ФОТО. У меня просто нет слов! Жена Зинченко бурно отреагировала на пост

Украинская телеведущая и жена Александра Зинченко – Влада Зинченко (Седан) – отреагировала на скандальный пост Инны Мирошниченко в Instagram.

Юристка и телеведущая – Инна Мирошниченко – опубликовала пост, в котором рассказала, в каких на самом деле условиях живут дети в украинских интернатах и, как пример, показала результаты мониторингового визита одного из учреждений в Тернопольской области.

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«У меня просто нет слов 🤯🤬», – бурно отреагировала Влада Зинченко в сторис на своей странице в Instagram.