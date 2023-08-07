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Суперкубок Англии
Манчестер Сити
06.08.2023 18:00 – FT 1 : 1
1 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Арсенал
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Англия
07 августа 2023, 10:47 |
768
0

АРТЕТА: «Вряд ли что-то может быть лучше, чем обыграть лучшую команду мира»

Наставник «Арсенала» прокомментировал победу в Суперкубке над «Ман Сити»

07 августа 2023, 10:47 |
768
0
АРТЕТА: «Вряд ли что-то может быть лучше, чем обыграть лучшую команду мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу команды в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити»:

«Ощущения великолепные. Вряд ли что-то может быть лучше, чем на «Уэмбли» обыграть лучшую команду мира, причем так, как это сделали мы. Это действительно воодушевляет.

У нас были отличные моменты, особенно в первом тайме, когда их было три. Увы, все знают, что бывает, когда таким не пользуешься. Мы допустили маленькую ошибку в центре поля, не вынесли мяч, а через секунду уже вынимали мяч из сетки. После этого было очень тяжело, но мы принимали верные решения, сделали замены и изменили схему, получили импульс и сравняли счет, а затем и победили по пенальти.

Это здорово. Мы здесь именно за этим: выигрывать трофеи, вести клуб к успеху. Радостно видеть столько счастливых и гордых людей. Я просто хочу поскорее взяться за этот трофей. А потом уже можно думать о следующем. Мы знаем, что таков футбол: сегодня ты что-то выигрываешь, а завтра уже надо как следует готовиться к матчу с «Ноттингем Форест».

Мы знаем, что нужно идти вперед шаг за шагом. Победа – это здорово, она поднимает дух, укрепляет веру. Но на этом все. Мы просто хотим играть все лучше и выигрывать матчи. И именно это и надо делать», – сказал Артета.

Основное время игры завершилась со счетом 1:1. Лондонцы забили на 90+10-й минуте. В серии пенальти точнее были «канониры» – 4:1.

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Микель Артета Арсенал Лондон Манчестер Сити Манчестер Сити - Арсенал Суперкубок Англии по футболу пресс-конференция
Источник Football London
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