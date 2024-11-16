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16 ноября 2024, 01:48 |
374
0

ФОТО. У меня просто нет слов! Жена Зинченко бурно отреагировала на пост

Влада Зинченко была шокирована условиями, в которых живут украинские дети

16 ноября 2024, 01:48 |
374
0
ФОТО. У меня просто нет слов! Жена Зинченко бурно отреагировала на пост
Instagram. Влада Зинченко

Украинская телеведущая и жена Александра ЗинченкоВлада Зинченко (Седан) – отреагировала на скандальный пост Инны Мирошниченко в Instagram.

Юристка и телеведущая – Инна Мирошниченко – опубликовала пост, в котором рассказала, в каких на самом деле условиях живут дети в украинских интернатах и, как пример, показала результаты мониторингового визита одного из учреждений в Тернопольской области.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«У меня просто нет слов 🤯🤬», – бурно отреагировала Влада Зинченко в сторис на своей странице в Instagram.

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Влада Зинченко (Седан) Александр Зинченко фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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