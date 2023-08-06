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Суперкубок Англии
Манчестер Сити
06.08.2023 18:00 - : -
Арсенал
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Англия
06 августа 2023, 00:38 | Обновлено 06 августа 2023, 00:39
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0

Манчестер Сити – Арсенал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального поединка Суперкубка Англии

06 августа 2023, 00:38 | Обновлено 06 августа 2023, 00:39
70
0
Манчестер Сити – Арсенал. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 6-го августа, состоится финальный поединок Суперкубка Англии, в котором сразятся «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Уэмбли», начало в 18:00.

В прошлом сезоне команды Хосепа Гвардиолы и Микеля Артеты выдали восхитительную чемпионскую гонку, которая вновь завершилась в пользу «горожан». При этом «Сити» оставили за собой еще и Кубок Англии, поэтому в предстоящем матче будут сражаться против второй команды страны без всяческих регалий по итогам выдающейся кампании. Вновь местом встречи двух футбольных титанов станет легендарный «Уэмбли», в то время как в пользу «Арсенала» говорит преимущество в 10 завоеванных ранее Суперкубков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Арсенал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Манчестер Сити Арсенал Лондон Манчестер Сити - Арсенал Суперкубок Англии по футболу текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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