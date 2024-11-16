ФОТО. У меня просто нет слов! Жена Зинченко бурно отреагировала на пост
Влада Зинченко была шокирована условиями, в которых живут украинские дети
Украинская телеведущая и жена Александра Зинченко – Влада Зинченко (Седан) – отреагировала на скандальный пост Инны Мирошниченко в Instagram.
Юристка и телеведущая – Инна Мирошниченко – опубликовала пост, в котором рассказала, в каких на самом деле условиях живут дети в украинских интернатах и, как пример, показала результаты мониторингового визита одного из учреждений в Тернопольской области.
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«У меня просто нет слов 🤯🤬», – бурно отреагировала Влада Зинченко в сторис на своей странице в Instagram.
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