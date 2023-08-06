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Суперкубок Англии
Манчестер Сити
06.08.2023 18:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 августа 2023, 09:23 | Обновлено 06 августа 2023, 09:45
176
0

Манчестер Сити – Арсенал. Суперкубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 6 августа в 18:00 матч за Суперкубок Англии

06 августа 2023, 09:23 | Обновлено 06 августа 2023, 09:45
176
0
Манчестер Сити – Арсенал. Суперкубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

6 августа в 18:00 состоится матч за Суперкубок Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал».

Матч пройдет на нейтральном поле в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За «Арсенал» выступает украинский футболист Александр Зинченко.

Манчестер Сити – Арсенал. Суперкубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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