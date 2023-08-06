6 августа в 18:00 состоится матч за Суперкубок Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал».

Матч пройдет на нейтральном поле в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало в 18:00.

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За «Арсенал» выступает украинский футболист Александр Зинченко.

Манчестер Сити – Арсенал. Суперкубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.