Манчестер Сити – Арсенал. Суперкубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 6 августа в 18:00 матч за Суперкубок Англии
6 августа в 18:00 состоится матч за Суперкубок Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал».
Матч пройдет на нейтральном поле в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало в 18:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
За «Арсенал» выступает украинский футболист Александр Зинченко.
Манчестер Сити – Арсенал. Суперкубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
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