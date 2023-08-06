Понадобилась лотерея. Арсенал завоевал в Манчестер Сити Суперкубок Англии
Команды Микеля Артеты спаслись от поражения за мгновение до завершения основного времени
Отчет о матче ожидайте позже.
Суперкубок Англии. Финал.
«Манчестер Сити» – «Арсенал» - 1:1 (1:4 – пен.)
Палмер, 77 – Троссар, 90+11
Альварес, 31 – Парти, 8, Хаверц, 27, Габриэль, 66
«Манчестер Сити»: Ортега – Аканджи, Диаш, Стоунз, Уокер – Ковачич (де Брюйне, 64), Родри – Грилиш (Фоден, 57), Альварес, Б. Силва – Холанд (Палмер, 63).
«Арсенал»: Рамсдейл – Тимбер (Тирни, 75), Габриэль, Салиба, Б. Вайт – Парти, Райс (Нкетиа, 80), Эдегор – Мартинелли (Троссар, 75), Гаверц (Виейра, 87), Сака.
Арбитр: Стюарт Атвелл (Нунатон, Англия).
Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия)
Удары (в створ): 9 (5) – 6 (3)
Угловые: 6 – 5
Оффсайды: 0 – 0.
МАНЧЕСТЕР СИТИ - АРСЕНАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 19°C
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