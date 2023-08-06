В воскресенье, 6-го августа, состоится финальный поединок Суперкубка Англии, в котором сразятся «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Уэмбли», начало в 18:00.

В прошлом сезоне команды Хосепа Гвардиолы и Микеля Артеты выдали восхитительную чемпионскую гонку, которая вновь завершилась в пользу «горожан». При этом «Сити» оставили за собой еще и Кубок Англии, поэтому в предстоящем матче будут сражаться против второй команды страны без всяческих регалий по итогам выдающейся кампании. Вновь местом встречи двух футбольных титанов станет легендарный «Уэмбли», в то время как в пользу «Арсенала» говорит преимущество в 10 завоеванных ранее Суперкубков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Арсенал», за которой можно следить в украинской версии сайта.