роналду, и поэтому её эмоции можно понять.
Также жена Зинченко бурно отреагировала на недавний скандальный виральный пост в Instagram про жизнь в Украине.
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