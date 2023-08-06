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Суперкубок Англии
Манчестер Сити
06.08.2023 18:00 – FT 1 : 1
1 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 августа 2023, 20:20 |
2514
5

Понадобилась лотерея. Арсенал завоевал в Манчестер Сити Суперкубок Англии

Команды Микеля Артеты спаслись от поражения за мгновение до завершения основного времени

06 августа 2023, 20:20 |
2514
5
Понадобилась лотерея. Арсенал завоевал в Манчестер Сити Суперкубок Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Суперкубок Англии. Финал.

«Манчестер Сити» – «Арсенал» - 1:1 (1:4 – пен.)

Палмер, 77 – Троссар, 90+11

Альварес, 31 – Парти, 8, Хаверц, 27, Габриэль, 66

«Манчестер Сити»: Ортега – Аканджи, Диаш, Стоунз, Уокер – Ковачич (де Брюйне, 64), Родри – Грилиш (Фоден, 57), Альварес, Б. Силва – Холанд (Палмер, 63).

«Арсенал»: Рамсдейл – Тимбер (Тирни, 75), Габриэль, Салиба, Б. Вайт – Парти, Райс (Нкетиа, 80), Эдегор – Мартинелли (Троссар, 75), Гаверц (Виейра, 87), Сака.

Арбитр: Стюарт Атвелл (Нунатон, Англия).

Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия)

Удары (в створ): 9 (5) – 6 (3)
Угловые: 6 – 5
Оффсайды: 0 – 0.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - АРСЕНАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Octopus
Молодцы, Арсенал!
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+5
Петя Рудик
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+2
Александр Пышненко
Прелестно! Великолепно! Многообещающе! 
Ответить
0
Перець
Суддя поц, якщо 8 хв. то всьо, а не 11
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0
Макс Максов
Рамсдейл вигриз цей кубок для Арсенала!
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0
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