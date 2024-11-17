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17 ноября 2024, 03:24 |
277
1

ВИДЕО. Сюдааа! Эпичная реакция Влады Зинченко на гол

Жена Александра Зинченко поделилась эмоциями от красивейшего гола

17 ноября 2024, 03:24 |
277
1
ВИДЕО. Сюдааа! Эпичная реакция Влады Зинченко на гол
Instagram. Влада Зинченко (Седан)

Жена игрока сборной Украины и «Арсенала» Александра ЗинченкоВлада Зинченко – опубликовала свои эмоции после великолепного гола Криштиану Роналду в ворота сборной Польши.

«39 годиков», – подписала видео журналистка, которое разместила у себя в сторис в Instagram.

Во время записи экрана звездная телеведущая говорит «Сюдааа», восторгаясь невероятным голом легенды.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Влада – давняя фанатка Криштиану Роналду, и поэтому её эмоции можно понять.

Также жена Зинченко бурно отреагировала на недавний скандальный виральный пост в Instagram про жизнь в Украине.

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Влада Зинченко (Седан) Александр Зинченко видео lifestyle сборная Украины по футболу Криштиану Роналду Лига наций Арсенал Лондон
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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