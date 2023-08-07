АРТЕТА: «Вряд ли что-то может быть лучше, чем обыграть лучшую команду мира»
Наставник «Арсенала» прокомментировал победу в Суперкубке над «Ман Сити»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу команды в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити»:
«Ощущения великолепные. Вряд ли что-то может быть лучше, чем на «Уэмбли» обыграть лучшую команду мира, причем так, как это сделали мы. Это действительно воодушевляет.
У нас были отличные моменты, особенно в первом тайме, когда их было три. Увы, все знают, что бывает, когда таким не пользуешься. Мы допустили маленькую ошибку в центре поля, не вынесли мяч, а через секунду уже вынимали мяч из сетки. После этого было очень тяжело, но мы принимали верные решения, сделали замены и изменили схему, получили импульс и сравняли счет, а затем и победили по пенальти.
Это здорово. Мы здесь именно за этим: выигрывать трофеи, вести клуб к успеху. Радостно видеть столько счастливых и гордых людей. Я просто хочу поскорее взяться за этот трофей. А потом уже можно думать о следующем. Мы знаем, что таков футбол: сегодня ты что-то выигрываешь, а завтра уже надо как следует готовиться к матчу с «Ноттингем Форест».
Мы знаем, что нужно идти вперед шаг за шагом. Победа – это здорово, она поднимает дух, укрепляет веру. Но на этом все. Мы просто хотим играть все лучше и выигрывать матчи. И именно это и надо делать», – сказал Артета.
Основное время игры завершилась со счетом 1:1. Лондонцы забили на 90+10-й минуте. В серии пенальти точнее были «канониры» – 4:1.
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